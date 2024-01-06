Постоянное чувство вины: почему мы разрушаем себе жизнь

Многие женщины признаются в том, что им стало трудно справляться с жизненными трудностями. В попытках стать хорошей женой и образцовой матерью, они буквально разрываются между работой, семьей и друзьями. Женщины пытаются во всем соответствовать современным высоким стандартам, и у многих это блестяще получается, только куда-то девается вся радость в жизни и ощущается только бесконечное чувство вины.

Вы, наверное, знаете таких женщин? Их заранее можно обвинить во всех смертных грехах и, что самое удивительное, они с этим покорно согласятся, кивая головой «Да, виноваты». За то, что нечасто навещают родителей, за то, что стали неинтересны мужу в постели и вне ее, за то, что родили детей – бессовестные такие, а теперь не могут подарить им звездочку с неба. И за многое-многое другое. Это они не умеют отказывать шефу и бойким коллегам и постоянно выполняют чужие обязанности, им неудобно заявить о своих потребностях, прибавке к зарплате, о том, что давно пора поменять сапоги или запломбировать зуб. Они постоянно испытывают вину за свое существование, и тем самым отдают всю свою жизненную энергию на нужды других людей.

Бесконечно виноватая во всем

Почему им так трудно жить по сравнению с другими, более эгоистичными людьми? Теми, кто не дают «сесть себе на шею», ни вечно просящему в долг коллеге, ни шефу, который периодически пытается завалить работой, за которую никто не заплатит, и их не терзают мысли, все ли ими довольны? Почему «вечно виноватым» недоступна такая жизнь?

1. Все начинается с детства

В самом раннем возрасте такие дети чувствовали на себе критические взгляды и слышали то, что они не дотягивают до идеального ребенка «из второго подъезда» или «сына маминой соседки» - самой страшной личности в мире, которым гордятся бесчисленные родственники. Такие дети вырастают с уверенностью, что если бы они были более красивыми, умными, послушными, то их бы сильнее любили и тогда бы не ссорились родители.

А когда они становятся взрослыми, то восстановить в себе уверенность часто поможет только профессиональная помощь. Таким людям нужно делать все, что помогает поднять собственную самооценку, признать свою значимость и понять, что людей можно любить просто так, такими, какие есть.

2. Гордость за альтруизм

Родители постоянно радуются, что эти дети не проявляют эгоизма, помогают другим, они часами выслушивают жалобы и готовы подставить плечо любому, кто в этом нуждается. Но, со временем выясняется, что окружающие с радостью вываливают на них свои беды, с удовольствием принимают помощь и – моментально исчезают, когда что-то требуется сделать в ответ.

Постепенно они начинают ощущать обиду, за то, что столько делают для других людей, но ничего не получают взамен. А за обиду опять ощущают вину. Следует осознать, что удовлетворение приносит только равноценный обмен на равных условиях. Синдром «вечного спасателя» не даст возможности установления искренних и глубоких отношений, поэтому от него необходимо отказаться.

3. Завышенная ответственность

О таких детях нередко говорят, что они ведут себя как «маленькие старички». Они разумны не по годам, очень ответственны. От таких не приходится ждать, что они забудут выполнить «домашку», прогуляют уроки, не захотят вымыть посуду или купить хлеб к ужину. Такие дети сами смогут выслушать беды родителей и дать конструктивный совет.

А вырастая, они чувствуют вину за все беды в мире – за то, что у соседки маленькая зарплата, за то, что коллегу бросил муж и теперь приходится выполнять львиную долю ее работы, потому что она уже полгода сидит и жалеет себя. Хватит считать себя обязанным помогать взрослым, дееспособным людям, которые сами не хотят этого делать. Посильная помощь, это одно, а тащить на себе все их проблемы – совсем другое.

4. Хороший человек не должен испытывать негативные эмоции

А почему, собственно? Почему нельзя злиться на тех, кто звонит в три часа ночи и вываливает все разочарования в жизни, и делает это регулярно? Или на тех, чьи просьбы постоянно нарушают планы и вызывают праведное негодование мужа и детей? Чувство гнева – это нормальная эмоция, одна из основных, та, которая дана человеку для отстаивания своих прав и границ и является жизненно необходимой.

Ее постоянное сдерживание будет прорываться в раздражительности или подавленной агрессии, за что опять последует чувство вины. Уж лучше выказывать свое недовольство сразу, чем накапливать его годами, провоцируя оглушительный взрыв.

5. А если меня бросят?

Эти люди боятся проявлять свои истинные чувства, потому что думают, что тогда их все оставят. И спасать тогда будет некого – чем же заниматься всю оставшуюся жизнь? А может быть – собой? Сместите фокус внимания с чужих нужд, на свои собственные. Первый раз в жизни подумайте, чего хотите сами для себя, сформулируйте собственные цели и планы. И начинайте их воплощать в реальность.

Это не эгоизм, а нормальные желания и потребности, которые есть у каждого человека. Тогда и смогут выстроиться равноправные взрослые отношения с окружающими, которые подразумевают, что в них вовсе не следует жертвовать собой.опубликовано econet

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