Почему так неприятно, когда человек заказывает за наш счет дорогие блюда вроде устриц

Не в деньгах дело. Не в устрицах и не в орхидеях. Дело в том, что человеку плевать на то, как зарабатывает другой, плевать на состояние другого, на его проблемы, на его здоровье, на его жизнь.

Дело не в устрицах. Но это иногда трудно объяснить даже себе. Ну, праздник же, пусть и небольшой, семейный. И всей семьей пришли в ресторан: муж, жена и сын, ему как раз восемнадцать исполнилось, сыну-то. И этот день решили отметить в ресторане, как положено, как привыкли за много лет. И спокойно пришли в ресторанчик, со стороны - приятная семья, милые люди, воспитанный муж отодвинул стул для жены и подозвал официанта с меню. Все было очень красиво и приятно. Со стороны.

История про устрицы и развод

И вот муж заказал дюжину устриц, а жена из-за этого с ним развелась, - нелепость какая. Это если коротко рассказать, что случилось с этой приятной семьей. А если добавить подробности, то дело было так: Алена занималась бизнесом, очень трудным и тяжелым. Связанным с производством, период был очень непростой в работе. И возникли серьезные проблемы, вплоть до юридических, какая-то тяжба и штрафы огромные. Алене приходилось все решать, во все вникать, во всем участвовать. Она сильно нервничала, но дома старалась быть спокойной и терпеливой. Это же дом. Надо беречь близких и свою семью.

А до этого она два года работала без выходных, с раннего утра до ночи. Ездила в командировки постоянно. Много работала, короче говоря. А муж не работал. Он раньше занимал хорошую должность, а потом должность сократили, мужа уволили, он не стал особо искать работу. Ждал хорошего предложения. Зачем гнуть спину за копейки, тем более, жена хорошо зарабатывала. Не для тяжкого труда создан человек, а для реализации своих способностей, правильно? Вот он и ждал предложения, этот муж. Вполне приятный и незлой человек. Только его раздражало, что Алена по телефону говорит, когда он телевизор смотрит. И он просил Алену выходить в другую комнату. Пять комнат в квартире, есть, куда выйти. И обсудить рабочие моменты, правильно?

Алена старалась сохранить семью, потому что главная ценность для человека - это семья. Ей так внушили. И ради сына надо сохранить семью. И надо беречь достоинство мужа, не напоминать ему, что он не работает, не унижать расспросами и намеками. И не играть у него на нервах, рассказывая свои проблемы и переживания. Тогда в семье будет мир и покой. И не надо мужу напоминать, что денег не очень много. И ограничивать его траты на костюмы или на все остальное, чтобы он не ощутил себя ущемленным... Хотя деньги давались страшным трудом и нервным напряжением. И их становилось все меньше, трудные времена...

А муж жил какой-то своей жизнью, ездил куда-то на машине, Алене приходилось на автобусе ездить на работу. Второй машины не было. Посещал дорогой фитнес-клуб, плескался в бассейне, встречался с друзьями и родственниками, дарил им подарки к праздникам. Щедрые, хорошие подарки. И всегда говорил, мол, к чему мелочно экономить? Это жадность. А с женой почти не разговаривал, - она же рано уходила и приходила почти ночью. Муж уже отдыхал в это время.

В общем, Алена сидела в ресторане и улыбалась. Так надо, это же праздник, зачем портить всем настроение? Муж подарил сыну роскошный подарок, Алене вручил шикарный букет орхидей. А потом заказал себе свежие устрицы. Дюжину. Самое дорогое, что было в меню. Он любил устриц. Свежих, с запахом моря. С лимончиком! Улыбнулся и начал с аппетитом есть дары моря на закуску, ожидая филе ягненка и салат нисуаз. А Алена почувствовала тоску в сердце. Хотя такие красивые орхидеи муж ей подарил. На ее деньги, конечно. Но вот она через неделю подала на развод. Бросила мужа в трудных его обстоятельствах. Из-за денег!

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Да не в деньгах дело. Не в устрицах и не в орхидеях. Дело в том, что человеку плевать на то, как зарабатывает другой, плевать на состояние другого, на его проблемы, на его здоровье, на его жизнь. На него самого плевать. Он хочет устриц - и закажет их. И дорогой костюм закажет. И купит себе икры к ужину и дорогих напитков... И это печальное прозрение, конечно. Спасибо устрицам. Свежим, превосходным, пахнущим морем, на которое так любил летать этот приятный муж...опубликовано econet.ru

Автор Анна Кирьянова

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