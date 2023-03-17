Пожалуйста, будь достаточно сильной, чтобы уйти

Если ты в отношениях с тем, кто причиняет тебе боль – физически или эмоционально, кто не относится к тебе с любовью и уважением, или не ценит тебя: тогда, пожалуйста, найди в себе силы уйти.

Вот кто ты: ты человек, который любит. Человек с глазами, которые видят в мире хорошее, руками, которые благословляют других, улыбкой, которая освещает улицу, и сердцем, которое смягчает даже камни. Ты любишь, потому что ты всегда это делала, никогда не сдерживая себя. Ты открываешь себя в отношениях, ты впускаешь людей, ты отдаешь всю себя – иногда до самоуничтожения. Иногда тем, кто этого не заслуживает. К сожалению, человек с таким большим сердцем может остаться ни с чем.

Жизнь слишком мимолетна, чтобы оставаться с тем, кто обижает, кто забирает из тебя энергию и счастье

Просто потому что ты любишь, не значит, что ты можешь менять людей. Иногда ты попадаешь в отношения, которые в конечном итоге разбивают тебе сердце. Ты любишь людей, которые предают тебя, причиняют боль, обращаются с тобой как с ничтожеством. Иногда тебя игнорируют и это ужасно стыдно.

Потому что ты так сильно любишь, и должна быть любима так же сильно в ответ.

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Если ты в отношениях с тем, кто причиняет тебе боль – физически или эмоционально, кто не относится к тебе с любовью и уважением, или не ценит тебя: тогда, пожалуйста, найди в себе силы уйти.

Ты достойна лучшего. Ты достойна уважения.

Ты не второстепенна, не девушка для полуночных сообщений, не боксерская груша, не пит-стоп перед тем, как он дальше двинется в свое путешествие по жизни.

Ты – самое настоящее приключение.

Ты – человек, который заслуживает улыбки при пробуждении, который заслуживает счастья, чтобы о тебе думали целый день, а не только тогда, когда ему скучно.

Ты - не запасной вариант, не удобство, ты – достойный человек. И если к тебе не относятся так, ты должна быть достаточно сильной, чтобы уйти.

Отношения никогда не бывают легкими. Они путают – все мысли и поступки. Но в итоге они должны быть в радость, наполнять твою жизнь, а не забирать ее у тебя.

Ты должна быть с человеком, который заставит тебя полюбить жизнь и себя в ней. Если ты любишь кого-то, кто делает наоборот, ты должна отпустить его. Ты должна отпустить его прикосновения, поцелуй, то, как он смеется. Потому что если все это затмевается более серьезными и болезненными вещами, то неважно, сколько будет смеха и улыбок – ты все равно останешься с разбитым сердцем.

Ты должна найти силы идти дальше, знать себе цену и знать, что есть что-то, кто-то, кто будет относиться к тебе так, как ты заслуживаешь. Иногда одной твоей любви не достаточно, ты не можешь исправить человека, и сама наладить отношения. И это не твоя вина.

Имей силы увидеть реальность, понять, что ты заслуживаешь большего, потому что ты можешь дать это человеку, которого любишь. Знай, что ты сделала все, чтобы спасти ваши отношения. Но теперь пришло время спасти себя.опубликовано econet

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