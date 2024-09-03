Вы посмотрите, как человек смеётся. И сразу он вам станет понятен. В этот момент он станет самим собой, если смех искренний. Но не так уж часто люди смеются от души. И манерный смех или грубый хохот отталкивают сразу. А искренний смех обьясняет устройство души человека. И многое в его жизни обьясняет.

За столиком в ресторане сидела старушка, вся в морщинах. И в бриллиантах. Чопорно разрезала булочку, отставив мизинцы, стала мякиш намазывать маслом. Старая-старая женщина в белом платье. А с ней такой же древний старичок, тоже морщинистый, ему лет девяносто, наверное. Он прихлебывал воду из бокала, смотрел безучастно мутными от старости глазами. У него коричневые пятна на совершенно лысой голове. Плохо быть старым, наверное. Грустное довольно-таки зрелище.

Смейтесь - это продлевает жизнь и улучшает здоровье

Вдруг глаза старичка блеснули и он что-то сказал старушке. Она засмеялась. Нет, она захохотала, как маленькая девочка, негромко, но прямо затряслась от смеха. Видимо, старичок удачно пошутил. И она стала смеяться от души, до слез, уронив и нож, и булочку на стол. Она руками стала всплёскивать от смеха и утирать слёзы. А старичок ещё раз повторил удачную шутку, преданно и радостно глядя на смеющуюся жену. И тоже стал смеяться. Во весь рот хохотать, но не противным смехом, а негромко и заливисто. Так они смеялись и на глазах молодели, молодели…

Стало ясно, за что он ее полюбил. Стало видно, какая она красивая и энергичная; все ещё красивая и энергичная. И все смотрели на эту пару, и тоже улыбались. Приятно смотреть, когда кто-то искренне смеётся. А то, что старичок от смеха прыснул случайно водой изо рта, так это пустяки. Даже ещё смешнее получилось, его жена засмеялась ещё пуще. А потом он взял ее за руку и руку поцеловал, просто так, по привычке. А она погладила его по лысине с пятинами. Это любовь и понимание, когда люди смеются вместе.

Смехом сейчас лечат болезни. На самом деле лечат. А гибнуть морально человек начинает, когда перестаёт смеяться от души. Когда не с кем смеяться и не видит он смешного. Все серо, грустно и печально.

Пока люди смеются вместе, между ними все хорошо. И в организме у них все хорошо. Тот, кто заставил нас искренне рассмеяться, продлил нам жизнь и повысил иммунитет. И укрепил психологическую защиту. Не в деланной профессиональной улыбке - эликсир здоровья и долголетия, а в искреннем смехе. В способности видеть смешное и смеяться от души. Пока эта способность не утрачена, все можно исправить и наладить. И исправить может тот, кто тоже умеет смеяться.

Но таких людей немного. И так приятно видеть смех счастливой пары. В этом секрет счастливого брака и долгих отношений. В способности смеяться вместе и понимать друг друга…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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