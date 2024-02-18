Почему злятся на тех, кто рвет отношения

Представьте, что вы находитесь в связи с кем-то. И этот человек становится инициатором разрыва отношений. Какими будут ваши чувства при этом? Гнев? Не стоит его стесняться. Быть в гневе на тех, кто отверг - естественная и нужная реакция, позволяющая уравновесить нахлынувшую боль от разрыва.

Среди вечно повторяющихся сюжетов в отношениях - удивление тех, кто разрывает отношения, тем, что на них очень сильно злятся.

Быть в гневе на тех, кто отверг, - нормальная реакция

Есть такая странная идея: ты напишешь "давай больше не будем встречаться", "дело не в тебе, дело во мне", "ты для меня остаешься родным и близким человеком, но я не могу", "я очень в себе запутался" и пресловутое "давай останемся друзьями" - так вот, ты это напишешь, и отвергнутая девушка скажет "да, мне больно, но я понимаю тебя, иди!" - и ты уйдешь в закат, неся свою боль, и она, поплакав тебе вслед, тоже растворится в прошлом, неся в душе благодарность за те бесценные мгновения, что вы были вместе.

Ну, обвинишь во всем себя, такого недалекого, назовешь девушку "самым прекрасным событием в моей жизни" - и все, тебя поняли.

И вообще непонятно, почему женщины упорно не хотят понимать и принимать, требуют объяснений или вообще портят красивый уход за пылающий горизонт длинными смсками с начальными словами "пошел в ж...".

Это полбеды. Вторая половина - что некоторые отвергнутые женщины пытаются-таки быть понимающими и гордыми, быть выше всех этих "истерик", и величественно уйти от тех, кто не оценил. Однако почему-то как только свернешь за угол - так моментально это "благородство" растворяется, и накрывают боль вперемешку с гневом. И стыдно как-то становится...

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Быть в гневе на тех, кто отверг - естественная и нужная реакция, позволяющая уравновесить нахлынувшую боль от разрыва (даже если он уже маячил на горизонте, этот разрыв - все равно больно). Я не призываю долго и изощренно мстить тем, кто бросил. Но вовремя написанные "пошел в жопу", портя всю красоту, нередко ускоряют процесс переживания потери. И уж точно, если в порыве ярости написали большие и длинные инструкции, кому и куда в каком порядке идти - не стоит потом корить себя "истеричкой".

И если уж кто-то решил разорвать отношения (причины разные, и далеко не всегда уходящий - исчадие ада и проклятый предатель), то естественным образом нужно быть готовым к гневу тех, от кого уходим. И не удивляться "чего это на тебя нашло"?!опубликовано econet

Автор Илья Латыпов

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