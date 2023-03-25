Porsche будет производить полностью электрический Cayenne в Словакии

Porsche будет собирать предстоящий аккумуляторно-электрический Cayenne на мультибрендовом предприятии Volkswagen Slovakia в Братиславе. Там уже сходят с конвейера варианты с двигателем внутреннего сгорания и подключаемым гибридом.

Porsche будет собирать предстоящий аккумуляторно-электрический Cayenne на мультибрендовом предприятии Volkswagen Slovakia в Братиславе. Там уже сходят с конвейера варианты с двигателем внутреннего сгорания и подключаемым гибридом.

"Завод в Братиславе в последние годы проделал выдающуюся работу и получил несколько наград", - говорит Альбрехт Реймольд, член правления Porsche по производству и логистике. "Будущий Cayenne станет первым полностью электрическим внедорожником, который будет производиться там".

Автопроизводитель пишет в своем пресс-релизе, что площадка в Словакии "в настоящее время готовится к началу серийного производства значительно модернизированного нового Cayenne". Однако Porsche не сообщает никаких подробностей, например, о том, сколько денег он инвестирует в модернизацию или когда начнется производство.

Поэтому пока неясно, когда именно будет представлен электрический Cayenne. Однако Porsche сообщает, что Cayenne станет четвертой модельной серией с полностью электрическим приводом после Taycan (с 2019 года), Macan (в 2024 году) и 718 (в середине десятилетия). Таким образом, появление на рынке в 2026 году, о котором ранее ходили слухи, вполне реально.

Недавно компания Porsche анонсировала еще один полностью электрический внедорожник выше Cayenne для второй половины десятилетия, который будет производиться в Лейпциге. Новый электрический флагман будет представлен в 2027 году и будет представлять собой семиместный кроссовер класса люкс с повышенной проходимостью.

Немецкий автопроизводитель намерен к 2030 году выпускать более 80 процентов своих новых автомобилей как полностью электрические модели. Эта цель была недавно подчеркнута на ежегодной пресс-конференции компании. Тогда Porsche заявила, что в 2022 финансовом году операционная маржа вырастет с 16 до 18 процентов. Чтобы расширить долгосрочные цели по прибыли (с увеличением количества EV в портфеле), исполнительный совет запустил "Дорогу к 20", "амбициозную" программу для обеспечения цели автопроизводителя по прибыли в 20 процентов. по материалам electrive.com