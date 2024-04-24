Почему нельзя осуждать близких

Отношения с близкими людьми должны строиться на взаимопонимании и любви. Это не всегда просто сделать, так как мы можем порой испытывать недовольство, раздражение, обиду. Но о близком человеке не нужно думать плохо и отказываться от любви к нему. Важно умение любить и одновременно быть мягким или жестким.

Когда мы плохо думаем о других, когда злословим, ругаем, осуждаем, - это есть отказ от любви к людям. Особенно поступать так опасно по отношению к близкому и любимому человеку. Не зря в библии говорится: «Возлюби ближнего как самого себя». Ближние – это наши домашние, это те, кого мы любим. Даже в мыслях не следует держать негативные пожелания и устремления.

Близких людей не осуждают

К любимому человеку можно довольно жестко относиться, с ним можно конфликтовать, ссориться, его нужно воспитывать. Это вовсе не говорит о том, что мы не любим и не дорожим человеком. Но о любимом нельзя думать плохо и ни при каких условиях не стоит отказываться от любви к нему. Как часто мы делаем совершенно обратное… Мы внешне стараемся загладить конфликт, вроде бы настроены миролюбиво, а глубоко внутри испытываем раздражение, недовольство, плохо думаем или даже мысленно мстим. А мысленная месть очень опасна, так как она уходит глубоко в душу, пускает там корни.

Крайне нежелательно позволять себе все это. Претензии не должны удерживаться внутри, им следует быть высказанными, потому что высказанная претензия – это своеобразная форма воспитания. А невысказанная претензия – это форма уничтожения.

От любимого человека нельзя отрекаться, нельзя о нем плохо думать и осуждать его. Важно осознавать, что абсолютно в каждом из нас присутствует божественное начало. Это то, что называется «видеть образ божий в человеке». Если вы понимаете, что каждый божественен по своей сути, то осуждая его, вы таким образом проявляете агрессию по отношению к Всевышнему.

Поэтому умение любить и одновременно умение быть мягким или жестким – это необычайно важно в близких отношениях. Любая жесткость в совокупности с любовью являются воспитанием. А жесткость без любви – это просто уничтожение.

Умение ставить себя на место другого человека, умение быть гибким, договариваться, отыскивать «золотую середину», признавать себя неправым (это есть готовность к изменению себя), быть милосердным - это все составляющие нашего психического здоровья. И только так можно выстроить близкие и прочные отношения с дорогими вам людьми.опубликовано econet

по лекции Сергея Лазарева