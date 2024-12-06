Почему вы притягиваете людей, которые плохо к вам относятся?

Многие люди чувствуют себя так, как будто они являются «магнитом» для самовлюбленных личностей. Если в пределах ста футов найдется человек с нарциссическим расстройством личности, они обязательно каким-то образом притянут его к себе.

Клиенты часто спрашивают меня: «Почему я привлекаю больше нарциссов, чем кто-либо еще из моих знакомых? Что я могу сделать, что положить этому конец?». Если и у вас есть подобная проблема, надеюсь, что эта статья поможет вам найти ответы на эти вопросы.

«Магнит» для нарциссов

Возможно, вы привлекаете не больше нарциссов, чем остальные люди, но вы дольше находитесь в отношениях с ними. Позвольте мне объяснить.

Давайте представим, что вы ищите нового партнера. Вы приходите на свидание с кем-то, кто кажется вам привлекательным и остроумным.

Но после нескольких свиданий вы замечаете, что ваш новый знакомый чрезвычайно чувствителен к мелочам, постоянно хочет находиться в центре восхищенного внимания, игнорирует ваши чувства и требует постоянных уверений в том, насколько он или она великолепны.

Вам не обязательно доставать диагностический справочник и искать симптомы нарциссического расстройства личности, чтобы подобное поведение вас всерьез насторожило.

Многие люди, которые ничего не знают о нарциссизме, предпочтут вежливо освободиться от отношений, где постоянная зацикленность на нуждах партнера перевешивает любые возможные преимущества.

А как поступите вы?

Вот несколько вопросов, над которыми вам следует задуматься:

Вы когда-либо заканчивали отношения с партнером, который был слишком самолюбив?

У вас есть четкие границы, которые вы проводите в романтических отношениях, определяя, какие виды поведения приемлемы и неприемлемы для вас?

Если отношения начинаются чудесно, но быстро катятся вниз, вы остаетесь в них в надежде, что все наладится?

Вы готовы смириться с обесцениванием?

Вы оправдываете плохое поведение другого человека («Он на самом деле не это имел в виду», «У нее был тяжелый день»)?

Если поведение партнера становится откровенно оскорбительным, вы уходите немедленно?

Если вы ответили «нет» на эти вопросы, вы, вероятно, нуждаетесь в том, чтобы пересмотреть свои стандарты относительно того, с чем вы готовы смириться в романтических отношениях.

Это не означает, что вам больше не следует встречаться с людьми, обладающими нарциссическими чертами, но вам необходимо развивать навыки для «отсеивания» тех людей, чье поведение заставляет вас страдать.

Некоторые люди делают это автоматически. Если они чувствуют, что их используют, или ощущают дискомфорт, общаясь с кем-либо, они заканчивают отношения и следуют дальше, не оглядываясь назад.

Вы же, напротив, можете давать неподходящим людям один шанс за другим и оставаться рядом с ними неоправданно долго. Это увеличивает вероятность того, что вы будете поддерживать отношения с нарциссами дольше чем другие, которые избавляются от подобных сорняков задолго до того, как получат первые серьезные обиды и раны.

Пример: Тина и Боб на первом свидании.

Тина пришла на первое свидание с Бобом и наслаждалась его компанией. Он был очень привлекательным мужчиной и казался весьма заинтересованным ею. Они нашли много общих тем для разговоров, и она чувствовала сильное физическое влечение с его стороны.

Но вдруг Боб начал задавать Тине вопросы, которые она сочла слишком откровенными для первого свидания: «Почему твои последние отношения закончились?», «Сколько сексуальных партнеров у тебя было?».

Тина попыталась сменить тему, но Боб продолжал задавать ей все более и более навязчивые вопросы. То, что он считал забавной и интересной темой для разговора, Тина находила болезненным и неловким.

Но Боб оставался глух к намекам Тины, так что она решила высказаться прямо: «Твои вопросы заставляют меня чувствовать себя неудобно. Они кажутся мне слишком личными для первого свидания. Давай просто получать удовольствие от общения и поговорим о чем-нибудь еще».

Вместо того, чтобы просто поменять тему разговора и извиниться, Боб начал защищаться и нападать на Тину: «Я просто хотел узнать тебя получше. Почему ты такая чувствительная?».

Тина восприняла это как предупреждающий сигнал того, что они с Бобом вряд ли составят счастливую пару. Она хотела, чтобы ее партнер внимательно относился к тому, что она чувствует, и для нее было очевидно, что Боб слишком погружен в себя, что удовлетворить ее потребности.

Она рано ушла со свидания. Позже, когда Боб позвонил ей снова, она поблагодарила его, но сказала, что не думает, что они хорошо подходят друг другу, и отказалась встречаться с ним.

Отказ Тины, казалось, очень повысил интерес Боба к ней. Она получила шквал льстивых сообщений на протяжении всей следующей недели, в которых он просил ее дать ему еще один шанс.

