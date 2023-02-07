             Почему женщина не выходит замуж

В молодости кажется, что впереди еще уйма времени. И еще будет возможность устроить свою семейную жизнь, родить ребенка. Вот мы и посвящаем все внимание карьере, перебираем поклонниками, живем без оглядки. Но рано или поздно на горизонте замаячит старость, одиночество и страх.

Так бывает. Сначала тебе 18 лет, потом 20 – вся жизнь впереди, а потом 35, и ты понимаешь, что скоро 40, но ведь это разве возраст… а потом годы летят 40-45-50-55 лет. Ну и что годы. Ведь все хорошо, ведь неплохо живешь – работа любимая (или не любимая?), с подругами созваниваешься, машина, еда вкусная, одежда, хобби у тебя есть. Но иногда по вечерам смотришь в окно на свет из окон напротив или помешиваешь сахар в остывающем кофе, а на душе так тоскливо-тоскливо, и кошки почему –то скребут. А за окном метель, и темнеет рано или наоборот весенний закат и пахнет сиренью.

Остаться "старой девой": судьба или выбор

Что ж за комок такой в горле застрял, про что хочется заплакать, прикрыв лицо руками? Признаться себе самой или не признаться? Ах, как хочется прижаться к кому –то, просто молча, или самой прижать покрепче к сердцу, или поговорить о чем-то, о ерунде, лишь бы не тишина эта и не холодная постель…

Одиночество. Вот что застряло в горле комом. Вот про что думать не хочется, а все равно нет-нет, а подумается. А завтра будет новый день, и работа, и много дел, и подруга позвонит – поболтаешь по телефону, и вроде, ничего, жить можно. До следующего раза, пока ни столкнешься с самой собой в этом молчаливом диалоге про то, что на самом деле чувствуешь и про что молчишь.

Самое страшное в таких ситуациях не то, что в старости останешься одна, никому не нужная, а в том, что жизнь идет, а ты живешь себе и живешь, игнорируя щемящую тоску и чувство одиночества, а близости, настоящей, душевной ни с кем нет, и может так сложиться, что никогда и не будет.

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Почему женщины становятся старыми девами?

И я не только про традиционное значение этого выражения. В этой статье будет говориться и про тех, кто замужем был когда-то, но не сложилось, и больше так никто в жизни не появился. И даже про тех, у кого дети есть, взрослые уже, “вылетевшие из гнезда”,а муж был когда-то, да “сплыл”, и больше замуж не особо-то и хочется.

То есть в том числе и про тех, кто попробовал и не понравилось. Про одиночество эта статья. Предлагаю Вашему вниманию классификацию одиноких женщин:

1. “Я не встретила достойного мужчину”

Женщины этого типа ждут своих принцев. Красивых, сильных, умных, чтобы поговорить можно было, чтобы цветы дарил и на руках носил, и носки чтобы по квартире не разбрасывал. И сколько мужчин им ни встречалось – все не то: этот не красивый, этот двух слов связать не может, этот нищий – что он дать мне сможет… Так и ищет всю жизнь, перебирает варианты, время идет, а принца все нет. И не будет принца, потому что выбирать приходится среди реальных людей, а не сказочных персонажей. И какой бы мужчина ни был чудесный, у него будет свой, индивидуальный набор недостатков.

А героиня наша не хочет набор недостатков, а только набор достоинств. На самом деле здесь проблема в том, что нет у такой женщины интереса к другому в принципе. Нет желания узнавать его. Таким, какой он есть, узнавать, что ему интересно и чем он живет. Ей интересно только то, что он может ей дать – заботу, детей красивых, материальные ценности. И чтобы хлопот поменьше с ним было, а то еще недостатки какие-то терпеть, притираться друг к другу. А мужчина (а может, и принц самый настоящий) он смотрит на все это и устает. Устает отдавать, ничего взамен не получая. Ведь женщины из этой категории не только не видят ничего вокруг, кроме своих фантазий, они еще и отдавать не умеют, как правило. А отдавать – это заботиться, где-то уступить, где-то от чего-то отказаться в жизни ради мужчины своего.

Мужчины они же тоже хотят, чтобы их ВИДЕЛИ, интересовались и БРАТЬ хотят от своих женщин что-то, а не только ОТДАВАТЬ. Вот и бегут принцы и не принцы как ошпаренные, как только поймут, в чем тут дело. А героине нашей только и остается сидеть на кухне и помешивать остывающий кофе… Есть ли шанс что-то изменить? Есть выбор? Выбор выглядит так: учиться интересоваться людьми, искренне от души и учиться отдавать, а не только брать ИЛИ оставить все, как есть.

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2. “На меня такую никто не посмотрит”

В этом случае ситуация противоположна предыдущей. Женщина и рада бы отдавать – себя и любовь свою и заботу, да вот только брать никто не хочет почему-то. И не верится ей, что кому-то нужна она такая – некрасивая, толстая, с зубами кривыми… или какие она там в себе недостатки нашла.

