Почему нельзя жаловаться на своего мужчину

Красота не объективна. Красота - в глазах смотрящего. (с)

Любого человека можно раскритиковать и унизить за то, какой он есть. И дело не в самом человеке - каждый живет как хочет. Дело в критикующем. Потому что это мы видим, это наши чувства по отношению к объекту.

Про любовь

Так вот, когда женщина жалуется на своего мужчину - она сама унижает себя. Но почему-то не принято это воспринимать так, принято жалеть женщину.

А дело вовсе не в мужчине, а в том, что либо вы тащите лошадь, что сдохла - то есть кто-то из вас не хочет меняться, а кто-то не хочет это признавать; либо у женщины обиды, тогда злость накапливается - и вот так она выражается. В виде упреков мужчины за то, что ранее было благом:

он такой чувствительный, такой сочувствующий, понимающий. После - уже нытик, не хочет решать проблем и не ведет за собою;

он такой классный, так защищает, оберегает. После - уже тиран, агрессор и невыносим просто;

он такой обеспеченный, в достатке и так далее. После - мне мало внимания от его работы, почему он постоянно там;

он такой заботливый, ухаживает. После - контролирует, лезет в мои дела, хочет все знать;

и так далее.

Я к чему... Любую черту характера можно вывернуть наизнанку и упиваться своим совершенством, правотой, умом, правильностью.

А любовь там, где я вижу эти черты в моем мужчине и люблю его. Потому что эта черта меня раздражает, зато и полезна ему или мне может быть. Так сказать, в этом также есть смысл!

Я исключаю зависимости, но и в них есть толк. Например, он любит меня и прощает мне обжорство, а я люблю его и прощаю ему пьянство. Любовь бывает разного уровня осознанности. Это превращается в нелюбовь, когда человек страдает. Потому что он начинает тащить второго.

Суть в том, чтобы осознавать на что ты готова. Согласна с тем, что пьет, но зато добрый - хорошо. Или согласна с тем, что денег много, но видитесь не часто - тоже хорошо! Потому что основа - это любовь! Не частично, а целиком, полностью.

И это не значит, что надо молча любить. Вовсе нет, любовь - это когда я позволяю себе заявлять о своих чувствах в отношениях, сообщать просьбы и свои пожелания! Злиться, быть недовольной. Любовь - это когда я не делю своего мужчину на части, как бы любя его и ненавидя, за одно и тоже качество. Женщина любит своего мужчину всегда, везде и при подругах, и при родственниках и других мужчинах, когда ее отношение неизменно.опубликовано econet.ru.

Автор Марина Войтишина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet