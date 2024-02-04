Почему нужно хвалить родителей?

Родители вообще редко слышат от нас, своих детей, похвалу и признание. Нам не приходит в голову, что они тоже в этом нуждаются.

Для поколения родителей 40-50-х годов рождения способы ставить границы довольно специфические. Обычные «я-высказывания» не работают, так же как и рефлексивные вопросы: в большинстве случаев родители не находятся в настоящем контакте ни собой, ни с нами, их детьми. Они почти всегда в обороне.

Хвалите родителей

Но сегодня я хотела бы заметить, что есть простой ключик снять эту оборону и «приручить» маму. Это признание ее заслуг. Родители этого поколения вообще редко слышат от нас, своих детей, похвалу и признание. Нам не приходит в голову, что они тоже в этом нуждаются.

Нужно учиться не только ставить границы, но и, прежде всего, налаживать контакт. Для этого мама должна знать, что она, в общем и целом, – хорошая мама.

Вспомните, чему она вас научила. Совершенно конкретную вещь. И говорите ей об этом регулярно. «Мам, а ты помнишь, как ты меня научила печь блины? Мой муж любит блины только по твоему рецепту». «Мама, помнишь, когда мне было пять лет, ты меня научила определять время по циферблату?» «Слушай, а это ведь ты меня научила сразу принимать меры, чтобы простуда не пошла дальше».

Результат может быть поразительным. Даже если мама ответит что-то противное, типа «да куда ты вообще без меня», она все равно будет более открыта для диалога. Для диалога, а не для своего привычного монолога.

В подавляющем большинстве случаев это работает на потепление отношений. (За исключением особо токсичных случаев. Но, как правило, к моменту прихода в группу люди от таких родителей уже держатся на довольно большой дистанции).

Важно: то, о чем вы ей говорите, должно быть правдой. опубликовано econet

Автор Юлия Рублева

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