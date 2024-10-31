Подстраивание и отмена себя в отношениях

В стремлении построить счастливые отношения люди склонны идеализировать объект своего внимания. Поначалу недостатки, изъяны партнера сознательно не замечаются. Но все время так длиться не может. И приходится подстраиваться, перечеркивать свои интересы.

Воображаемый идеальный объект манит и сулит разрешением на право быть самим собой. После безусловного принятия, которое не было получено в положенное время, личность мечтает наконец-то получить собственную ценность, которая в свою очередь нейтрализует придуманную плохость. Кажется, что именно тогда, и начнется настоящая жизнь, которую ты так долго ждал, откладывая её и обещая себе, что всё наладится как-то.

Восхитился, привязался, подчинился, испугался, разозлился, обесценил, отстранился, потерялся

Но возникает проблема. Рядом с идеализированным объектом включаются паттерны, которые продуцируют противоположное состояние, а именно подстраивание и отмену себя. Это усугубляется тем, что возникает страх потерять этот самый идеальный объект, который кажется хранителем долгожданное свободы от собственной неполноценности и ненужности самому себе.

В какой-то момент напряжение становится таким невыносимым, что психика начинает воспринимать человека, от которого ты так сильно зависишь, как врага, который лишил тебя даже той маленькой свободы. Ты же еще и сравниваешь и конечно не в свою пользу, потому что вошел в этот контакт уже обесцененным собой. Для того, чтобы выйти из восхищения, подчинения и привязанности необходимо срочно деидеализировать объект. Для этого нужен повод и психика начинает его пристально искать. И какая-то, казалось бы, на первый взгляд мелочь, становиться именно этим поводом.

Так возникает злость: «Ты не такой как мне казался в начале, ты обманул меня, ты предал меня». Идеальный объект, по твоему мнению, во-первых, не может иметь недостатки, во-вторых, ему в жертву было принесено слишком много (мысли о нём, разговоры в уме с ним). В какой-то момент ты понимаешь, что тебя уже не осталось, ты и так жил на кромке своей личности, а тебя хотят выселить и оттуда.

Так начинает разрыв контакта и человек приобретает якобы свободу, временное облегчение от гнета воображаемого идеального объекта, созданного и поставленного на пьедестал внутри себя. Но это тоже не решит проблему, потому что личности запрещено по прежнему формировать собственные цели, по прежнему обесценены мысли и потребности, по прежнему нет понимания вектора своего развития, по прежнему больше претензий к себе, чем любви.

Все механизмы, все паттерны, все рефлексы созданы под наличие в жизни того, кто знает лучше, чем ты о том, что правильно и как надо. Человек научился подавлять себя, и он не только не верит себе, но и реально не может сдвинуться с места. Человек тонет в попытках обойти знаки «стоп» внутри и одновременно соответствовать всем требованиям, которые сам к себе предъявляет. Пустота и погружение в бессмыслие с ощущением «меня нет» и накатывающая лень, вплоть до желания лечь и не вставать.

Человек передохнет немного и примется опять искать светоч, раз за разом разочаровываясь всё больше, и считать себя каждый раз всё более преданным и отвергнутым. Человек смотрит спектакль, который разыгрывается внутри его психики и искренне верит всему происходящему. Ситуация усугубляется тем, что с надеждой найти «именно его», человек разочаровывается всё больше в себе, конечно же обвиняя себя в том, что он не так ищет, или же не того выбирает.

Меня просили писать не только про то, как это происходит, но и про «что делать». Пишу. Надо отследить, осознать и главное узнать на чувственном уровне процесс идеализации, который сопровождает восхищением и снижением собственной ценности. Когда в мыслях начинает жить этот самый идеальный объект, с которым ты разговариваешь, споришь, это говорит о том, что ты попал в ловушку.

Когда начинается появляться ярость и злость, с впечатлением, что тебя обманули и предали, знай, что ты пытаешься нейтрализовать значимость идеального объекта, чтобы начать разрыв отношений, в которых ты одновременно не выдерживаешь своей зависимости, ничтожности и страха, от того, что тебя бросят. Сомневайся в этом, разоблачай это.

Попытаться вывести в сознание тот факт, что злость возникает именно потому, что этот идеальный объект не хочет делать то, что ты хочешь от него. И тут разговор не про то, что кто-то хороший, а кто-то плохой, а про то, что вы разные. И если тебе кажется, что ты подчинился и жертвовал, то это не значит, что этому идеальному объекту это надо было, возможно ему надо было что-то совсем другое. И главное сомневайся в том, что ты не имеешь ценности. опубликовано econet

Автор Ольга Демчук

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