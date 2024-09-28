Почему постоянно денег нет?

Если у вас постоянно нет денег – стоит подумать о том, как вы сами себя ограничиваете. Словами ли, отсутствием веры в себя, теми убеждениями, которые ограничивают ваш выбор, сужают ваши возможности, потреблением того, что вам на самом деле не нужно, неумением слышать свои истинные желания, страхом пробовать и действовать.

Этим вопросом задаются многие. И те, у кого уровень жизни, казалось бы, выше среднего, и те, кто порой экономит каждые сто рублей. Но жалобы на то, что постоянно нет денег, слышишь от людей разного финансового уровня.

Причины отсутствия денег

Немало причин, по которым человеку не хватает денег, находятся у него в голове, в его мыслях, убеждениях, чувствах, правилах, принципах, по которым он живет. Давайте взглянем на основные группы причин, вызывающих ситуацию постоянной нехватки денег.

О вреде мантры «постоянно нет денег»

Начнем со слов. Ведь именно это вы постоянно произносите в беседах с друзьями, в интернете, с родными и близкими. Хотя вы говорите неправду – деньги у вас есть. Хоть сто рублей в кошельке да лежит. А порой и много больше.

Но вы привыкли так говорить – «нет денег», хотя подразумевает это «не достаточно денег для конкретной задачи, покупки, образа жизни» или «для конкретного самоощущения». Но деньги – есть. И лучше перестать твердить себе обратное.

Что происходит, если повторять мантру «постоянно нет денег»? Человек в основе своей – цельное существо. И если он произносит нечто на уровне мысли, слов, он неосознанно начинает и чувствовать себя так, как будто у него вообще нет денег. А дальше он уже начинает действовать вести себя так, как человек у которого вообще нет денег. То есть неосознанно выбирать именно такие варианты действий, которые ведут к потере денег.

Это совсем не мистика. Наша психика так устроена, что как только у нас формируется некий сценарий, устойчивое мнение, убеждение – мы тут же начинаем как бы «не замечать» все то, что не относится к понятному нам сценарию.

Вот и представьте, вы у себя сформировали сценарий «у меня постоянно нет денег». Соответственно, ваша психика будет фильтровать те возможности, которые могли бы принести вам деньги. Они были и есть вокруг вас, но вы их просто не видите. Потому что создали внутри себя программу «у меня постоянно нет денег» и подкрепляете ее постоянной ежедневной мантрой негативного содержания.

Уверяю вас, если вы начнете говорить так, как оно на самом деле: «деньги есть, но мне хотелось бы иметь больше для того, чтобы…» — ситуация уже начнет меняться. Не нужно верить – проверяйте.

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Изучение своих истинных потребностей

Очень часто режим «постоянно нет денег» включается в жизни человека тогда, когда он тратит не на то, что ему на самом деле нужно. Кто создает вам потребности?

Часть вещей большинства – скорее символы какого-то статуса, как минимум для данной социальной группы, предметы, которые призваны вызвать к вам уважение, но на деле вам не нужны. Да и реального уважения не вызывают – вы просто участвуете в крысиных бегах, которые придумали для вас маркетологи.

Сколько я видел реальных переживаний касательно того, что «у меня всего одна осенняя куртка» (а зачем конкретно вам — две?) или «моя модель телефона уже устарела» (но он же работает пока?).

Добавьте к этому кучу товаров, потребность в которых сформирована искусственно: например, а кто на самом деле проверял, сломается ли стиральная машинка без «калгона»? И что будет, если не защищать человека от микробов специальным мылом? Или использовать «обычный порошок» и «обычную зубную пасту»?

О том, как современным маркетингом нарушена наша собственная способность к регуляции потребностей – можно писать отдельную статью. Но на данном этапе просто задумайтесь об этом и постарайтесь пересмотреть список привычных покупок. Вы убедитесь, что немало денег уходит просто в никуда.

Есть уровень глубже. Желания поехать на отдых, построить дом, купить квартиру, вырастить ребенка могут быть настоящими. И у вас нет денег на все это. Но нужна ли поездка именно сейчас?

Бывает так, что организму в какой-то период нужен именно пассивный отдых без перелетов и приключений. Или ваше решение покупать квартиру вами же будет скоро пересмотрено. Например, потому что вы придете к решению жить за городом, а это изменит ваши финансовые расклады и откроет новые возможности.

Прислушайтесь к себе внимательно. Никто не обесценивает ваши планы. Но всему свое время. Стоит ли разрываться, пытаясь успеть везде, и создавая себе лишнее ощущение ущербности, если в данный момент у вас все равно не получится сделать все и по высшему разряду?

Как правило, попытка осуществить все якобы актуальные потребности приводит к тому, что вы действительно чувствуете себя загнанным и у вас действительно постоянно нет денег.

Попробуйте услышать самое важное внутри себя, на чем вам нужно сконцентрироваться именно сейчас. Как правило, здесь работает все то же свойство нашей психики – стремление к цельности, единству.

Если вы вычленяете важное, находите то, что действительно хочется сейчас воплотить – ваше «я» объединяется, так как этого хотят и ум, и тело, и чувства. И объединенное «я» может куда быстрее добыть вам денег для конкретной цели, чем оторванный от тела и чувств ум, который «знает как надо», но не может «придумать» как добыть достаточно денег.

Отсутствие веры в себя и права иметь достаточно

Как думаете, вы действительно достойны достаточно зарабатывать?

Постарайтесь услышать себя. Когда вы задаете себе этот вопрос – что вы на самом деле чувствуете? Вы можете наврать кому-то, пустить пыль в глаза и даже показательно требовать к себе уважения. Но практика показывает, что если у вас постоянно нет денег – значит, увы, вы не уважаете себя настолько, чтобы их хватало.

Возможно, часть этого ощущения связана с убеждениями, которые преподала вам собственная родительская семья. Например, «лучше быть бедным, но порядочным», «много заработать честным трудом невозможно», «все богатые воруют» и т.д. В нашей советской культуре, в которой выросли многие, было принято противопоставлять честность и богатство. Не коренится ли это противопоставление внутри вас?

Бывает и так, что человек считает себя самого настолько никчемным, что не может представить себе, что за его таланты, способности, умения и знания кто-то вообще заплатит достаточно. Для этого есть только один путь – работа с самооценкой и выяснение, по каким причинам вы, собственно, так себя невзлюбили.

Все вышеописанное можно скорректировать работой с психологом, а если нет денег – то, как минимум, начать читать соответствующие книги, статьи, задавать вопросы на бесплатных форумах и действовать.

Я заметил, что наиболее тяжелые формы безденежья встречаются в сочетании как раз с низким уровнем уважения людей к себе и тем, о чем речь пойдет ниже.

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Отсутствие решительных и творческих действий, страхи

Мне часто говорят такие фразы «в нашей сфере безработица», «в нашем сегменте рынка востребованы только….» или «ну куда я пойду с таким-то образованием, а учиться новому уже поздно» и т.д. Предъявляются якобы объективные причины того, что постоянно нет денег.

Но наряду с этим я встречаю обеспеченных людей, которые зарабатывают достаточно с тем же самым образованием, в том же сегменте рынка, в той же сфере, в которой, по мнению других – безработица и кризис. Чем они так отличаются?

Способностью пробовать и действовать. Способностью не пользоваться только привычными схемами, а подходить к вопросам творчески. Не бояться придумывать что-то новое, не бояться выступать с инновациями или просто не бояться предлагать себя и действовать.

Да, эти люди ошибаются, иногда теряют что-то, вступают в какие-то конфликты, меняют порой работу чаще других и т.д. Но в итоге они довольно часто остаются «на коне». Потому что они не действуют только в рамках существующей системы.

Большинство мыслит так: «у меня есть такое-то образование, такой-то стаж, такие-то навыки», теперь нужно найти вакансию с примерно таким списком, и ждать, пока возьмут. И это еще не самое тяжелое, есть более жесткое ограничение: «хорошую работу можно найти только по знакомству». Поэтому те, кто верят в это, практически никуда не движутся.

Причиной этого служит страх. Страх ошибиться, выглядеть глупо, создать плохое впечатление, «упустить шанс» или «оказаться в итоге никому не нужным». Иной раз человек боится сменить работу даже на предложенную по знакомству – «а вдруг все пойдет не так, как я хочу?» И остается.

Иной раз люди даже в патовых ситуациях продолжают оставаться загипнотизированными системой. Пример – женщина остается одна, без мужа, ребенок маленький. В садик – надо стоять очередь. А на работу можно только «выйти», с 9 до 6. Работа в интернете – «ненадежна», няня-студентка – «страшно», работа по сменам – «не по-людски», работа не по специальности, даже если берут – «а вдруг я не справлюсь» и т.д.

Итогом становится прозябание на крошечное пособие пока не подойдет очередь в сад, отсутствие личной жизни и ощущение себя никому не нужной.

При этом есть и другие примеры – людей, которые справлялись в еще более худших ситуациях, и при этом находили варианты работы, не обладая никаким таким особым образованием, ладили с нянями-студентками, распутывали этот жизненный клубок и даже оставались в выигрыше.

Мне известен такой пример, когда женщина, оставшись с двумя детьми без мужа и поддержки родственников, за год создала свое дело. Не вложив туда ни копейки. Она просто изучала информацию и не боялась пробовать.

Если у вас постоянно нет денег – стоит подумать о том, как вы сами себя ограничиваете. Словами ли, отсутствием веры в себя, теми убеждениями, которые ограничивают ваш выбор, сужают ваши возможности, потреблением того, что вам на самом деле не нужно, неумением слышать свои истинные желания, страхом пробовать и действовать.

Но те, кто ищут причины безденежья в себе, берут на себя ответственность за ситуацию, а не пытаются переложить ее на «рынок», «кризис», «объективную ситуацию», как правило, находят свой путь к достатку. А те, кто продолжает считать, что их достаток может зависеть от каких-то внешних факторов – постоянно чего-то ждут.

Иногда – дожидаются, хотя, как правило, поздновато. А чаще – и не дожидаются. И если вам не хочется пополнить их ряды – начинайте искать в себе причину и работать над ней. И достаток обязательно придет. Не стоит мне верить – проверяйте на практике.опубликовано econet

Автор Антон Несвитский

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