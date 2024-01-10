Почему важно научить детей говорить «здравствуйте», «спасибо» и «пожалуйста»?

Верите вы в это или нет, но самые простые и незначительные жесты, включая простое "спасибо" или "пожалуйста", могут создать целый мир.

Умение благодарить, сердечно уважать другого человека и смягчать свои просьбы простым «пожалуйста» нужно прививать человеку с самого раннего детства. Вполне возможно, что вы сами из поколения, которое научили уважать других людей, относиться к ним с искренней вежливостью и уметь быть признательными. Очень важно формировать такие привычки и у наших детей, научить их хорошим манерам, чтобы они могли сами создавать свое лучшее завтра.

Почему важно научить своих детей говорить «спасибо» и «пожалуйста»

Поблагодарить, пожелать приятного дня или попросить о чем-то вежливо — это не просто правила хорошего тона. С помощью этих слов дети учатся думать и переступают через ранний эгоцентризм, свойственный детству. Они учатся осознавать и уважать потребности других людей. Это умение должно быть присуще им уже с 6 лет.

Моральное развитие детей

Одним из самых известных авторов, заговорившим о важности развития морали у детей, был Лоуренс Кольберг.

По его словам, все дети, включая братьев и сестер, сильно отличаются. Но каждый должен научиться относиться с уважением к другим людям и их правам, а также нормам и правилам поведения в обществе.

В раннем детстве в возрасте 2-5 лет ребенок руководствуется только поощрениями и наказаниями. Он понимает, что есть правила. Он должен подчиняться им, чтобы заслужить любовь родителей и избежать ругани и наказаний.

ребенок руководствуется только поощрениями и наказаниями. Он понимает, что есть правила. Он должен подчиняться им, чтобы заслужить любовь родителей и избежать ругани и наказаний. В более старшем, так называемом «золотом» возрасте с 6 до 9 лет ребенок постепенно отказывается от своего индивидуализма и эгоцентризма.

ребенок постепенно отказывается от своего индивидуализма и эгоцентризма. В 8-10 лет ребенок уже может понять, как важно уважать других и как приятно получать от них уважение взамен. Обычно в этом возрасте ребенок уже старается защитить своих друзей, братьев и сестер, понимая, что мир должен быть справедливым не только для него одного.

ребенок уже может понять, как важно уважать других и как приятно получать от них уважение взамен. Обычно в этом возрасте ребенок уже старается защитить своих друзей, братьев и сестер, понимая, что мир должен быть справедливым не только для него одного. Мало-помалу, к подростковому возрасту ребенок осознает понятие «справедливости». Он начинает критиковать определенные вещи, которые кажутся ему неправильными или несправедливыми.

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Простая вежливость поможет ребенку успешно жить в этом мире

Когда кто-нибудь предлагает четырехлетнему ребенку подарок, очень часто родители говорят: «Что нужно сказать?», — и ребенок явно неохотно и практически шепотом отвечает: «спасибо».

Не имеет значения, сколько раз мы это повторим. Наступит момент и он не будет благодарить людей автоматически, а будет осознавать, что он говорит.

В этом ему помогут простые жизненные наблюдения: когда он вежливо просит что-нибудь у одноклассника, тот дает ему нужную вещь с улыбкой.

Вежливые слова помогают ребенку социализироваться и построить крепкую дружбу, основанную на положительных эмоциях.

Пока ребенок делает это непринужденно и с удовольствием, вежливость будет только помогать ему в жизни.

Потому что позитивные жесты дарят другим людям тепло и радость, упрощая множество кажущихся сложными вещей.

Почему важно воспитывать детей с уважением?

Мы уверены, что вы слышали об «уважительном воспитании«. Эту концепцию придумали авторы Уильям Сеарс и Джон Боулби.

Оно предполагает поддержку естественной адаптации детей к своей среде и развитие у них эмпатии, той эмоциональной связи, которая позволит им гораздо лучше понять мир, других людей и себя.

Уважительное воспитание способствует здоровой привязанности между родителями и детьми. Здесь есть место близости, объятиям, ласкам, положительным словам и крепкой непрерывной связи.

Хорошие слова, которым важно научить детей, помогают поддерживать эту связь, служат ее основой.

Такое воспитание основывается на умении благодарить, вежливо просить о чем-то, быть терпеливым и уважать время и ритм жизни ребенка, когда он приобретает знания.

Уважительное воспитание основывается на утверждении, что позитивные эмоции обладают большей силой, чем негативные. Наш мозг всегда ищет такой стимул, чтобы выжить и адаптироваться. Когда ребенок обнаруживает, что пожелание приятного дня, вежливая просьба или простая благодарность только способствуют его усилиям и настраивают других людей на позитивное мышление, он никогда не перестанет быть вежливым.

Обратите на это внимание и постарайтесь научить этому детей в самом раннем возрасте.опубликовано econet

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