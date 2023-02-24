ПОЧЕМУ он ушел: 6 возможных причин

Думаю, если вам приходилось хотя бы раз в своей жизни проходить через расставание с любимым мужчиной по его инициативе, то вам было интересно узнать, почему же он тогда захотел уйти от вас.

Ведь, вполне возможно, что он и не сказал вам реальной причины своего решения, например, чтобы вас не обидеть. Или же просто сказал, что дело в нем или что он вас больше не любит, но почему же так произошло? И вот 6 наиболее вероятных и частых причин, почему же мужчины уходят даже от некогда таких любимых ими женщин.

Почему он ушёл?

1. Вы постоянно его "пилили"

Сюда также входят необоснованная ревность, попытки его контролировать и как-то его изменить и "улучшить". Это все для мужчины и является понятием «пилить» или просто "выносить мозг" , и поэтому долго такое терпеть он не будут, даже если сначала вы действительно ему очень нравились.

2. Вы сначала замалчивали свои истинные чувства и эмоции, а потом срывались на мужчине по пустякам

А кто хочет такое терпеть? Думаю, что и вам было бы такое поведение вашего партнера, мягко говоря, не очень приятное. Поэтому или говорите о своих чувствах и показывайте свои истинные эмоции сразу, или же отпускайте их и уже более к ним не возвращайтесь. Ведь "непроработанные" эмоции рано или поздно все равно вылезут на поверхность и поводом для этого чаще всего действительно может послужить какая-то совсем незначительная мелочь. Поэтому не доводите к этому, ведь мужчина просто подумает, что вы какая-то истеричка и именно поэтому уйдет от вас.

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3. Вы стали его "мамочкой"

Да, все хотят тепла и домашнего уюта, это нормально, и ваш мужчина здесь тоже не исключение. Но поверьте, роль «мамочки» в жизни мужчины играет, как бы «парадоксально» это ни звучало, всё-таки именно его мама и вам не нужно претендовать на эту роль. Поверьте, ваш мужчина может прекрасно сам и поесть, и одеться и даже принять какое-то важное решение.

Ведь мужчина в первую очередь должен чувствовать себя самостоятельной личностью, главой семейства, а не «маменькиным сынком». Поэтому не нужно путать кем вы являетесь для вашего мужчины, ведь вы рискуете просто "задушить" его своей любовью и опекой, и тогда вполне возможно, что он уйдет от вас.

4. Вы постоянно манипулировали своими слезами и делали из себя "жертву"

Да, сначала мужчина мог думать, что вы просто такие эмоциональные и все близко берете к сердцу. Но если он увидит, что благодаря своим слезам вы просто пытаетесь чего-то от него добиться и всегда впадаете в плач и истереку, как только что-то идет не так, как бы вам того хотелось, то он поймет, что им попросту манипулируют. Сначала его это будет просто раздражать, а потом это вполне могло стать причиной того, почему он однажды принял решение уйти от вас.

5. Вы очень на него "давили"

Если уже спустя месяц ваших отношений, вы начали примерять фату и подсовывать вашему мужчине буклеты с предложениями, где можно прекрасно и не очень дорого провести ваш медовый месяц, то не удивляйтесь, если мужчина реально испугается такого вашего напора.

Ведь ни один мужчина не хочет, чтобы его на себе "женили" насильно. Он хотел бы самостоятельно принимать такие важные для него решения, а не только потому, что вы уже во всю на это намекаете. Поэтому мужчина может решить, что для вас важно только как можно быстрее выйти замуж, а не он сам, и тогда он уйдет.

6. Вы были слишком навязчивые и эмоционально зависимы от него

Сюда можно отнести и попытки постоянно получить его одобрение во всем, чтобы вы ни делали. Так ведут себя только неуверенные и неуважающие себя женщины, а они, как известно, мало кому могут понравиться и заинтересовать. Если вы вели себя таким образом, а именно постоянно писали и звонили ему, обижались, когда он хотел провести время со своими друзьями, и вечно искали его одобрение, то совсем неудивительно, что мужчина все же ушел от вас. Поэтому работайте над собой, своей самооценкой и эмоциями, и вот тогда у вас точно все будет хорошо.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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