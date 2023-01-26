Почему нелепо утверждать: если смог один человек, то и другой сможет

Каждый из нас уникален. И каждый обладает своим набором физических, психологических и других возможностей. От чего зависит, сможем ли мы выполнить ту или иную задачу? От таланта, способностей, возможностей и возраста. Поэтому нельзя всех мерить одной меркой.

«Если может один человек, может и другой! Я смог. Значит, ты тоже сможешь. А если не получается - значит, ты мало стараешься!». Есть такое утверждение. Якобы мотивирующее.

Возможности у всех разные от природы

Когда я была маленькой, папа предложил мне завести ручку за голову и дотронуться до мочки уха с противоположной стороны. Попробуйте. Это очень легко. Получилось? А у трёхлетнего ребёнка не получится. И я заплакала - я же так старалась!

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Папа утешил меня. У маленьких детей организм по-другому устроен. Они ещё не выросли, мозг ещё не созрел, он развивается. И этот простой тест показывает, что ребёнок ещё мал.

То, что получилось у другого, может остаться недоступным нам. Человек двухметрового роста легко возьмёт яблоко с высокой полки. А человек полутораметрового роста при всем желании не дотянется.

В двадцать лет человек может много. А в девяносто - поменьше.

Человек с абсолютным музыкальным слухом может больше, чем тот, кто лишён музыкальности. Даже если слух развивать. Здоровый человек может то, что не может больной. Зрячий может больше, чем незрячий, если вопрос касается зрения.

И это неприятное утверждение; возможности у всех разные от природы. Если маленький человек поместился в ящике, глупо попрекать большого, что он недостаточно старается и не желает там уместиться. И человека с одним типом нервной деятельности попрекать достижениями того, у кого тип нервной деятельности другой, тоже нелепо.

Получилось у «женщины-змеи» в цирке связать себя в причудливый узел? А я не могу. Сложение не то. И возраст такой, что глупо тратить жизнь на обучение этому ремеслу.

И не тратьте. Есть одно хорошее и важное дополнение. Если вы чего-то не можете, несмотря на старания, есть нечто другое, в чем вы преуспеете. Природа специально сделала так, чтобы не все получалось у нас. Иначе как бы мы нашли своё предназначение? Как бы мы поняли, для чего мы созданы, куда нам надо направить силы?

Не получается что-то, хоть вы и стараетесь? Ну так ищите то, что получается. И этим занимайтесь упорно. В соответствии со своими талантами, способностями, возможностями и возрастом.

И тогда преуспеете. И сможете ещё других научить; тех, у кого есть способности к вашему делу…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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