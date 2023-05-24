Почему опасно быть жертвой

Жертва может воспринимать свою роль в отношениях как вполне нормальную. Проблема формируется в детстве, когда родители деспотичны или манипулируют ребенком. Жертва не замечает, как страдает ее самооценка, нарушаются личные границы. Человек теряет свое "Я" и не видит выхода из создавшегося положения.

Быть жертвой опасно по многим причинам. О них мы и поговорим. Жертвенное поведение, как правило, формируется и закрепляется в детстве и основано на тех жёстких воспитательных воздействиях, которые можно назвать насилием. Эмоциональное, физическое, сексуальное насилие - то, к чему (условно) "привыкает" жертва. Вкупе с гиперопекающим и контролирующим поведением родителей это создаёт коктейль из жертвенного поведения, заниженной самооценки и неумения чувствовать свои границы.

Опасный опыт жертвы

Наибольшая трудность людей с таким опытом состоит в том, что они не различают это насилие в повседневной жизни, в отношениях. Раз за разом сталкиваясь с неуважительным обращением, манипуляциями, токсичными воздействиями, человеку-жертве приходится привычно терпеть и выносить огромное количество внутреннего напряжения.

Жертва считает себя "заложником" различных ситуаций и чувствует, что ни на что не может повлиять в своей жизни. При таком ощущении вся ответственность лежит за пределами самого человека, что делает ситуацию неразрешимой.

"Мир мне должен" - основная установка в сознании таких людей.

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Беспомощность жертвы, которую она чувствует, вынуждает привязываться к другим людям, зависеть от них. И это тоже тоже опасно.

Вместе с беспомощностью, к человеку приходят и другие чувства: обида, гнев, разочарование, бессилие, отчаяние, неудовлетворённость, ненависть, которые вызывают много страданий.

Жалость к себе, которую испытывает человек в жертвенном поведении - разрушительна. Она убивает личную силу и не позволяет чувствовать себя взрослым. Одна мысль: "всё плохо" и человек становится "маленьким", слабым и беспомощным. Такие мысли имеют свойство фиксироваться в страдании и делать внутреннюю боль хронической.

Что делать?

1. Первый шаг - признать, что жертвенное поведение - это реальная проблема, с которой можно и нужно работать.

2. Поисследовать вторичные выгоды жертвенного поведения. Подумать над тем, как вы можете удовлетворить свои потребности (в любви, в признании, например) другими способами.

3. Отказаться от установки "мир мне должен". Всё, что вы делаете - это ваш выбор и ваша ответственность. И вы вправе сделать другой выбор, если этот вас не устраивает.

4. Понять, за что вы можете нести ответственность и за что УЖЕ несёте.

5. Работайте над тем, чтобы переводить фокус внимания с проблемы на решение.

6. Не корите себя за то, что вы не оправдываете чужие ожидания.опубликовано econet

Автор Рагулина Анастасия

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