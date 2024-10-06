Почему женщины обвиняют и манипулируют мужчинами?

На этапе знакомства с мужчиной женщина использует уловку в форме безобидных обвинений, провокаций, претензий с единственной целью — посмотреть и изучить реакцию мужчины! Если мужчина реагирует юмором и не воспринимает всерьез ее провокацию, то на инстинктивном уровне женщина понимает, что перед ней достойный, сильный мужик.

Если женщина изменила, то обвинит в этом мужчину; если он изменил — естественно, виноватым будет он. Если женщина бросила мужчину, то она обвинит его в неумении строить отношения, если он бросил ее — то будет обвинен в подлости.

В чем женщины обвиняют мужчин чаще всего?

Мужчина обвиняется во всем:

В том, что разозлил;

Не удовлетворил или удовлетворил, но не так;

Не удержал;

Не пожалел;

Не доплатил;

Недостаточно крут;

Не говорит нужных слов или говорит, но мало;

Не понял ее чувства;

Много общается с друзьями;

Долго сидит на работе;

Любит рыбалку или футбол;

Женщина всегда найдет повод обвинить своего мужчину!

Почему и зачем женщины вообще обвиняют?

На этапе знакомства с мужчиной женщина использует уловку в форме безобидных обвинений, провокаций, претензий с единственной целью — посмотреть и изучить реакцию мужчины! Если мужчина реагирует юмором и не воспринимает всерьез ее провокацию, то на инстинктивном уровне женщина понимает, что перед ней достойный, сильный мужик. Есть такое понятие, как «высокоранговый». Юмор — это его ответ на провокацию. Вспомните, например, Ивана Урганта — он всегда демонстрирует достойный пример того, как нужно шутить и относиться к провокациям.

Женщинам нравятся сильные и умеющие держать оборону мужчины. Обратите внимание, что речь идет не о том, чтобы полоскать мозги женщине, жонглируя понятиями и логически пытаясь ей что-то доказывать. Речь о том, чтобы быть неуязвимым в отношении женских обвинений или провокаций. Такие мужчины всегда получают секс почти бесплатно.

Манипулируя или обвиняя, женщина хочет узнать, сильный ли перед ней мужик?

Во время совместной жизни женщина использует обвинения, чтобы управлять мужчиной. Ведь чувствующий вину старается ее загладить. Как? — подарками, услугами, подчинением, выполнением прихотей и т.д. Психологически женщины от природы более выносливы, чем мужчины, поэтому они изощренней в своей стратегии подчинения мужчины. А мужики, слушая слова женщины, веря в их эмоциональную игру, находят в них смысл и хочешь-не-хочешь, соглашаются с тем, чего требует женщина.

Но есть одно «но». Тот, кто постоянно соглашается с женщиной, со временем становится в ее глазах слабым мужчиной. Не способным к сопротивлению. Для нее это сигнал, что такой мужчина ей не нужен. Для мужика — это провал. Поэтому он начинает получать от своей женщины меньше секса. Секс — это индикатор того, как она к тебе относится.

Как сильные мужчины реагируют на женские манипуляции?

Юмор , стеб, подтрунивание над собой, над женщиной или ситуацией (но не высмеивание) — лучшая реакция!

, стеб, подтрунивание над собой, над женщиной или ситуацией (но не высмеивание) — лучшая реакция! Не ищи смысл в словах обвиняющей тебя женщины. Его там нет!

в словах обвиняющей тебя женщины. Его там нет! Если женщина зарвалась, перешла грань — поставь на место! Но без насилия.

— поставь на место! Но без насилия. Она обвиняет неумышленно . Такова ее природа. Она тестирует тебя. Это нормально. И это будет всегда.

. Такова ее природа. Она тестирует тебя. Это нормально. И это будет всегда. Эмоциональная неуязвимость — вот, чему ты должен научиться! Как сковородка с тефлоновым покрытием — ничто дурное к тебе не пристает!

Относись к женским обвинениям, как к игре. Потому что это действительно не более, чем игра. И женщины так устроены, что всю жизнь, даже уже выйдя замуж, даже родив детей своему мужчине, время от времени будут стараться проверять мужика на предмет сохранения в нем той силы. Не пропала ли она?опубликовано econet

Автор Андрей Жельветро

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet