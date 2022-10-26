Почему опасно быть слишком хорошей

Нужно ли быть "хорошей девочкой" по жизни? Почему эти представительницы прекрасного пола имеют повышенный риск стать жертвой насилия? Как хорошие, милые и добрые женщины притягивают манипуляторов, домашних тиранов и отпетых эгоистов.

Милые и добрые женщины, стремящиеся угодить людям, будто притягивают к себе партнеров-манипуляторов, деспотов и негодяев. В чем причина этого парадокса? Такие женщины чересчур стараются казаться хорошими, и причины этому уходят в далекое детство. Как общество и семья навязывают нам неверные установки? Давайте разберемся в этом вопросе. Почему гендерное насилие в отношении женщин настолько распространенное явление? Наше общество и сегодня закрывает глаза на жестокость мужчин и зачастую они избегают наказания. Времена, когда женщина себе не принадлежала, а была собственностью супруга, давно канули в Лету, но ситуаций насилия над женщинами во всех его проявлениях от этого не становится меньше.

Женщинам нельзя и даже опасно быть хорошими

Мужчины не так часто расплачиваются за свою жестокость. И одна из причин, по которой представительницы прекрасного пола превращаются в жертв насилия, - их стремление быть хорошими. Это превращает их в объект оскорблений, всякого рода унижений, рукоприкладства. Эти дамы совершенно не могут защитить себя и прекратить токсичные отношения.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Действия «хорошей девочки» усиливает риск жестокости со стороны партнера (если он склонен к подобному поведению). Не нужно думать, что женщина каким-то образом провоцирует его на аморальные поступки. Просто чересчур послушная и положительная женщина как бы подает сигнал мужским особям, имеющим тягу к манипуляциям и насилию. Женская потребность быть хорошей в данном случае сильнее инстинкта самосохранения.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что женщины по разным причинам склонны замалчивать факты насильственных действий со стороны партнера. Так случается, если жертва боится обратиться в соответствующие учреждения для защиты, если стыдится вынести на всеобщее обозрение неприглядную сторону личной жизни, если наивно верит в исправление благоверного (что он осознает свое поведение и изменится к лучшему).

Суровая правда заключается в том, что женщинам не следует быть излишне положительными. Это для них опасно. И каждая добрая, покладистая и спокойная женщина невольно оказывается в группе риска.

Как узнать "хорошую девочку"

Эту женщину больше всего беспокоит отношение к ней других людей. Она всеми силами старается заслужить одобрение и поощрение и отодвигает свои интересы и желания на второй план.

Существует много синонимов к прилагательному «хорошая»: ласковая, положительная, порядочная, заботливая, покладистая, добрая, милая и проч. Они точно характеризуют «хорошую девочку». Но если взглянуть на данный образ с другой стороны, на ум приходят другие эпитеты. Итак, эти женщины могут быть:

послушны. Они делают то, что им говорят. Они не умеют возражать.

пассивны. Они не могут постоять за себя, и ими просто манипулировать и командовать.

слабовольны. Их страшат всякого рода конфронтации. Желая угодить всем вокруг, они соглашаются со всем, что им говорят.

лицемерны. Они не могут признаться себе в том, какие чувства испытывают, поэтому им остается только притворяться. Такие женщины надевают маску, делают вид, что им приятен субъект, который в реальности очень даже не симпатичен.

Но не спешите обвинять хорошую женщину во всех грехах. Она ведет себя так по ряду причин, к которым можно отнести культурную среду, установки родителей и детские эмоции.

4 главных источника синдрома «хорошей девочки»

1. Биопредрасположенность

Женщины по природе своей более терпеливы, сердечны и лучше выберут худой мир, чем добрую ссору. То, что мы привыкли считать женской покорностью, обычно является потребностью отыскать решение, удобное для всех.

Кроме того, стрессовая реакция у женщины вызывает выработку окситоцина, удерживающего ее от поспешных действий и заставляющего думать о потомстве.

2. Социальные стереотипы, навязанные окружением

Девочки априори должны быть воспитанными, тихими, вежливыми и проч. И во многих семьях и культурных традициях от женщины требуется угождать, быть терпимой, нежной, милой и вообще существовать ради других. Странное явление, если вспомнить, что на дворе 21 век и равноправие полов уже в значительной мере решенный вопрос.

3. Семейные установки

Близкий круг людей транслирует девочке ошибочные взгляды и убеждения. Тут и модель взаимоотношений, и понимание роли женщины в семье. Из таких убеждений постепенно формируется образ мыслей, модель поведения.

Вот типичные ситуации в семье, под действием которых можно получить «хорошую девочку»:

жестокость и деспотичность мужчин в семье,

слабохарактерная мать,

родители, внушающие, что она должна быть терпимой, доброй, послушной и проч.

К примеру, ошибочная догма, что чужие интересы превыше личных, прививается в семье. Оно работает на примере слабохарактерной, зависимой матери, которая приносит себя в жертву семье/мужу. На ее примере дочь усваивает, что «правильная» женщина, супруга, мать обязана жить ради чужого блага.

Другой вариант: дочь получает аналогичную установку от эгоистичных и самовлюбленных родителей, живущих в свое удовольствие, не принимая во внимание интересы ребенка. Девочка, которую воспитывают в подобных условиях, убеждается, что ее благополучие будет зависеть от того, как она удовлетворит чужие прихоти.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

4. Личный опыт на базе собственных переживаний

В детском/подростковом возрасте она столкнулась с насилием определенного характера. Жестокость и пренебрежение родителей формируют неправильные наклонности, которые толкают ее быть «хорошей».

Подведем итог.

Мужчины деспотичного склада, разного рода манипуляторы останавливают свой выбор на женщинах терпимых, милых, податливых. Их легче подчинить себе, навязать свою волю. Поэтому так называемые «хорошие девочки» служат мишенью для недостойных мужчин, а в последствии – и их жертвой. Это не абсолютная истина. Но, все же, такая закономерность прослеживается.

Почему женщина стремится быть хорошей, всем угождает, не отстаивает свою точку зрения и не защищает собственные интересы? Этому есть несколько причин. Например, негативный ранний опыт, когда девочка воспитывалась в специфической семье и получила ложные установки. Или она стала жертвой насилия. И теперь выбирает данную модель поведения как наиболее приемлемую для себя.

Образу «хорошей девочки» могут сопутствовать и такие неприглядные черты как беспринципность, угодливость, безволие, приспособленчество.

Милые женщины, если вы чуточку капризны, взбалмошны, эгоистичны в здоровом смысле, может, не стоит что-то менять? Ведь если вы сами о себе не позаботитесь, этого никто за вас не сделает. Гните свою линию, будьте упорны в достижении целей, стройте свое благополучие и меньше задумывайтесь о том, как на это отреагируют окружающие. Ведь это только ваша жизнь и вы ей полноправная хозяйка.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet