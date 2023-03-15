Многие родители грешат убеждением, что их мнение исключительно верно, и других быть не должно. Это первый шаг к авторитаризму в семье. Когда говорится: "в годы нашей молодости так не одевались", "а вот я в твоем возрасте...", "нынешнее поколение хуже нас". Подчинение родительстким правилам означает смерть индивидуальности.

Слепое следование традиции, невзирая на логику и законы меняющегося мира. Человеку предлагают делать определенные вещи, принять чужое мировоззрение, подчиниться и забыть о своих желаниях, беря в расчет одну-единственную парадигму, возведенную в ранг закона. Эта псевдо истина гласит «Подчинись, так делали твои родители».

Подчиняйся или страдай. Какое токсичное поведение родителей считается нормой?

«Подчинись, так делали твои родители». Токсичное поведение родителей - норма или нет?

Отец говорит дочери:

- Послушай, я слишком многое тебе позволяю. Ты можешь носить все, что захочешь, но твоей маме это не нравится. Почему бы тебе не подчиниться и носить то, что нравится ей.

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Это прямое токсичное послание, взывающие к некой абстрактной норме. Человеку предлагают выглядеть не так, как он хочет, лишь на том основании, что раньше так не одевались.

Что может ответить ребенок:

- Пап, ни ты, ни мама не одеваетесь, так как одевались дед и бабушка. Разе нет? Чем я отличаюсь от вас?

Отец говорит сыну:

- Предпринимательство - очень опасная вещь, ты можешь потерять все. Просто устройся на «нормальную» работу и живи спокойно, как я.

Что гласит это послание? Я ничего не добился в жизни, потому что боялся рисковать. У тебя тоже ничего не получится, мир полон опасностей. Найди «теплую норку» и не вздумай из нее высовываться.

Что может ответить сын:

- Так не всегда бывает. Я очень ценю, что ты беспокоишься обо мне. Я согласен, что риск есть, но я все тщательно продумываю. Если я ошибусь, то это будет моя ошибка.

Суть в том, что ...

Родители хотят убедить своих детей, что их (родителей) взгляд на мир единственно правильный. Главный двигатель таких внушений – это страх. Родители боятся менять свой привычный мир, пусть будет «плохенький», но порядок. Желания детей, зачатую, кажутся родителям шагом в бездну хаоса. Кажется разумным, что ребенка можно остановить от необдуманного шага, только парализовав его волю и желания страхом. В ход идет привычная манипуляция «Посмотри на меня, я таких вещей не делал и оказался в выигрыше».

Мир движется вперед, а не назад. Вы можете постараться заставить людей подчиниться прошлым убеждениям. Но эта логика, как правило, оказывается проигрышной. Хотели помочь ребенку, но, в итоге, сами же подрезали ему крылья. Хотели уберечь от ошибок, а сами зародили комплекс неполноценности. Если он (ребенок) не подчиняется, значит «плохой», значит «не любит» родителей.

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Слепое подчинение правилам родителей – означает смерть индивидуальности и гармоничной адаптации к изменившемуся миру. Бунт против правил родителей – означает зарождение комплекса вины.

Поэтому поправляйте своих родителей, если считаете, что они не правы.

Поэтому, не давите на своих, позволяйте им совершать ошибки, пробовать, мечтать. Все это значит расти и развиваться.опубликовано econet

Автор Богомолов Евгений

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