«Бросаться в погоню» как нарциссическая реакция на отказ.

Это одна из типичных нарциссических реакций на отказ. Чем больше стремилась убежать Тина, тем активнее Боб преследовал ее.

Не то, чтобы Тина нравилась ему больше, чем раньше, но он чувствовал необходимость убедить ее вновь встретиться с ним. Он не мог смириться, что Тина решила бросить его прежде, чем он сам принял бы это решение. Это стало «вопросом уязвленного самолюбия» для Боба – вернуть Тину обратно.

Многие люди не могут устоять перед «нарциссической погоней», и возобновляют отношения с нарциссами, поскольку они активно преследуют их, заставляя чувствовать себя польщенными.

Жертвы путают любовь к ним как к личности с желанием нарцисса победить. Это базовое непонимание того, что происходит, лежит в основе всех последующих проблем.

«Нарциссическое преследование» не имеет ничего общего с вашими положительными качествами или чувствами к вам. Речь идет о чувстве уязвленного самолюбия нарциссической личности. В этот момент они меньше всего беспокоятся о вас и о ваших достоинствах. Их заботит только собственная победа.

Здесь мне хотелось бы поделиться несколькими основными правилами, на примере еще одной истории, чтобы помочь вам избежать продолжения неприятных отношений с людьми, страдающими от нарциссического расстройства:

Правило 1. Если вы уже бросили их за плохое обращение с вами, не принимайте их обратно. Крайне маловероятно, что они начнут вести себя по-другому в будущем.

Правило 2. Если вы не уважаете свои границы в начале отношений, они не будут уважать ваши границы позже.

Еще один пример: Тара и Сэм в ювелирном магазине.

Тара – очень красивая, корыстная женщина с ярко выраженными нарциссическими чертами. Она и Сэм встречались несколько недель.

Однажды они провели вместе романтический вечер и по дороге им попался ювелирный магазин. Тара остановилась и начала с упоением разглядывать витрину. Магазин был открыт, и Тара предложила зайти, чтобы «просто посмотреть». Сэм чувствовал себя неловко, но хотел угодить Таре, и поэтому согласился. Тара остановилась возле витрины с браслетами.

«Ох, Сэм», - сказала она. – «Я надеюсь, ты не возражаешь, если я примерю вот этот браслет. Он такой восхитительный!». Сэм не знал, как вежливо ответить: «Нет», и вместо этого сказал: «Конечно. Все, что ты хочешь».

Тара перемеряла десятки украшений, пока не остановилась на двух, которые понравились ей больше всего. Она надела по браслету на каждое запястье, и спросила Сэма в присутствии продавца: «Какой из них тебе нравится больше?».

Сэм чувствовал себя попавшим в ловушку. Он не собирался покупать Таре такой дорогой подарок, но стоило ему сказать, что один ему нравится больше, чем другой, как он почувствовал себя обязанным купить его для Тары. Тара вышла из магазина сияющая, довольная собой и своим новым украшением, а Сэм был несчастным и злым.

Сэму нравилась Тара, но он видел, как часто они манипулировала им в различных ситуациях, где он чувствовал себя использованным. Он осознавал, что Тара - очень эгоистичная женщина, которая не заботится о нем и его чувствах. Сэм решил, что эта ситуация вряд ли изменится, поэтому он решил не продолжать дальнейшие отношения с Тарой. Он никогда больше не приглашал ее на свидания.

Тара прислала ему несколько льстивых сообщений с благодарностью за щедрый подарок. Когда он не ответил, она разозлилась и тогда отправила ему длинное, злое, очень неприятное письмо, которое закончилось тем, что она назвала его «отвратительным, дешевым и бессердечным неудачником».

Сэм с облегчением подумал, что поступил правильно, разорвав отношения с ней.

Обесценивание – это еще одна распространенная нарциссическая реакция на отказ.

Вам нет необходимости устанавливать диагноз нарциссизма для того, чтобы закончить отношения с этим человеком.

Сэм не был достаточно изощренным в психологии. Он, однако, был способен осознать, что чувствует себя неловко в присутствии Тары и то, что им манипулируют.

Сэм вычеркнул Тару из своей жизни, потому что у него было четкое представление о том, как он хочет, чтобы к нему относились, и он доверял собственному ощущению, что Тара относится к нему неподобающим образом, нарушая его личные границы. Ее последнее оскорбительное письмо лишь утвердило Сэма в мысли, что он принял верное решение.

Правило 3. Доверяйте своей интуиции.

Если находясь с этим человеком, вы чувствуете себя неловко, неудобно или он постоянно манипулирует вами, заставляя вас делать вещи, которые вы не хотите делать, возможно, он или она не подходят вам. Доверяйте своим инстинктам.

ВЫВОД: отношения не будут счастливыми, если вы ощущаете дискомфорт, находясь в них.опубликовано econet

Автор Elinor Greenberg

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet