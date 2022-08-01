Почему непривлекательные, неуспешные мужчины имеют высокое самомнение?

Такой вопрос я получила сегодня от одной читательницы. Женщина интересовалась, почему не достигшие в жизни успеха мужчины, непривлекательные, с низким доходом, такого высокого мнения о себе? Требуют уважения, хотят, чтобы рядом с ними была красивая (немеркантильная) женщина. Хотя сами из себя мало что представляют. Что ж, вопрос любопытный. Таких мужчин можно встретить часто. И вот почему.

Я уже как-то писала о таких мужчинах. Некоторые из них были у меня на консультациях по наводке мамы (или она приводила их лично). Все они имели высокое самомнение. Как правило, они не работали (те, кого приводили мамы), либо работали на низкооплачиваемой работе, не требующей высокой квалификации. Кто-то был устроен неплохо, но работал лишь для вида.

Высокое самомнение у мужчин

Что подразумевала под мужской привлекательностью моя читательница, я не до конца поняла. Предположу, что опрятность и ухоженность.

Неопрятные и неухоженные мужчины, с которыми мне довелось столкнуться или работать, тоже были о себе высокого мнения. Интересно, что они хотели и даже требовали, чтобы их любили (бескорыстно) ухоженные красавицы, одетые по последнему слову моды.

Почему они такого высокого мнения о собственной персоне

А теперь главное: откуда у них такое самомнение?

Сразу скажу, что здоровой, нормальной самооценки у таких мужчин нет. Она низкая. А самомнение таких персонажей объясняется их полным непониманием происходящего.

Себя они не знают и не понимают, а других людей и подавно.

Такие мужчины оторваны от реальности. Живут в мире своих фантазий и погружены в иллюзии.

Имеют множество нежизнеспособных убеждений. Например, мужчины, приходящие ко мне на консультации по наводке мамы, были твердо убеждены: им все должны. Начиная от государства и заканчивая «бабами».

Должны просто потому, что они так хотят. А когда «должники» им ничего не давали, мужчины начинали делать что?

Думаете, они меняли убеждения? Пересматривали взгляды? Вставали и начинали что-то делать сами?

Конечно, нет. Они просто бессильно злились, требовали, устраивали сцены (чаще маме или близким), и писали гадости в интернете и тд.

Неуспешный мужчина с высоким самомнением:

а) имеет нерабочие или разрушительные убеждения,

б) оторван от реальности,

в) не понимает всего этого и не хочет прогибаться под мир, требуя, чтобы тот прогнулся под него.

Успешные же мужчины мыслят гибко, опираются на объективную реальность.

На успех в жизни таких мужчин мало влияет внешность, рост, вес и тд. Поскольку они учитывают реальность, они могут компенсировать свои недостатки чем-то другим (харизмой, добротой, щедростью, открытостью, вниманием и тд).

Об этом писали выдающие психологи еще сто лет назад!

Успешный мужчина понимает, что ему никто не должен. Он способен изменить свои убеждения.

Если успешный мужчина видит, что окружающие не принимают его таким, «какой он есть», он думает: а может дело не в окружающих? А во мне? Может мне, например, голову помыть, или одежду постирать?

Неуспешный же держится за свои убеждения и взгляды, как за спадающие штаны. Его видение мира искажено, он плохо знает себя и других, не имеет психологической гибкости.

Все это приводит к проблемам и даже к депрессии, а не к бескорыстной любви красоток, о которой такие мужчины мечтают.опубликовано econet.ru

Автор Анна Погребняк

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