Пора разрешить себе отдохнуть

Вы видели, как младенцы, отчаянно желающие спать, не менее отчаянно борются со сном? Это очень смешно, но и над нами можно посмеяться. Мы ведем себя также, игнорируя сигналы своего тела и мозга, и при этом совсем не такие трогательные.
Мы созданы для цикличной активности, наш мозг переключается от задачи к задаче естественным образом, и попытки превратить себя в бронепоезд не приводят обычно ни к чему хорошему.
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Судя по имеющимся исследованиям, люди склонны недодавать себе отдых во всех его вариантах, начиная с отпусков, заканчивая короткими передышками. Но так как полноценный отпуск устроить прямо сегодня вы, наверное, объективно не сможете, поговорим об укороченных вариантах.
У вас должны быть: выходные (хотя бы один), свободные вечера и короткие передышки в работе. Поэтому учитесь отдыхать. Совершенно серьезно учитесь отдыхать, также как школьники учатся заранее делать домашнее задание, собирать рюкзаки и вовремя приходить в класс.
Если вы долго отказывали себе в отдыхе, то, возможно, не знаете, чем занять свободное время, да еще и чувствуете себя виноватой при попытках. Слышали, как люди, которые играют в простенькие компьютерные игры или читают любовные романы, говорят, что так у них «мозг отдыхает»? Перфекционисты обычно, услышав это думают: «Да как же можно дать мозгу отдыхать! Тратить свой интеллект на такие глупости!» А ведь это чистая правда.
Мозгу нужно переключаться между видами деятельности, и игры типа «три в ряд» - вполне для этого подходят. В одном исследовании Амстердамского университета, проведенном в 2006 году, студентам нужно было выбирать, какая из четырех машин по своим характеристикам лучше других. Они изучили свойства машин, и потом в одной группе участники могли спокойно обдумывать свое решение четыре минуты, а участников другой группы отвлекали расшифровкой простых анаграмм. Вторая группа справилась лучше! Все дело в том, что загадочным образом простые, рутинные способы отвлекаться (почистить зубы, рассортировать носки, решить сканворд) дают подсознанию возможность заняться решением задач. А попытки упорно концентрироваться, наоборот, часто мешают обрабатывать новую информацию. Так что наметьте время (скажем, минут пять после каждых получаса работы) и «потупите» с чистой совестью – ученые разрешили.
Если вы семейный или компанейский человек, распределите задачу отдыха между членами вашей группы. То есть пусть каждый день кто-то другой решает, как вы будете развлекаться. Например, в один день кто-то может выбрать кино, в другой – настольную игру, в третий – кто-то предложит налепить всем вместе пельменей (хотя бы и по скайпу). Уже то, что обязанность решать не всегда будет на ваших плечах, очень расслабляет.
Постарайтесь вспомнить, что вы особенно любили делать в детстве, и прикиньте, как можно воспроизвести эти ощущения взрослым человеком. Некоторые занятия придется изменить. Скажем, если вы любили возиться в песочнице, вы можете заняться керамикой. Если вы плохо помните детство, спросите родных или загляните в семейный альбом.
Ищите способы воссоединиться с природой. Если о прогулке в парке речь не идет, то поиграть с кошкой или посмотреть с балкона на далекие деревья – тоже полезно.
И помните, что ваша ценность заключается не только в том, чтобы постоянно находиться на пике возможностей и выдавать тонны угля. Вы заслуживаете любви и уважения, и когда вы отдыхаете.
PS Кстати. Попробуйте спать днем. Это радикальный совет, и в другой раз я бы его не дала, но сейчас, когда многих людей переводят на удаленную работу, вы можете попробовать. Особенно, если вас всегда клонит ко сну, скажем, после обеда, и вы клюете носом, с трудом разбирая буквы на бумаге. Если вы еще и сидите с детьми, совместный дневной сон поможет вам сохранить больше сил для вечера.опубликовано econet
Автор Елизавета Пономарёва
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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