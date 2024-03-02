Повторяющиеся "грабли": техника для проработки негативного жизненного сценария

Проработка негативных жизненных сценариев включает в себя несколько последовательных этапов. Это довольно кропотливая работа, которая может потребовать от вас усидчивости и честности перед самим собой. Но результат стоит затраченных усилий.

В жизни часто имеют место повторяющиеся "грабли", то бишь - сценарии, которые тянутся очень долго, порой с самого раннего детства. Например, стойкое убеждение что девушка / женщина глупая или некрасивая. Начинаем "вспоминать", и оказывается, что это мнение УЖЕ было лет эдак в 5-6, а сейчас этой девочке 30-40 лет, и никакие успешные успехи ее переубедить в обратном не могут. Тут-то и используется эту техника (конечно, более развернуто) и она же практикуется в качестве ДЗ.

Как самостоятельно проработать негативные жизненные сценарии

А так как домашние задания - это обычная история (все же понимают, что одной консультацией в неделю молниеносных результатов не получишь, нужно еще дополнительно приложить силы), то и не сопротивляются. Конечно же, это только маленький кусочек того, что МЫ делаем совместно с клиентом, но, иногда даже такой малюсенький кусочек может помочь многим. Делюсь.

Метод самостоятельной проработки негативных сценариев / состояний

Вспомнить состояние, которое было либо в момент возникновения симптома, либо чуть раньше. Прочувствовать ТЕ эмоции (может немного «накрыть», это нормально, память она не в голове, она в теле).

Признать. Назвать своими именами – страх, уныние, апатия, волнение, скованность и т.п. Сказать самому себе – «я действительно так себя чувствовал тогда, мне действительно было очень плохо и т.п.».

Увидеть минусы – страх сковывает, уныние – лишает сил, волнение – не даёт сосредоточиться и пр.

Найти плюсы. Страх – оберегает от неправильных шагов, уныние – позволяет сэкономить силы, которых и так почти нет, волнение – оберегает от необдуманных, поспешных шагом и тд.

Понять, какие решения / выводы были приняты в тот момент, опираясь на чувства. По поводу ВСЕХ участников процесса.

Например, «о себе» - «в той ситуации мне было очень страшно, и я думала о себе как о беззащитной маленькой девочке, не способной ни на что»; «О другом участнике» - «он такой-сякой, грубо со мной обошёлся, поэтому ВСЕ мужики – козлы» И так описать всех и что вы думали о них в ТОТ момент.

Признать, что эти решения и выводы – ПРАВДА, но именно в той ситуации и в ТОМ времени.

Признать собственное право ТАК считать ТОГДА, ведь вы были напуганы/обижены и пр.

Посмотреть, проанализировать, не затянулись ли ТЕ решения? Где вы, будучи уже взрослым, поступаете именно так, как в ТОЙ ситуации?

Мысленно представить, что ТЕ решения и выводы где-то «прячутся» у вас в теле, душе (эмоции), сознании, и вы ПРЯМО сейчас их возвращаете тем участникам, и тому времени, кому они принадлежат ПО ПРАВУ. И не важно, хотят ли другие участники забирать своё себе, главное – это перестать удерживать в себе эти решения.

Забрать своё из той ситуации – ваши чувства, ваши эмоции, радость, которая «сбежала», возможно здоровье, у каждого своё.

После этого, найти РЕАЛЬНОЕ подтверждение тому, что бывает НЕ ТАК, как вы тогда о себе решили. Например, если у вас установка «я слабая, не самостоятельная», то найдите СВОЙ пример из жизни, когда вы доказываете себе обратное. Например, самостоятельно вызвали такси гостям, или перевели старушку через дорогу, или не заблудились в незнакомом городе и пр.

Разрешить себе поступать по-разному, в зависимости от ситуации.

«Забрать» того себя себе. Представить, что ВЫ приглашаете того СЕБЯ соединиться, ведь он – это вы, и вы – единое целое.

3 глубоких вдоха-выдоха.опубликовано econet

Автор Евгения Королева

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