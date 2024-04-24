Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Почему нельзя осуждать близких

Почему нельзя осуждать близких

Автор: Econet 24 апреля 2024 6936
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Отношения с близкими людьми должны строиться на взаимопонимании и любви. Это не всегда просто сделать, так как мы можем порой испытывать недовольство, раздражение, обиду. Но о близком человеке не нужно думать плохо и отказываться от любви к нему. Важно умение любить и одновременно быть мягким или жестким.

Почему нельзя осуждать близких

Когда мы плохо думаем о других, когда злословим, ругаем, осуждаем, - это есть отказ от любви к людям. Особенно поступать так опасно по отношению к близкому и любимому человеку. Не зря в библии говорится: «Возлюби ближнего как самого себя». Ближние – это наши домашние, это те, кого мы любим. Даже в мыслях не следует держать негативные пожелания и устремления.

Близких людей не осуждают

К любимому человеку можно довольно жестко относиться, с ним можно конфликтовать, ссориться, его нужно воспитывать. Это вовсе не говорит о том, что мы не любим и не дорожим человеком. Но о любимом нельзя думать плохо и ни при каких условиях не стоит отказываться от любви к нему. Как часто мы делаем совершенно обратное… Мы внешне стараемся загладить конфликт, вроде бы настроены миролюбиво, а глубоко внутри испытываем раздражение, недовольство, плохо думаем или даже мысленно мстим. А мысленная месть очень опасна, так как она уходит глубоко в душу, пускает там корни.

Крайне нежелательно позволять себе все это. Претензии не должны удерживаться внутри, им следует быть высказанными, потому что высказанная претензия – это своеобразная форма воспитания. А невысказанная претензия – это форма уничтожения. 

Почему нельзя осуждать близких

От любимого человека нельзя отрекаться, нельзя о нем плохо думать и осуждать его. Важно осознавать, что абсолютно в каждом из нас присутствует божественное начало. Это то, что называется «видеть образ божий в человеке». Если вы понимаете, что каждый божественен по своей сути, то осуждая его, вы таким образом проявляете агрессию по отношению к Всевышнему. 

Поэтому умение любить и одновременно умение быть мягким или жестким – это необычайно важно в близких отношениях. Любая жесткость в совокупности с любовью являются воспитанием. А жесткость без любви – это просто уничтожение.

Умение ставить себя на место другого человека, умение быть гибким, договариваться, отыскивать «золотую середину», признавать себя неправым (это есть готовность к изменению себя), быть милосердным - это все составляющие нашего психического здоровья. И только так можно выстроить близкие и прочные отношения с дорогими вам людьми.опубликовано econet

по лекции Сергея Лазарева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

психология отношения осуждение месть ссора любовь

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Иногда быть счастливым означает быть неправым Байрон Кейти
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.