И правда ведь – никто и не смотрит в ее сторону. А не смотрит почему? Не потому что у нее зубы кривые, а потому что цену она себе не знает. И ходит как –плечи опущены, глаза в пол, походка шаркающая. Никто и правда на такую не взглянет. А если и взглянет вдруг, да еще и комплимент сделает, то она подумает, что над ней смеются, издеваются.

Самооценка у таких женщин ниже плинтуса. А какому мужчине женщина нужна, которая себя в грош не ценит? Ведь женщина – это лицо мужчины. И лицо хочется красивое, гордое. А еще хочется, чтобы женщина умела БРАТЬ, то что ей дают, с благодарностью. А такие, как наша героиня, они брать ничего не умеют, они умеют только отдавать. Завоевывать их не нужно, добиваться тоже, комплименты не принимает, глаза в сторону отводит.. Зачем такая нужна? Мужчинам нужны победы. А это не победа – это поражение какое-то, и ничего-то ей не нужно от тебя. Даже не интересно разговор с такой заводить. Как выглядит выбор нашей героини: Учиться себя любить, принимать и учиться БРАТЬ, а не только отдавать ИЛИ оставить все как есть.

3. “У меня нет права строить свою жизнь – я должна позаботиться о маме” (сестре, тетке, племячнниках)

Это женщины – спасительницы. На их плечах лежит весь мир. Тут уж не до себя и не до своей личной жизни. Таких девочек очень часто матери на чувстве вины воспитывают: “Я из-за тебя институт бросила, всю жизнь ты мне поломала, я бы без тебя в люди выбилась, а ты такая неблагодарная растешь!”. И, конечно, такая девочка маму бросить на произвол судьбы не может, а тем более старенькую маму, которая из-за нее всю жизнь себе поломала… Вот мама ее и живет как хочет, а дочка ей прислуживает и потребности ее удовлетворяет. А ведь жизнь свою мама строила, как ей нужно было – сама выбрала развестись или рожать без мужа, сама не смогла свою личную жизнь устроить, но виноватой она всегда делает свою дочь.

И как же такая героиня может свое счастье строить, когда она виновата в том, что у нее мама несчастная. Чувство вины может не навязываться так откровенно, оно может быть завуалировано. Такие матери могут часто болеть (или симулировать), тяжело вздыхать, намекать или делать двойные послания (например, “тебе, конечно, надо жизнь свою устроить, а то вот будешь как я старая и никому ненужная, даже своим детям”). Что же остается нашей героине? Выбор: Менять отношения с матерью, проживать и избавляться от чувства вины и начинать жить свою жизнь ИЛИ оставить все как есть.

4. Все мужики – козлы

Эта идея, как правило, транслируется девочке матерью с самого детства. Матерью, имеющий негативный опыт отношений или супружества. И героиня наша, конечно же, находит ей подтверждения в своей жизни, потому что выбирать она будет именно таких “козлов”, которые ее будут унижать и обижать. Нормальных мужчин она в упор не видит. Они ей не интересны бессознательно, так как с детства она знает, каких мужчин надо искать. Таких и находит. А потом, когда окончательно убеждается, что мама была права, решает, что лучше уж быть одной. Выбор: расширять свой кругозор в плане выбора партнера, обратить внимание на то, что мужчины разные бывают, а не только “козлы” ИЛИ оставить все, как есть.

5. “Нельзя вступать в сексуальные отношения вне брака, а мужикам им одно и надо только”

Эта идея тоже, как правило, материнская. Она заключается в том, что секс – это что-то грязное, постыдное. Здесь часто бывают запугивания типа “не принеси мне в подоле”. И героиня наша панически боится близости, любой близости с мужчинами, так как чувствует, что за этим последуют домогательства и ее непременно используют. Выбор: менять свое отношение к сексу, учиться воспринимать его как естественную потребность организма и учиться близости душевной ИЛИ оставить все, как есть.

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6. Мне нужно обеспечить себе будущее и своим детям, прежде чем их нарожать

Это идея карьеристок. А суть ее в чем. В том, что женщина не умеет доверять и доверяться. А вдруг мужчина ее бросит, изменять начнет или еще чего хуже – умрет. И останется она у разбитого корыта…Здесь много страхов. Такие женщины часто не умеют ни БРАТЬ, ни ДАВАТЬ. В том плане, что не могут доверить мужчине свое материальное благополучие –просто брать, без страха, и, гоняясь, за деньгами, они не могут давать элементарную женскую заботу и поддержку. В семьях таких часто нарушено распределение ролей. А часто и вовсе героини наши решают семью не создавать – на нее просто не хватает жизненных ресурсов.

Выбор: учиться доверять, брать и давать и избавляться от страхов ИЛИ оставить все как есть. Получается, что в каждой ситуации, какая бы она ни была, всегда есть выбор. Но когда я выбираю что-то изменить, это значит, что ждет меня впереди трудная и долгая работа над собой. На это сложно решиться, но выход есть всегда.

Помните только одно: когда я откладываю принятие решения на завтра, сегодня я уже сделал выбор оставить все как есть. Будьте хозяевами своих судеб. Делайте выбор осознанно. Это ваша жизнь.опубликовано econet

Автор Афанасенко Анастасия

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