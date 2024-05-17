Почему после того, как нас предали, сыплются удары судьбы

Предательство может буквально раздавить человека. И не каждый способен оправиться от этого удара судьбы. Предательство лишает нас защиты, превращает в жертву, дезориентирует. Поэтому мы не в силах устоять перед другими жизненными испытаниями.

Человек, которого предали, настолько раздавлен предательством, что даже гнева сначала не испытывает. Он ошарашен, контужен предательством. Он поверить не может в то, что это произошло. И потому теряет способность защищаться.

Предательство выбивает почву из-под ног

Первая реакция на истинное предательство - шок. Потеря сил. Это удар сзади по голове, - уже потом на преданного сыплются удары врагов, если его предали врагам.

Или сыплются удары судьбы и болезни. И преданный человек иногда гибнет под градом этих ударов.

Предательство лишает защиты. Если нас смогли предать - мы слабы.

Если нас смогли предать - мы слабы. Превращает нас в жертву. А с жертвой всегда происходит плохое.

А с жертвой всегда происходит плохое. Предательство дезориентирует. Оно вызывает чувство одиночества, экзистенциального одиночества. Ведь если нас предал близкий, то и другие могут предать. Кто угодно может предать. И нет никого, кому можно довериться и на кого можно надеяться. Мы в одиночестве.

Вот поэтому с момента предательства начинается отсчёт ударов судьбы, болезней и потери общественного положения. Ослабленность, дезориентация и сознание одиночества приводят жертву предательства к саморазрушению, даже если враги не добили ее. Само слово «жертва» показывает на нынешнее положение преданного человека.

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Как он мог позволить себя предать?

Может, он заслужил предательство?

Эти вопросы задаёт себе преданный человек в глубине души. И эти вопросы возникают у других людей, которых предательство так страшит, что они используют эту немудреную защиту: «если с кем-то произошло плохое, он сам это навлёк на себя»… И преданного иногда избегают, как избегали зачумлённого. Слишком страшно сближаться с тем, кто позволил себя предать.

Тот, кого предали, гибнет часто не от рук врагов. Не от лишения имущества или положения в обществе. Гибнет после самого факта предательства. От шока, от стресса, от душевной боли. От сознания одиночества, потому что предательство того, кому доверял, говорит о том, что доверять нельзя никому…

Поэтому предательство - это моральное убийство само по себе, независимо от последствий. Спастись можно только если помнить: вашей вины нет. И вы - не жертва. Но помнить об этом после неожиданного и сокрушительного удара так трудно…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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