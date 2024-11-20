Почему в моей жизни все отношения «вверх дном»? 3 общих типа негативных сценариев

Жизненная позиция личности закладывается в детские годы. Все дети имеют первоначальную установку «у меня все хорошо, у других все хорошо». Если родители транслируют негатив, отказывают ребенку в необходимых потребностях (защите, надежности, заботе), успешная позиция меняется на негативную.

Сегодня поговорим про негативные ощущения у личности. Когда в голове звучат вопросы: Почему я чувствую себя неудачником в отношениях с людьми? Что со мной не так? Почему мне постоянно не везет с друзьями? Почему вокруг столько плохих людей? «Карма» невезения с поиском жены меня преследует, за что? Жизнь - одна сплошная борьба, почему так тяжело жить, когда вокруг одни конфликты и скандалы? Почему Я чувствую себя хуже других?...

Почему я чувствую себя хуже других?

Чтобы ответить на эти вопросы, важно обратиться к детской форме решения или к основной жизненной позиции.

4 основные жизненные позиции личности

В транзактном анализе существует 4 основные жизненные позиции личности. То есть глобальное отношение к себе и к окружающим людям:

У меня все в порядке, у тебя (вас) все в порядке.

У меня все в порядке, у тебя (вас) не все в порядке.

У меня не все в порядке, у тебя(вас) все в порядке.

У меня не все в порядке, у тебя (вас) не все в порядке.

Одна из позиций закладывается в самом раннем детстве ребенка. Именно из нее он строит свое отношение к себе и людям.

Изначально все дети рождаются с установкой «У меня все в порядке, у других все в порядке».

Чтобы ребенок изменил успешную позицию, на одну из негативных, он должен почувствовать отказ своей защите, почувствовать неуверенность и ненадежность той защиты. Путем поставленных определенных условий его родителями. Эти условия заставят ребенка осознать, что или с ним не все в порядке, или с другими не все в порядке. Такое решение ребенок принимает не без борьбы. Требуется оказать на него большое давление, чтобы он в это поверил.

Например, мама говорит малышу:

Не будешь хорошо кушать, я не буду тебя любить.

Будешь баловаться – я перестану к тебе подходить

Если бы ты не родился, я бы сейчас жила лучше.

Будешь себя не так вести, я тебя отдам вон тому дяде.

Ребенок зовет мать, ему страшно ( в очень юном возрасте). А мама не приходит специально, чтобы приучить его к самостоятельности. Чтобы он перестал ее дергать.

От пары фраз ребенок не изменит свою позицию. Важно ему вдалбливать это и постоянно подтверждать, вызывая регулярно страх и ужас. Чтобы он, наконец, понял, на каких условиях его любят, а на каких нет.

В результате ребенок выбирает свою жизненную позицию и адаптируется под определенные вынужденные условия. А чтобы понять, как именно ему адаптироваться, он выбирает себе мифического персонажа, по образу которого он будет существовать. Далее он подстраивает себя под образ и немного видоизменяет его под жизненные обстоятельства, сам домысливая некоторые аспекты.

Существует множество образов, которые может выбрать для себя ребенок, но в тоже время их можно объединить в 3 типа адаптации

Данные типы классифицировал и дал названия Эрик Берн

Тип - Брюзга

C детства злится на родителей, за то, что они давали обещания и не выполняли их. Сюда же входит: обещали одно, а дали другое.

Например:

Обещали самолетик – купили машинку. Обещали сводить в парк – купили пирожное. Обещали поиграть, не поиграли вообще. Обещали быть рядом, а сами уехали и оставили жить на годы с дедом и бабушкой. Обещали помочь, в итоге навредили. Обещали, что жить будет легче, а стало тяжелее.

В результате ребенок принял решение, чтобы ему получить внимание и контакт, он будет уходить, сидеть один в углу и дуться. Или демонстративно показывать свое одиночество, как он обижается и злится. Цель будет той же - ожидание, пока его кто-нибудь не найдет, и не постарается успокоить.

Во взрослом возрасте такой человек будет ждать от других помощи в сложных вопросах. Злится на других людей, за то, что они относятся к нему плохо. При этом, не говоря об этом людям. Ничего не меняя и не делая. Закрываться от всех. Всех тихо ненавидеть и страдать. Ожидая, что найдется человек, который сам придет к нему, успокоит и поддержит.

Тип - Балбес

С детства его родители были очень требовательными к нему. Они постоянно и постепенно приучали его, как поступать «правильно», то есть, как было удобно для них.

Например:

Женщине нельзя спорить с мужчиной. Правильно смолчать, даже если не согласна. Женщине правильно оставаться девочкой всегда. Мужчина должен все время работать. Правильно, это же мужчина. Девушка должна всегда хорошо выглядеть. Правильно будет не поесть, но быть красивой.

В результате такой человек старается все делать правильно, как его научили. Как только что-то идет по-другому и выходит за границы его понимания о правильности, такой человек вступает в жесткую борьбу за отстаивание своих идеалов «правильности».

Не дай бог такому человеку сказать, что вы считаете по-другому. Рассказать о другой точке зрения. Сказать ему, что он не прав. Он будет очень агрессивен, по отношению к Вам. Разубедить такого человека практически невозможно. Его фанатизм своей «правильности» практически безграничен. Хотя объяснить свою позицию логически он не сможет. Ответ будет всегда только один – «так правильно», по-другому нельзя. Далее пустота.

Такой тип часто находит Брюзгу и старается спасти и научить «правильно» жить.

Тип - Мерзавец

С детства злится на своих родителей, не из-за того что его игнорировали, а потому что они с ним плохо обращались.

Например:

Обесценивали, обижали, не уважали, обрывали на полуслове, хамили, унижали, игнорировали когда была нужна помощь, били, когда что-то просил….

В результате основным способом получения контакта и взаимодействия с другими людьми он выбирает нападение на других. Нападение может быть и физическим, но чаще всего именно моральное. Он старается поддеть близких людей, ущипнуть, прикрикнуть, обидеть в виде шутки, наорать, хлопнуть, обозвать, нахамить…. То есть поступает с другими так, как поступали с ним в детстве, воспринимая, что такие действия проявления близости и нежности. По-другому он не знает как, хоть где то и понимает, что это неправильно. У такого человека есть уверенность и убежденность, что сначала нужно обматерить другого, а потом с ним подружиться. Сюда же входит выражение: «Бью, значит люблю».

Его нападение на другого обосновано целью, спровоцировать другого человека. Для того чтобы другой начал его преследовать. Когда его преследуют и атакуют другие, он ощущает себя в порядке.

И хотя такой вид контакта мучителен для него, получать контакт другим способом ему очень тяжело. Внутри он не верит, что можно по-другому. Ждет подвоха в другом виде общения. А чтобы убрать ощущение тревожности, сам вызывает конфликт и преследование.опубликовано econet

Автор Станислав Рыжков

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