«Посмотреть потом»: психологическая техника, которая поможет в трудной ситуации

Представьте, что у вас есть коробочка с надписью «Посмотреть потом». В нее вы можете сложить любые негативные эмоции – кусочек боли, страх, чувство униженности, гнев. Положили, закрыли крышкой и продолжаете жить обычной жизнью, в которой для вас важен каждый момент. Если вы сделаете это, то ваша жизнь будет нравиться вам больше.

Создайте себе в мыслях коробочку под названием "Посмотреть потом". И складируйте туда весь негативный опыт, то, что вас огорчает, тревожит, сердит. Позже вы можете подойти к коробочке, открыть ее и с удивлением обнаружить, что негативных эмоций в ней стало меньше либо содержимое вовсе исчезло. Вы станете увереннее в себе и сильнее.

Как правильно использовать технику преодоления неудач

Предположим, что конкретная ситуация вызвала у вас чувство тревоги и оно нарастает, постепенно овладевая вами.

Представьте, насколько вам было легче, если бы вы научились владеть собственными чувствами, а не они брали верх над вами. Но у вас нет сил и времени выяснять, как бороться с этой проблемой. Отложите «разбор» на потом. Возьмите эту тревогу и положите ее в коробочку.

Представляйте все детально, создайте яркий визуальный образ. К примеру, ваша негативная эмоция может выглядеть в виде черного облака, которое вы осторожно помещаете в черный тяжелый ящик. Опустите этот ящик на морское дно, представляя, как он быстро тонет из-за веса и распугивает рыб. Все, полдела сделано.

Таким образом вы можете справляться абсолютно с любой эмоцией. На вашем морском дне может быть несколько ящиков. Позже вы вернетесь к ним и посмотрите, что внутри. А самое интересное – вы можете эти ящики взорвать! Это будет означать ваше полное освобождение и уберет все то, что мешало вам спокойно жить.

Прислушайтесь к себе, визуализируйте все, что посчитаете нужным. Если какая-либо негативная ситуация повториться, найдите нужный ящик и взорвите его. Техника может помочь не сразу, кому-то удается быстро справиться с проблемой, у кого-то на это уходят месяцы. Здесь все индивидуально, но попробовать стоит однозначно.опубликовано econet

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