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Почему нельзя проявлять эмоции при токсичном контакте

Источник: zen.yandex.ru 17 сентября 2024 6618
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Бывает так: совершенно неожиданно вы оказались мишенью нападения токсичного человека. Неважно, бросился ли он на вас, как лютый тигр, или опутывает мягкими склизкими щупальцами, как спрут, стараясь хорошенько присосаться, - есть одно правило. Важное правило, которое поможет вам сберечь энергию и здоровье.

Почему нельзя проявлять эмоции при токсичном контакте

Ни в коем случае не проявляйте эмоции, если на вас напал «вампир», если вы вступили в токсичный контакт. Реагировать можно и нужно, защищаться необходимо, пока он не разлакомился, а вот эмоции нужно скрыть. Он эмоциями и питается. Это его еда. Ради эмоций он и нападает, - это его главная цель.

Сохранили спокойствие - сохранили энергию

Мы все обмениваемся эмоциями на бессознательном уровне - на этом строится общение, даже не на словах. Настоящее общение строится на эмоциональном контакте. Один профессор-психотерапевт до того уставал на приеме, что заболел неврозом. И стал пить успокоительные лекарства - они очень помогли, профессор спокойным стал, начал хорошо спать и есть. И на рассказы пациентов перестал слишком реагировать. Сидит себе, слушает, даёт рекомендации…

Только к нему перестали ходить пациенты - люди отлично чувствуют эмоции. Раз их нет, то и эффекта нет; зачем ходить на приём, если нет энергии у доктора? Эмоций нет - энергии нет - помощи нет, - человек ничего не получает. Просто тратит время и деньги впустую. Потому что лечат даже не рекомендации чаще всего, а добрые эмоции доктора или психолога.

Психолог Роджерс помог многим детям с серьезными расстройствами, даже ничего не говоря. Да и стали бы дети слушать умные речи чужого дяденьки, к тому же - дети совсем маленькие и проблемные? С задержкой в развитии, например. Или с рассеянным вниманием...

Роджерс просто сидел и наблюдал за игрой детей. Доброжелательно наблюдал, эмоционально включался, всем своим видом показывал заинтересованность и доброе отношение. Он отдавал эмоции и внимание, искренне проявлял эмоции, хоть и молча, - вот детям и становилось все лучше и лучше...

Почему нельзя проявлять эмоции при токсичном контакте

И это нормально. Мы в жизни эмоции добровольно отдаём и обмениваемся ими. А «вампир» нас грабит, как разбойник с большой дороги - напишет что-то, скажет, сделает, ткнет ножичком, мы закричим, заплачем - а он ест. Даже жрет, извините, и чавкает.

Поэтому надо сохранять спокойствие и бесстрастие. И отвечать дежурными фразами, ледяным голосом, коротко, как индейский вождь. Или вовсе не отвечать - уйти от упыря молча. Оставить его голодным и обескураженным. Пусть учится добывать энергию другим способом; пусть честно обменивается, трудится, как мы. Это тоже доброжелательное отношение - не потакать развитию патологии, не подпитывать ее своей энергией.

Сохранили спокойствие - сохранили энергию. А энергия - это жизнь и здоровье, которые нам нужны. Всего доброго, уважаемый разбойник; "попутного ветра в горбатую спину. Досвидос", как говорил один маленький мальчик - и правильно говорил, к месту…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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анна кирьянова психология жизнь

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