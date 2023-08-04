Почему женщинам так трудно что-то просить у своего мужчины и почему важно уметь это делать

Есть женщины, которым очень неудобно или даже стыдно что-то попросить у своего мужчины. И неважно о чем эта просьба - о его время, внимание, просьба о совете в чем-то или о том, чтобы он приложил немного своих усилий ради неё или какие-то «материальные просьбы».

Но подумайте о том, что вот мужчины, например, не стесняются, просить женщин о том, чтобы она всегда ему вкусно готовила, была всегда ухоженная и в хорошем настроении, а еще чтобы доставляла ему удовольствие в постели и они совсем не задумываются о том, что на это тоже нужно много времени, усилий и денег. А некоторым мужчинам даже деньги просить не стыдно, тогда почему вам должно быть стыдно или неудобно?

Мужчины любят когда их о чем-то просит их любимая женщина

А о том, чтобы попросить цветы я уже вообще молчу, ведь «мужчина же должен сам всегда об этом догадываться», верно? Поэтому некоторым женщинам гораздо легче или сразу надуться, "грозно замолчать" и обидеться на мужчину, что он нио чем не догадывается, а просить она же не может и поэтому злится и на себя, и на него, или же просто самой заработать на все то, что она хотела бы попросить у него.

Да, иметь свои собственные деньги и при необходимости уметь самостоятельно заработать - это, конечно, очень важное умение, но и уметь о чем-то просить своего мужчину - тоже не мало важно. Ну, разве что вы просите, а ваш мужчина в упор вас не слышит или просто игнорирует все ваши просьбы, тогда здесь уже проси - не проси ... Но это уже совсем другая история.

Но поверьте мне, мужчины любят когда их о чем-то просит их любимая женщина. Они любят её радовать и делать счастливоё. Любят чувствовать себя нужными и испытывать гордость от того, что он может сделать свою женщину по-настоящему счастливой и довольной!

Что может ей угодить и увидеть её удовольствие, которое именно он ей подарил. Женское «хочу» творит настоящие чудеса с мужчинами и они иногда готовы просто горы сворачивать ради этого. При условии, если это любящий муж и делает он это тоже ради любящей его и любимой женщины.

Но, конечно же, мужчинам, при этом, еще и нужно слышать от женщины искренние слова благодарности, ну и видеть её улыбку и счастливые глаза. Это очень важно, чтобы мужчина хотел и в дальнейшем что-то для Вас делать.

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Поэтому, дорогие мои женщины, давайте вашему мужчине возможность почувствовать себя вашим героем и "принцем на белом коне", просите его о чем-то хотя бы время от времени. Пусть он знает и чувствует, что вы действительно нуждаетесь в нем и действительно в чем-то просто не сможете справиться без него и его помощи.

И еще один важный момент - учитесь правильно принимать помощь или подарки, которые вам преподносит мужчина. Не начинайте сразу говорить: "Ой, да не надо было, я и сама могла..." или "Это, наверное, очень дорого ... Что я тебе за это должна?" Почему вы думаете, что не можете просто искренне и от души поблагодарить мужчине, например, за его помощь в чем-то и на этом пока все?

Не надо сразу падать к его ногам и стелиться там ковриком, ведь "он же так старался и так много всего для меня сделал!". Да, старался, да сделал. Но значит ему это тоже было в радость и ему это тоже приносило удовольствие.

Поэтому не отказывайтесь от того, что мужчина хочет сделать и видеть вас счастливой и не думайте, что "всем им только одно и надо". Ведь иногда мужчина просто делает для вас что-то от всей души, просто потому, что ему это приятно и он так проявляет к вам свои искренние чувства. Подумайте об этом. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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