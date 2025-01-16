Попытки справиться с панической атакой, усиливающие ее

Человек, переживающий панические атаки, может ошибочно полагать, что волевые усилия помогут ему справиться с проблемой. Он пытается установить контроль над собственными физиологическими функциями, подавить страх повторения приступа. Какие еще способы бессильны против панических атак?
Проблема панических атак как никогда актуальна. В последнее время все большее количество клиентов обращаются именно с проблемой панических атак и различных фобий. Сейчас в моей практике таких клиентов примерно 70%. Хочу поделиться неудачными попытками решения проблемы, которые приводят к закреплению симптома и ухудшению состояния.
Паническая атака проявляется в виде очерченного периода сильного страха и дискомфорта. Эти периоды являются неожиданными, то есть появляются внезапно.
Во время панической атаки характерны следующие симптомы
После одного или нескольких приступов панической атаки, во время которой появились сильные телесные ощущения тревоги, у человека неизбежно появляется страх, что приступ повторится. И тогда он начинает предпринимать попытки совладения с ситуацией.
Давайте рассмотрим их.
Первое, что мы начинаем делать, столкнувшись с паническими атаками, это пытаемся установить контроль над собственными физиологическими функциями. И каждый раз, когда мы прислушивается к своему сердцебиению из страха, что оно может стать нерегулярным, это ожидание неизбежно самореализуется, и ритм сердцебиений на самом деле нарушается. То же самое происходит и с другими непроизвольными физиологическими функциями. Если мы пытаемся взять их под свой рациональный контроль, они подавляются или нарушаются. В результате, попытка совладания с проблемой, наоборот, провоцирует возможность появления панической атаки.
Кроме попыток контроля над физиологическими непроизвольными функциями, человек часто пытается подавлять страх повторения панической атаки, чем только усиливает этот страх. Он теперь боится не только самой панической атаки, но и сильного страха перед панической атакой. Подобный страх перед страхом подпитывает панические атаки и поддерживает их.
Столкнувшись с панической атакой в определенном месте при определенных обстоятельствах, люди начинают избегать схожих мест и ситуаций из-за страха, что приступ может повториться. Но паническая атака проявляется и в других местах. Тогда человек снова «сужает» круг своего обитания. Таким образом, первоначальное избегание приводит к целому ряду избеганий, заставляя человека сужать круг мест, где он может находиться до минимума.
Человек, страдающий от панических атак, обращается за помощью к близким. Так как он испытывает страх перед ситуацией, человек просит помочь ему, сопровождать его. Многократное повторение такой помощи приводит к тому, что человек не может обойтись без этой поддержки, и нуждается в постоянном присутствии другого человека даже в ранее «безопасных» местах. Что подкрепляет страхи и делает панические атаки устойчивым явлением.
Как правило, на консультацию к психологу или психотерапевту человек попадает, предприняв эти попытки решения проблемы уже неоднократно. Поэтому, в работе с клиентом с паническими атаками очень важно выяснять, какие неудачные попытки решения проблемы предпринимались, прерывать замкнутый круг прислушивания к себе, блокировать попытки контроля над собственными органическими и психическими функциями.
Здоровья Вам физического, психического и психологического!опубликовано econet
Автор Полякова Наталья
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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