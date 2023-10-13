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Поступки, которые нельзя прощать мужчине

Автор: Econet 13 октября 2023 7326
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Ради сохранения отношений с партнером женщина может пожертвовать многим. Но иногда цена, которую она платит за свое "счастье", бывает слишком высока. Речь о том, что женщина терпит, когда нельзя терпеть, и прощает, когда нельзя прощать.

Поступки, которые нельзя прощать мужчине

В любом союзе происходят ссоры и конфликты. Мы выясняем отношения, отстаиваем свою позицию, прощаем… Но есть такие мужские поступки, которые не терпят компромисса. И терпеть их женщине крайне вредно. В противном случае это влечет за собой еще большие жизненные осложнения.

Какие мужские поступки нельзя терпеть и прощать

Совместный быт служит нешуточным испытанием прочности отношений. Споры и даже конфликты между возлюбленными могут вызвать как немытая посуда, разбросанная одежда, так и более серьезные вещи. Но это не смертельно. А вот определенные «минусы» в мужском поведении наблюдать, терпеть и прощать просто не рекомендуется.

Вот эти негативные привычки и особенности поведения мужчины

Отсутствие уважения к своей женщине.

Уважение – тот фундамент, на котором строятся прочные и долговременные отношения. Нет уважения -  нет любви. И кому понравится терпеть подобное (часто унизительное) отношение к себе?

Привычка лгать.

Даже невинный, случайный обман может насторожить и лишить безоговорочного доверия к партнеру. А если он считает вранье нормальным явлением, как с ним строить откровенные, доверительные отношения?

Агрессия.

Неконтролируемое поведение может являться как признаком отсутствия воспитания, так и симптомом психического расстройства. Крик, угрозы, «распускание рук» – довольно веский повод разорвать отношения с агрессивным возлюбленным. Даже если после вспышки гнева он просит прощения и клянется, что больше этого не повторится.

Поступки, которые нельзя прощать мужчине

Предательство.

Если речь идет, например, об измене, вам самим решать, как быть дальше. Сумеете вы простить, вычеркнуть из памяти эпизод предательства и строить дальше ваши отношения? Ясно одно, что прежними вы уже не будете, и доверие вернуть очень трудно. 

Стыдится своей девушки (супруги).

Если мужчина влюблен, он убежден, что его избранница – самая прекрасная на все белом свете. Если он, наоборот, опасается, что ее недостатки заметят другие (и это бросит на него тень), значит, никакой любви нет и в помине. А есть приспособленчество ради личной корысти. Выгодой может служить что угодно: как уборка квартиры, так и влиятельный папа возлюбленной.

Нежелание помогать по дому.

Закрывать глаза на подобное поведение партнера можно только в одном случае – если он хорошо зарабатывает, чтобы оплатить услуги домработницы. В противном случае важно ему объяснить, что домашние обязанности каким-то образом делятся между мужем и женой.

Откровенно восхищается другими дамами.

Это происходит из-за отсутствия уважения к своей партнерше. Или такой «ловелас» не может скрыть своей горячей любви ко всему женскому полу. Какой жене охота постоянно подозревать и контролировать своего благоверного?опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология отношения партнер агрессия предательство уважение

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