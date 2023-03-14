Почему возмездие ходит медленно и прихрамывает

✅«Возмездие ходит прихрамывая», это старинное выражение. Все знают о бумеранге; и картина перед мысленным взором предстаёт такая: человек бросил бумеранг, тот описал кривую и бац! - прилетел бросившему в лоб. Так, что звезды из глаз посыпались, как в мультфильме. Или в компьютерной игре. Это ассоциация такая - бумеранг быстро летит. Но жизнь - не компьютерная игра. И возмездие возвращается медленно, неведомыми тропами, как хромой демон, которого плохой поступок создал, напитал энергией, материализовал.

У каждого без исключения человека в подсознании есть табу, запрет на совершение зла, программа, которая «закачана» в нас ещё при рождении. Она называется «нравственным законом», как писал Иммануил Кант. Отключить эту программу - значит, перестать быть человеком. Утратить принадлежность к человеческому роду.

В возмездии самое страшное - вот это ожидание

Маньяки, фашисты, живодеры утратили принадлежность к людям. Им суждено полное уничтожение личности; вернее, они сами свою личность уничтожили. И после смерти их ждёт - да ничего не ждёт. Небытие. Они и в этом мире уже мертвы, но очень опасны, «ходячие мертвецы» из фильмов.

Речь не о них, а о тех, кто совершает плохие поступки, но остаётся человеком. Этот хитрец думает, что нашёл способ «обойти» программу запрета зла. И вообще, это никакое не зло. Это просто умное и выгодное поведение. А то, что при этом кто-то страдает, это неважно. Важно, чтобы самому человеку было хорошо.

В романе «Остров Сокровищ» Билли Бонс в страхе ждал появления хромого человека. Он напивался, горланил песни, пересчитывал награбленное, но жил в постоянном страхе. Никто об этом страхе не знал. А потом пирата разбил паралич и он умер. Сокровища ему не понадобились.

Вот так живет человек, совершивший зло. Ест яичницу с грудинкой, горланит песни, ругается и чего-то требует от жизни. А сам с ужасом ждёт, что в дверь постучит Слепой Пью или Одноногий Сильвер. Хромой преследователь уже в пути. Одноногий, слепой, но он несомненно придёт и найдёт того, кто совершил дурное. Вот так выглядит «бумеранг», а не как стремительно летящая изогнутая палочка.

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В возмездии самое страшное - вот это ожидание. А ожидание у того, кто совершил злодеяние, обязательно есть. На вид он вполне доволен и успешен. Но он отлично знает, что его разыскивает хромой человек, чтобы все отнять и причинить вред. Он отгоняет от себя плохие мысли и страхи, старается быть бодрым и весёлым, даже ведёт себя нагло, заносчиво. Но в подсознании у него живет страх. А мы видим только внешнюю сторону, фасад, благополучную оболочку.

Возмездие ходит прихрамывая. И никто не знает, как совершивший зло просыпается в страхе, живет в тревоге, а каждое нехорошее событие в своей жизни считает началом возмездия. Даже если это пока просто случайность. «Вот оно! Началось!», - так думает тот, кто причинил другим зло. Но когда приходит настоящее возмездие, такой человек не узнает его. Он не понимает связи между своими делами и их возвращением. Он все понимает слишком поздно и уже ничего не может исправить. А ведь времени для исправления было достаточно - хромое возмездие долго добиралось до него! Давало шансы исправить содеянное и изменить жизнь, загладить вину, хоть что-то переменить к лучшему.

Вот поэтому тот, кто совершил зло, наказан ещё и ожиданием расплаты. Бумеранг - это не так страшно. Бац! - и все. А ожидание хромого и слепого возмездия, которое медленно, но неуклонно идёт к человеку - это невыносимо. Но вот так они и живут. Хохочут, горланят песни, едят и пьют, пересчитывают монеты, а сами ждут появления хромого возмездия. Не верьте браваде. Чем громче бравада, тем сильнее страх.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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