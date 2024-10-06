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Почему жизнь некоторых ничему не учит

Источник: b17.ru 06 октября 2024 6610
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Нет правильного или неправильного поведения. Просто иногда контекст таков, что навыки имеющиеся у людей не позволяют им в этом контексте счастливо существовать. Их прошлый опыт и то, как они концептуализируют свое “Я”, увеличивают вероятность жертвенного поведения. И без смены контекста изменить поведения человека, перманентно находящегося в беде невозможно.

Почему жизнь некоторых ничему не учит

Наверняка у каждого из нас есть знакомые, которые все время находятся в довольно сложной ситуации, постоянно делятся своими переживаниями с окружающими, но никак не могут совершить очевидный шаг в направлении избавления от дискомфорта. Проще говоря, перманентно находятся в заднице и ноют, как у них все плохо, но ничего с этим не делают. Более того, часто такие субъекты все глубже закапывают себя пучины безысходности, усугубляя свои трудности. 

Почему люди не могут выйти из неприятностей?

Например, влюбилась девушка в молодого человека, а он весь такой озорной, красивый, лихой и азартный. Воплощение мужественности. И вот любовь, отношения, из которых довольно очевидно всплывают некоторые недостатки молодого человека, причем совершенно чудовищные, например, склонность к насилию и совершенная безответственность. Но, плоды любви быстро всходят, и вот уже свадьба, на которой невеста стоит с явными признаками 7 месяца беременности. Всякое бывает. 

И вот уже проходят годы, проблемы в отношениях все сильнее, ненависть к молодому человеку у девушки все растет. Все ее подружки в курсе, какой он козел, все родственники наперебой предлагают ей руку помощи (подруги тоже), а она все отвергает и продолжает жить с ним. Беременна второй раз, по просьбе своего возлюбленного. А возлюбленный, конечно, обналичивает материнский капитал и использует его для своего “бизнеса”, вылетает в трубу, и все становится еще хуже. 

Обыватель скажет, что мол, дура эта девочка, сама себе яму роет. Психолог же поведает нам о дефиците любви в детстве и о созависимости, а про себя тоже подумает “дура”.

Но давайте оставим в стороне оценочные суждения и хитрые термины и посмотрим, на что направлено поведение этой несчастной? Во-первых, она явно умеет пользоваться копингами и поддержкой окружающих, во-вторых, она не склонна думать наперед. Текущий дискомфорт полностью подчинил себе ее поведение. Кратковременные последствия поступков оказываются гораздо сильнее долговременных результатов. 

Почему жизнь некоторых ничему не учит

Если мы спросим девушку, что она чувствует в отношении молодого человека, то она ответит нам, что, хоть он и сволочь и она его ненавидит, одновременно с этим она его любит. И это логично, потому что его достоинства - прямое продолжение его недостатков, а нерегулярное подкрепление - самое сильное. Одновременно с этим она избегает более сильной, но кратковременной боли разрыва с ним ценой маленькой боли, растянутой во времени. И, ее навыки по сбору социальной поддержки и умение стоически выносить страдания, в данном контексте оказывают ей медвежью услугу. 

Таким образом, нет правильного или неправильного поведения, а сами люди не дураки. Просто иногда контекст таков, что имеющиеся у них навыки не позволяют им в этом контексте счастливо существовать. Их прошлый опыт и то, как они концептуализируют свое “Я” (нелеквид, разведенка с прицепом, никому не нужна) и т.д., увеличивают вероятность такого вот жертвенного поведения. И, без смены контекста изменить поведения человека, перманентно находящегося в беде невозможно.опубликовано econet

Автор Кирилл Стуклов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Кирилл Стуклов психология жизнь

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