"Почему?" - самый пагубный вопрос невротика

Невротичное состояние делает человека уязвимым даже там, где нет никакой проблемы. Занимаясь самокопанием, постоянно прокручивая в голове негативные ситуации, задаваясь вопросами без ответов, невротик лишь усугубляет свое состояние. Какой именно вопрос может оказывать на него разрушительное действие?

Когда вы сталкиваетесь с любой психологической проблемой, у вас может возникнуть спонтанный соблазн задаться вопросом «почему». Вопрос, который бывает настолько полезным, что на эту тему даже сформировалась популярная техника прояснения своего психологического состояния. Но! Психологическое состояние человека может находиться в двух ипостасях. Когда вы готовы действовать. И когда вы пытаетесь во всем разбираться.

Самый вредный вопрос невротика

Когда вы уже готовы действовать, вопрос «почему» как бы подсвечивает ту область, в которую вы сразу же направляете свои действия.

А вот когда вы поглощены процессом самокопания – в этом случае вопросы «почему» могут оказывать прямо-таки разрушительное действие.

Приведу примеры:

Почему это происходит со мной?

Почему невроз появился именно у меня?

Почему мне не становится легче?

Почему мое состояние так медленно улучшается?

Почему кому-то легко удается переносить стресс, а у меня сразу невроз дает о себе знать?

Почему у меня раньше не было невроза, а теперь есть?

Подобные вопросы создают залипание, когда вы раз за разом возвращаетесь к тематике вопросов, запуская процесс самокопания (чаще под видом изучения себя и того, что с вами происходит) и тревогу, так как вопросы «почему» практически всегда плодятся и множатся количественно.

Подобные вопросы не только не подталкивают вас к совершению какого-либо действия (или тем более системы действий), а только генерируют у вас тревогу из-за того, что вы не можете толком найти на них ответы.

Подобные вопросы создают ощущение проблемы, которое вначале вам добавляет напряжения, а вслед за напряжением опять-таки приходит тревога, так как вы не знаете, сможете ли вы эту проблему решить.

Поэтому, если попытаться сформулировать, какой вопрос для невротика будет самым вредным – то можно смело дать два ответа:

А) Любой вопрос, который НЕ направлен на то, чтобы найти конкретный набор последующий действий для улучшения/облегчения вашего состояния.

Б) Вопрос «почему» в любых его вариантах, так как он только создает ощущение проблемы и последующую тревогу.

А вы залипаете на вопросе «почему» или он чаще подталкивает вас к действиям?опубликовано econet

Автор Кузьмичев Александр

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