Почему важно научить детей говорить «здравствуйте», «спасибо» и «пожалуйста»?

Верите вы в это или нет, но самые простые и незначительные жесты, включая простое "спасибо" или "пожалуйста", могут создать целый мир.
Умение благодарить, сердечно уважать другого человека и смягчать свои просьбы простым «пожалуйста» нужно прививать человеку с самого раннего детства. Вполне возможно, что вы сами из поколения, которое научили уважать других людей, относиться к ним с искренней вежливостью и уметь быть признательными. Очень важно формировать такие привычки и у наших детей, научить их хорошим манерам, чтобы они могли сами создавать свое лучшее завтра.
Поблагодарить, пожелать приятного дня или попросить о чем-то вежливо — это не просто правила хорошего тона. С помощью этих слов дети учатся думать и переступают через ранний эгоцентризм, свойственный детству. Они учатся осознавать и уважать потребности других людей. Это умение должно быть присуще им уже с 6 лет.
Одним из самых известных авторов, заговорившим о важности развития морали у детей, был Лоуренс Кольберг.
По его словам, все дети, включая братьев и сестер, сильно отличаются. Но каждый должен научиться относиться с уважением к другим людям и их правам, а также нормам и правилам поведения в обществе.
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Когда кто-нибудь предлагает четырехлетнему ребенку подарок, очень часто родители говорят: «Что нужно сказать?», — и ребенок явно неохотно и практически шепотом отвечает: «спасибо».
Вежливые слова помогают ребенку социализироваться и построить крепкую дружбу, основанную на положительных эмоциях.
Пока ребенок делает это непринужденно и с удовольствием, вежливость будет только помогать ему в жизни.
Потому что позитивные жесты дарят другим людям тепло и радость, упрощая множество кажущихся сложными вещей.
Мы уверены, что вы слышали об «уважительном воспитании«. Эту концепцию придумали авторы Уильям Сеарс и Джон Боулби.
Такое воспитание основывается на умении благодарить, вежливо просить о чем-то, быть терпеливым и уважать время и ритм жизни ребенка, когда он приобретает знания.
Уважительное воспитание основывается на утверждении, что позитивные эмоции обладают большей силой, чем негативные. Наш мозг всегда ищет такой стимул, чтобы выжить и адаптироваться. Когда ребенок обнаруживает, что пожелание приятного дня, вежливая просьба или простая благодарность только способствуют его усилиям и настраивают других людей на позитивное мышление, он никогда не перестанет быть вежливым.
Обратите на это внимание и постарайтесь научить этому детей в самом раннем возрасте.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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