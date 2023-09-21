Поверхностные отношения: 23 признака

Поверхностные отношения не означает плохие или неправильные. Более тесная связь развивается постепенно и часто требуются годы, чтобы отношения стали более глубокими.

В поверхностных отношениях нет ничего плохого. Не каждая связь в жизни может быть глубокой и эмоционально вовлеченной. Поверхностные отношения тоже имеют право на существование. Некоторые отношения поверхностны в силу обстоятельств. Например, вы не проводите достаточно времени вместе – и у вас нет цели углублять свою связь.

23 признака, которые помогут вам понять, насколько поверхностны ваши отношения

Но есть поверхностные отношения, которые заставляют вас ожидать чего-то большего, когда вы хотите иметь более тесную связь и не удовлетворены текущим положением дел.

Вы состоите в поверхностных отношениях и хотите, чтобы они стали более содержательными?

Если вы глубокий человек, это не защитит вас от поверхностных отношений. Для танго нужны двое. Ваши отношения могут быть неглубокими, если оба партнера не хотят развивать их.

Глубокий человек в поверхностных отношениях бывает не слишком счастлив. Общаться с людьми, которые понимают вас глубже, чем прочие, означает вести более наполненную жизнь.

Вам нужно умерить свои ожидания, если партнер не способен – или не заинтересован – развивать отношения с вами. Некоторые люди просто не хотят этого. У других отсутствует способность к эмпатии. Третьи готовы углубить отношения, но не так, как вы этого хотите, или не в той области, которая вам интересна.

Вот 23 признака, которые помогут вам понять, насколько поверхностны ваши отношения:

1. Вы не знаете, что ваш партнер хочет от жизни и чем он на самом деле интересуется.

2. У вас не сопоставимые жизненные ценности.

3. Вы не можете или не хотите поставить себя на место другого.

4. Вы не обмениваетесь чувствами.

5. В ваших отношениях присутствует проблема контроля.

6. Вы не думаете о том, что партнеру нужно от вас.

7. Вы не осознаете, что вам необходимо от партнера.

8. Вы постоянно спорите о самых тривиальных вещах.

9. Ваши отношения строятся лишь вокруг получения удовольствия (или чего-то одного).

10 .Вы сплетничаете друг о друге за спиной партнера.

11. Вы мало времени проводите вместе.

12. Вы постоянно фантазируете о том, чтобы быть с кем-то еще.

13. Вы лжете друг другу.

14. Вы не способны спорить, сохраняя уважение друг к другу.

15. Вы никогда не обсуждали границы в ваших отношениях.

16. Ваш секс стал механическим или односторонним.

17. Вы не говорите о сексе.

18. Вы не знаете личную историю друг друга.

19. Вы избегаете смотреть друг другу в глаза.

20. Вы не прикасаетесь друг к другу.

21. Вы не думаете друг о друге, когда партнер отсутствует.

22. Вы не можете поделиться своими мечтами.

23.Вы стараетесь манипулировать друг другом.

Конечно, это не строго научный список. Если один или более признаков имеют место в ваших отношениях, это не означает автоматически, что они поверхностны.

Тем не менее для глубоких отношений, построенных на взаимном уважении, где обе стороны эмоционально независимы друг от друга, эти признаки обычно не свойственны.

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Еще раз напомним, что поверхностные отношения не означает плохие или неправильные. Более тесная связь развивается постепенно и часто требуются годы, чтобы отношения стали более глубокими.опубликовано econet

by Mike Bundrant

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