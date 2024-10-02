Почему женатые мужчины живут дольше, а замужние женщины – меньше?

В среднем, наличие жены продлевает жизнь мужчине на 5-7 лет. В среднем, наличие мужа отнимает у женщины 2 года жизни. Эти сухие цифры статистики долгое время оставались для меня загадкой. И только недавно я выяснила, в чем причина такой несправедливости.

Оказывается, ранние женские смерти угрожают не всем замужним, а тем, у кого с супругом большая разница в возрасте. Группа ученых под руководством Свена Дрефаля проанализировала данные о продолжительности жизни почти 2 млн. супружеских пар и выяснила, что, если муж старше на 7–17 лет, женщина живет на 10% меньше, чем, если бы у нее был муж-ровесник. Жуть! Однако, если муж моложе на 7–9 лет, риск преждевременной смерти решившейся на такой неравный брак женщины увеличивается на 20%, при разнице в 11–13 лет – на 30%. Так что, лучший партнер для женщины – это все же ровесник. Он хотя бы не ворует жизненные силы.

Отношения: женатые мужчины живут дольше, а замужние женщины – меньше. Почему так происходит?

С мужчинами все оказалось предельно просто – молодая жена действительно продлевает им жизнь, так что, требуя на сайтах знакомств девиц помоложе, они не просто демонстрируют высочайшую самооценку, нередко оторванную от реальности, но и пытаются инстинктивно прожить подольше.

Однако, это не приводит нас ближе к понимаю того, что же именно происходит с женщинами в браке. Пожалуй, дам свою версию ответа на этот вопрос. Дело в том, что традиционно «вывозить» на себе брак у нас полагается женщине. Мужчина создает ячейку общества и находится в ней таким, какой он есть. А женщина должна проявлять чудеса адаптивности, и подстраиваться под избранника. Соответственно, чем больше возрастной разрыв, тем больше придется приложить усилий именно даме.

Подстраиваться, соответственно, легче в молодости. Поэтому юные девы в паре со старперио со скрипом, но все же адаптируются. А взрослая женщина, видимо, с большими потерями притирается к молодому избраннику. Ну а незамужние и разведенные вообще ни к кому не притираются, вот и живут в свое удовольствие.

Есть и еще одна теория, которая была выдвинута самими учеными при обсуждении результатов исследования. Они сочли, что пожилые женщины сохраняют больше социальных связей и более адаптированы к реальности. Мужчины же в старости тяжелее на подъем. Поэтому более молодая жена добавляет социальных бонусов в мужскую копилку. А вот более молодой муж не добавляет, поскольку жена и сама справляется.

Ну а в целом, я бы сказала, что женщинам стоит поменьше на себе везти. И партнеров выбирать максимально «легких» во взаимодействии, а не деспотичных и тираничных, вне зависимости от возраста.

Как вы думаете, какой брак жизнь удлиняет, а какой укорачивает?опубликовано econet

Автор Морена Морана

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