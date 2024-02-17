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Почему он не женится?

Источник: facebook.com 17 февраля 2024 6624
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Чтобы вступить в брак и заводить детей, нужно быть к этому готовым. Фактор готовности мало зависит от другого человека, он зависит только от индивидуальных и малообъяснимых ритмов, которые существуют в голове того, кто принимает решение. Поэтому у каждого есть свои представления о том, когда и что должно случиться.

Почему он не женится?

Вы никогда не обращали внимания, как вы засыпаете? Если сон не срубает вас раньше, чем голова коснётся подушки (а для этого нужно иметь здоровую психику и ну очень сильно устать), прежде чем заснуть, вы какое-то время поворочаетесь с боку на бок, покрутите в голове прожитый день, вспомните, что вот точно надо было не сдерживаться и ответить «той стерве», прикинете, что надеть завтра на работу, пообещаете себе не забыть спросить у ребенка про контрольную и ... В конце концов, решите, что пора спать. После этого повернётесь на любимый бок и быстро заснёте. Все так?

Немного о психологии решений

Это называется ГОТОВНОСТЬ!

И могу поспорить, большую часть вещей в жизни вы делаете, отталкиваясь от неё. Ровно как и большинство других людей на земле. Именно СУБЪЕКТИВНОЕ чувство, собранное из множества ОБЪЕКТИВНЫХ факторов, таких как:

  • индивидуальное чувство времени;
  • редставление о правильном ходе вещей;
  • воспитание и родительский опыт;
  • а также опыт друзей и значимого для вас окружения;
  • сложившиеся культурные традиции;
  • и бог знает еще чего, включая данные себе ОБЕЩАНИЯ И ЗАРОКИ управляют нашими выборами, хотя мы и не думаем об этом так и, скорее припишем свою решительность чему угодно, но не внезапно возникщему импульсу: ПОРА-ПОРА!

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Почему он не женится?

К чему я об этом пишу? Редкая консультация на тему любви и отношений обходится без слова «готов». «Он еще не готов» - говорим мы о мужчине и разводим руками. «Я еще не готова!» - объясняет свою позицию женщина и никакое «а когда вы будете готовы, к пенсии что ли?» - не сдвинет ее с места.

Именно неготовностью идти дальше объясняем мы почему расстаются вполне сохранные пары.

Но у этого есть и обратная сторона. Как по мне, так она довольно комична. Когда мужчина (или женщина) действительно (и внезапно) ощущают свою готовность, ИМ УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ РАВНО КОГО БРАТЬ. Любой, кто более-менее подпадает под намеченные ожидания, назначается ТЕМ САМЫМ парнем, ТОЙ САМОЙ женщиной, и брак заключается в считанные недели. И сразу же “делаются” дети. Происходит знакомство с родителями, друзьями... Все как положено...

А если вы та или тот, кто был с этим человеком до этого дня, кого мурыжили, может быть, годы, да так ничего и не решили, у вас, естественно, возникает вопрос (очень болезненный, порой): "А ЧТО СО МНОЙ БЫЛО НЕ ТАК? Почему все тоже самое нельзя было сделать со мной?"

Порой это подсаживает на многолетний болезненный процесс самобичеваний и психотерапии. Но вы знаете, ответ может заключаться в двух фразах:

"С ВАМИ ВСЕ ТАК. ПРОСТО ТОГДА ОН(А) БЫЛ(А) НЕ ГОТОВ(А)."

И я еще раз хочу это написать, потому что это очень важно!!!

Фактор готовности мало зависит от другого человека, он зависит только от каких-то сугубо индивидуальных и малообъяснимых ритмов, которые существуют в голове того, кто принимает решение.

Так, мужчины с юга иногда гуляют, гуляют, гуляют с самыми разными женщинами, ничего им не обещая и не выказывая никаких признаком матримониальности, а потом в один момент приходят и говорят: «Мне пора жениться!» (могут сказать это женщине, с которой живут годами и от которой есть дети). А потом уезжают на Родину и женятся на своих.

Точно также вообще все мужчины, не важно каких кровей, как бы «внезапно» дозревают до отцовства. И это тоже причина бесконечной боли.

Первого ребенка, рождённого еще в студенчестве, он хорошо если день рождения помнит и по телефону поздравляет, а с поздними детьми такой папа-папа.

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Почему он не женится?

Наша пси-братия обычно любит обвинять: «Вы мало способствуете его контакту с ребёнком!» Да бог с вами, коллеги! Все МОЖЕТ БЫТЬ проще. Тогда это был один человек, а сейчас - другой. А она по-прежнему общается с той, первой версией. Но и он перестроиться не может, потому что для него она тоже "якорь", напоминающий от прошлом. И не всегда причина в нежелании кому-то «способствовать». Гораздо чаще это вопрос субпозиций и ролей. И той же готовности, которая иногда есть, а иногда нет.

Мне хочется донести до вас несколько очень простых мыслей, возможно, они вам помогут:

  • У каждого человека есть свои представления о том, когда и что должно случиться, сколько времени должно пройти от чего-то до чего-то (например, от развода до нового брака). И даже если это не осмысленно и не высказано, гештальт, как жесткая «рамка», все равно есть и работает.
  • И из брака в брак обычно переходят те женщины, у которых в голове «Я не могу быть НЕ замужем!». Поэтому у них зачастую еще предыдущий брак не расторгнут, а она уже с новым живет.
  • Если вы не из такой породы, если у вас в крови не прописано «женщина должна быть замужем», вы можете быть супер-умницей и красоткой, и знакомится с мужчиной раз в десять лет. Не говоря уже о том, чтобы быстро замуж выходить.
  • Если человек решил, что ему еще не пора, он будет смотреть на вас и думать почему нет. Если «затикали часики» - наоборот: думать, почему да. Иногда надо просто отойти в сторону и дождаться этого момента.
  • Никакие внешние факторы, особенно из приторно-правильных и психологических, не повлияют на это решение. Лучше даже и не пытайтесь. Технически человека можно на что-то склонить (шантаж, угрозы, манипуляции, насилие - welcome!), но по факту он начнет выполнять свои обязанности, когда придет его время. Поэтому так много примеров, когда он наконец-то решился, а ей уж не надо. Или надо, но так обидно, что надо бы отыграться. И начинается МЕСТЬ!

Так вот, будьте мудрее, если вы действительно чего-то долго ждали и вот наконец-то оно случилось, - не думайте, как бы пообиднее ужалить, думайте, как хорошо будет теперь!

Жизнь она, знаете, такая: немножко как кино. А в кино зачастую бывает так, что главная роль достаётся не
изначально выбранной актрисе, а кому-то из массовки. Ну потому что... Кто-то не пришёл, кого-то было трудно найти, кто-то психанул... И «массовка» становится звездой. А кто потом вспомнит об этом?опубликовано econet

Автор Шубина Елена

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Источник: https://econet.ru/

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психология отношения шубина елена брак опыт мужчина

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