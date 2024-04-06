Почему вас тянет к этому мужчине: 5 причин

Вы можете ощущать тягу к мужчине потому что он заполняет вашу пустоту и одновременно с этим он умеет вас развеселить.
Вы можете любить его и одновременно с этим он будет похож на вашего отца. Вас тянет к нему, и это значит одно - пришла пора встретиться с самой собой, своими страхами и "тараканами". Кто, как не мужчина, поспособствует в этой встрече?!
Только пока не знаете об этом. Да, такое бывает. Например, женщина живет с мужем двадцать лет. Они ссорятся, конфликтуют. За всем за этим она перестает чувствовать свою любовь к нему. После расставания она в течение нескольких лет думает о муже и не понимает, почему ее тянет к нему.
Почему мы не всегда можем понять свои чувства к партнеру? Причина этого лежит в нашем детстве. Родители не называли свои чувства. Когда мы плохо себя вели, они сердились на нас и говорили нам: "Я тебя не люблю. Ты плохая девочка!" Вместо того чтобы обозначить свои чувства, они переходили "на личности". Из такого детства ребенок выносит непонимание своих чувств. И еще он запоминает на всю жизнь, если мама на него сердится, значит она его не любит.
Мы вырастаем и начинаем думать, что если я сержусь на своего партнера, я его не люблю.
Но вместе с этим мужчиной вы реализуете какую-то свою потребность. Причем реализуете превосходно. У вас с ним может быть прекрасный секс. Или вы прекрасно проводите вместе с ним время. Или вы танцуете с ним самое лучшее в вашей жизни танго. В это же время вы можете любить другого. Но тянуть вас будет к тому, с кем вы реализуете потребности.
Называется такая любовь любовной зависимостью. Женщины, склонные к любовной зависимости привлекают к себе несвободных мужчин, мужчин, страдающих зависимостями и мужчин, которые не умеют быть в близких отношениях. К таким мужчинам тянет, потому что с ними женщина разрешает какой-то свой внутренний конфликт, встречается с самой собой, настоящей.
"Головой" женщина понимает, что этот мужчина ничего хорошего ей дать не может. Но сердцу, что называется, не прикажешь.
Вы его не любите, он вам не особо нравится. Но он есть. С ним вы ходите в кино, театр, гуляете по улице. И вас тянет к нему. Склонность заполнять внутреннюю пустоту хоть кем-то может привести к появлению любовной зависимости. Будьте осторожнее.
А своего отца вы любили и любите. Очень. Если вы очень любили/любите отца и считаете, что он - мужской идеал всех времен и народов, то мужчин вы будете выбирать определенного типа. И к этому типу вас будет влечь, как мотылька к свету. Этот мужчина не похож на вашего папу? А голос, повадки, характер? Ах все-таки похож...
Вы можете ощущать тягу к мужчине потому что он заполняет вашу пустоту и одновременно с этим он умеет вас развеселить. Вы можете любить его и одновременно с этим он будет похож на вашего отца. Вас тянет к нему, и это значит одно - пришла пора встретиться с самой собой, своими страхами и "тараканами". Кто, как не мужчина, поспособствует в этой встрече?!опубликовано econet
Автор Ольга Федосеева
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