Почему важно любоваться своим ребенком

Какое для меня невероятное удовольствие наблюдать, как родители любуются своими детьми. Нет, не горделиво посматривая по сторонам - «поглядите, мой-то какой». Совсем не «внешне» любуются, а внутренне - с тихой улыбкой и каким-то озаренным потрясающим взглядом.

Мы часто теряем это «любование», когда дети из вкусных карапузов превращаются во вредючих трёхлеток, уже хамящих шестилеток, жёстких подростков. Легко любоваться малышами - этими окситоциновыми комочками... А это «озарение взглядом» - какой-то наш удивительный дар детям.

Одобрение жить

Я иногда просила родителей на приёмах: когда совсем сложно, постарайтесь увидеть в этом «соцветии ужаса- непослушания-капризов» того самого Ребенка, которым любовался «не за что-то», а от того, что вот он есть. И в нем вся Любовь и нежность мира. Эта «вся-Любовь-и-нежность» никуда никогда не девается. Это «ядро», которое всегда сохранно.

Иногда, когда мы во время кризисов вспоминаем, воскрешаем этот образ и «через» него, как через фильтр, смотрим на ребёнка (и, кстати, взрослого) - что-то вдруг меняется. (И это совсем не про попустительство и проч. Это не мешает быть строгими, когда важно).

Я наблюдаю эти дни такое любование разноязычных (англо-испано-немецко-голландско - говорящих родителей). Очень спокойное и совсем внутреннее. И оно отличается от, к сожалению, привычных «внешних» взглядов взрослых. Оно явно даёт какую-то важную опору и уверенность детям. Это ощущается, как «одобрение жить».

Я думаю часто, как малы многие наши «это не прилично», школьные оценки, «важности взрослого мира» по сравнению с возможным величием Детства и его дарами на всю жизнь...

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А ещё вспоминала важное для меня лично: слова клиентов-родителей, очень меня удивляющие (сказанные уже через много лет после встреч с семьёй ) - по их словам самым ценным в терапии было не столько то, чем мы занимались, а именно мой взгляд на ребенка. (Ну я же, конечно, самоуверенно думала, что я ж говорю и предлагаю супер-идеи и практики:-) «Я думала, если психолог - чужой человек - в нем «это» видит - значит, возможно, это не потеряно. И я же это видела в своём ребёнке до всех проблем»...

Я говорю иногда своим близким... Когда сложно, когда не нравишься себе... Посмотри на себя моими глазами. Обопрись о мой взгляд. И, мне кажется, это искреннее «внутреннее любование» не внешностью, а каким-то светом потенциала - это то, что нам помогает этот потенциал проявить.

Я очень верю в то, что «этот» наш взгляд становится антидотом от ядов неуверенности и обесценивания токсичного мира.опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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