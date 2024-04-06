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Почему вас тянет к этому мужчине: 5 причин

Источник: b17.ru 06 апреля 2024 6980
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Вы можете ощущать тягу к мужчине потому что он заполняет вашу пустоту и одновременно с этим он умеет вас развеселить.

Почему вас тянет к этому мужчине: 5 причин

Вы можете любить его и одновременно с этим он будет похож на вашего отца. Вас тянет к нему, и это значит одно - пришла пора встретиться с самой собой, своими страхами и "тараканами". Кто, как не мужчина, поспособствует в этой встрече?!

Почему вас притягивает этот мужчина – причины

  • Вас тянет к нему, потому что вы его любите
  • Вы его не любите
  • Вы его любите, но весьма "специфичной" любовью
  • Вам скучно и вы заполняете этим мужчиной пустоту
  • Если он похож на вашего отца

1. Вас тянет к нему, потому что вы его любите.

Только пока не знаете об этом. Да, такое бывает. Например, женщина живет с мужем двадцать лет. Они ссорятся, конфликтуют. За всем за этим она перестает чувствовать свою любовь к нему. После расставания она в течение нескольких лет думает о муже и не понимает, почему ее тянет к нему. 

Почему мы не всегда можем понять свои чувства к партнеру? Причина этого лежит в нашем детстве. Родители не называли свои чувства. Когда мы плохо себя вели, они сердились на нас и говорили нам: "Я тебя не люблю. Ты плохая девочка!" Вместо того чтобы обозначить свои чувства, они переходили "на личности". Из такого детства ребенок выносит непонимание своих чувств. И еще он запоминает на всю жизнь, если мама на него сердится, значит она его не любит.

Мы вырастаем и начинаем думать, что если я сержусь на своего партнера, я его не люблю. 

2. Вы его не любите.

Но вместе с этим мужчиной вы реализуете какую-то свою потребность. Причем реализуете превосходно. У вас с ним может быть прекрасный секс. Или вы прекрасно проводите вместе с ним время. Или  вы танцуете с ним самое лучшее в вашей жизни танго. В это же время вы можете любить другого. Но тянуть вас будет к тому, с кем вы реализуете потребности.

Почему вас тянет к этому мужчине: 5 причин

3. Вы его любите, но весьма "специфичной" любовью.

Называется такая любовь любовной зависимостью. Женщины, склонные к любовной зависимости привлекают к себе несвободных мужчин, мужчин, страдающих зависимостями и мужчин, которые не умеют быть в близких отношениях. К таким мужчинам тянет, потому что с ними женщина разрешает какой-то свой внутренний конфликт, встречается с самой собой, настоящей.

"Головой" женщина понимает, что этот мужчина ничего хорошего ей дать не может. Но сердцу, что называется, не прикажешь.

4. Вам скучно и вы заполняете этим мужчиной пустоту.

Вы его не любите, он вам не особо нравится. Но он есть. С ним вы ходите в кино, театр, гуляете по улице. И вас тянет к нему. Склонность заполнять внутреннюю пустоту хоть кем-то может привести к появлению любовной зависимости. Будьте осторожнее. 

5. Если он похож на вашего отца.

А своего отца вы любили и любите. Очень. Если вы очень любили/любите отца и считаете, что он - мужской идеал всех времен и народов, то мужчин вы будете выбирать определенного типа. И к этому типу вас будет влечь, как мотылька к свету. Этот мужчина не похож на вашего папу? А голос, повадки, характер? Ах все-таки похож...

Вы можете ощущать тягу к мужчине потому что он заполняет вашу пустоту и одновременно с этим он умеет вас развеселить. Вы можете любить его и одновременно с этим он будет похож на вашего отца. Вас тянет к нему, и это значит одно - пришла пора встретиться с самой собой, своими страхами и "тараканами". Кто, как не мужчина, поспособствует в этой встрече?!опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Ольга Федосеева психология жизнь отношения мужчина женщина притяжение чувства эмоции любовь возможности потребности

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