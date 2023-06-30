Почему в отношениях вам продолжают делать больно

Все будет так, как должен быть. Ваше от вас не убежит. Но и никогда и никому не позволяйте убедить себя в том, что вы чего-то недостойны или, что с вами можно как-то недостойно себя вести. Вы достойны всего самого лучшего! Даже сомневайтесь в этом!
Часто мы не понимаем, почему же нам с отношений в отношения продолжают делать больно, не ценить и обижать. И дело здесь не только в том, что мы сами себя в этот момент не любим, не ценим и не уважаем, а прежде всего в том, что мы сами позволяем кому-то так с нами обращаться.
Мы наивно думаем себе и верим в то, что скоро это все каким-то магическим образом как-то само изменится к лучшему, а мы здесь, как бы совсем и ни к чему. Ну, не хочется нам брать ответственность за то, что делается в нашей жизни на себя же. Вот не хочется и все тут.
А дело в том, что несмотря на то, что, например, вы же видите, что этот человек поступает с вами плохо в отношениях, он не ценит и совсем не уважает вас, но вы все равно упорно продолжаете давать ему вторые, третьи .. . десятые шансы измениться и все исправить, хоть это и ничего не дает. А знаете почему вы это делаете? Потому что это больше нужно вам, чем этому человеку.
Вы просто до жути боитесь останется одни и именно поэтому продолжаете играть в благородство, при этом топча себя и свои чувства и все продолжая разбрасываться шансами, которые, скорее всего, и вовсе не нужны вашему партнеру. Ведь ему и так хорошо, и он вовсе не собирается меняться.
Тем более, если вы постоянно даете ему шансы и принимаете назад. Ведь он же видит, что вы готовы простить ему все, что угодно, тогда зачем ему что-то в себе менять? «И так сойдет» - думает он и все снова продолжается по кругу. Поэтому давайте честно: вам самим еще это не надоело?
Поэтому снимаем розовые очки и смотрим наконец реально на вещи: этот человек меняться не собирается. Если вы сами меняетесь и это опять же не приводит вас к желаемому результату именно в отношениях с этим конкретным человеком, значит вам просто не по пути с ним, вот и все. Не нужно бесконечно давать ему какие-то шансы на исправление своего поведения - это так не работает.
Лучше меняйтесь вы к лучшему и займитесь своей жизнью, чтобы потом наслаждаться отношениями с такой же, как и вы, гармоничной личностью. Не нужно вечно идти на компромиссы, если не видите, что это взаимно. Не нужно верить, что человек изменится ради вас, если вы уже давали ему такую возможность, но он ею так и не воспользовался.
Значит так должно быть. Значит не ваш это человек и вы не его. Просто продолжайте работать над собой и не волнуйтесь. Все будет так, как должен быть. Ваше от вас не убежит. Но и никогда и никому не позволяйте убедить себя в том, что вы чего-то недостойны или, что с вами можно как-то недостойно себя вести. Вы достойны всего самого лучшего! Даже сомневайтесь в этом! Удачи Вам!)опубликовано econet
Автор Виктория Кирста
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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