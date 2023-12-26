Почему возникает дежавю: обман мозга или параллельная реальность

Феномен под названием "дежа вю" удивляет и вызывает множество предположений относительно его происхождения. Ученые выдвигают гипотезы, что дежа вю может быть посланием из параллельных реальностей или прошлых жизней человека. Давайте попробуем разбираться в этом вопросе.

Мозг человека изучен пока недостаточно. Он скрывает множество тайн, над которыми бьется, например, наука когнитивная нейробиология. Состояние дежа вю «déjà vu – фр.» приходилось испытывать многим людям. «Уже было» - так в двух словах можно охарактеризовать дежа вю. Оно мимолетно, неуловимо и волнующе. Дежа вю возникает неожиданно и так же внезапно исчезает.

Феномен дежа вю

Что же это за явление – ошибка разума или интуитивный посыл? Давайте узнаем об этом больше.

Суть явления déjà vu (дежа вю)

Слово «дежа вю» имеет французское происхождение. В буквальном переводе оно значит «уже видел». Представьте: рядовая жизненная ситуация. И вдруг у вас появляется уверенность, что все это когда-то происходило с вами. Событие, подробности, какие-то мелочи…Мало того, вы даже знаете, что случится через минуту. Так и происходит.

Déjà vu часто сопутствуют изменения восприятия. Это может быть острая ясность цветов, звуков. Или, напротив, смутное понимание реальности.

Déjà vu оставляет свой след в вашей душе, удивляя и иногда обескураживая. Хронологически déjà vu длится примерно10 секунд.

Что же на самом деле означает этот феномен? Специалисты предполагают, что это проявление многомерного сознания - способности мозга обрабатывать информацию более чем одного измерения.

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Дежа вю - ошибка нашей памяти?

Наука занимается специальными исследованиями с целью установить, что именно происходит в головном мозге в процессе дежа вю.

Итак, у человека в одно и то же время включаются области мозга, которые отвечают и за восприятие сенсорных сигналов настоящего времени («это имеет место в данный момент»), и за долговременную память («я знаком с этим»).

Специалисты выявили «дисфункциональный электроимпульс» в области средней височной доли и гиппокампа (который отвечает за нашу память и узнавание). Как раз гиппокамп и посылает «обманный сигнал» о конкретном воспоминании того, что происходит в данный момент.

Так как область памяти в описываемый момент необычайно активна и ее сигнал слегка опережает восприятие, рождается ощущение такого «узнавания будущего» за несколько секунд раньше.

Можно сделать следующий вывод: déjà vu представляет собой тайную, но безопасную ошибку нашей памяти. По какой причине она появляется? На сегодняшний день наука не в состоянии точно ответить на этот вопрос.

Но специалисты проводят лабораторные исследования по воссозданию феномена déjà vu.

В одном таком исследовании добровольцам предложили к восприятию конкретные звуки и изображения, и далее, под действием гипноза, вынудили их забыть полученную информацию.

Потом участникам эксперимента демонстрировали указанные сигналы еще раз, и у них активизировались описанные выше области мозга и появлялось ощущение déjà vu Выходит так, что déjà vu – вовсе не новое, а забытое и снова активируемое воспоминание?

В связи с этим возникает вопрос: в какое точно время это с нами произошло и отчего мы забыли?

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Дежа вю – сон или деятельность нашего подсознательного?

Ряд психологов придерживается гипотезы, что déjà vu – результат работы подсознания. Что это может означать? Подсознание просчитало вероятное развитие определенной жизненной ситуации. Вроде вы в определенном смысле «прожили ее». И déjà vu включается в данной ситуации как проблеск интуиции.

Существует еще одна версия, что явление déjà vu связано с воспоминаниями из сновидений. Ее придерживался легендарный психолог, психиатр и психоаналитик З. Фрейд.

По его мнению, феномен déjà vu является реакцией памяти на увиденное в сновидении. А сон был основан на «осколках» прошлого.

Дежа вю - след прошлых жизней?

Существует и такая гипотеза. Ученые предполагают, что эффект дежа вю связан с нашими прошлыми жизнями и тк называемой генетической памятью.

Родоначальник аналитической психологии К. Юнг описывал неожиданно возникающие воспоминания о «собственной параллельной жизни врача ХVIII столетия». Он внезапно «припоминал» места, явления, предметы (ботинки, изображенные на рисунке в книге).

Имеется факт, что известная певица Тина Тернер, находясь в поездке по Египту, узнавала природные ландшафты и определенные предметы «из собственного прошлого». То же самое происходило с популярной певицей Мадонной, которая посетила дворец императоров в Китае. Это всё яркие примеры появления déjà vu.

Могут ли такие свидетельства быть déjà vu или они являются «отсылкой» на прошлые жизни, сказать сложно. Но есть еще кое-что.

Гипнотерапевт Д. Кэннон утверждает, что душа человека перед воплощением формирует своеобразный план собственной будущей жизни. И вспышки déjà vu являются напоминаем о выбранном пути.

Сделаем выводы относительно понимания феномена déjà vu.

Déjà vu – феномен восприятия. Проявляется в виде электроимпульса в области мозга как реакция на свежую ситуацию, которая видится поразительно знакомой.

Déjà vu каким-то образом связано с подсознанием, сновидениями, прошлыми жизнями.

Déjà vu – ярко окрашенное переживание. Оно поразительно и в некотором роде волшебно.

Déjà vu - реализация многомерного духовного плана человека.

Déjà vu служит напоминанием, что вы на самом деле сложнее глубже, чем кажетесь;

времени как такового не существует, а будущее, прошлое и настоящее (в нашем понимании) едины;

ваша душа использует лучшие сценарии развития,

вы на верном пути.

Ученым предстоит еще много исследований в области изучения головного мозга. Ведь остается так много скрытого и непонятного в работе этого уникального создания природы. В частности, феномен déjà vu специалисты пытаются объяснить, выдвигая лишь предположения, догадки. Но ясно одно: наш внутренний мир и мир, в котором мы существуем, намного сложнее и не вмещаются в узкие рамки общепринятых понятий. Возможно, явление déjà vu – это скрытое послание из неведомых нам измерений? Ученым только предстоит дать обоснованный ответ на данный вопрос.

опубликовано econet

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