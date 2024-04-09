Позиция жертвы: как перестать проигрывать в жизни?

Что толкает человека на роль жертвы и как выйти из пагубного сценария.

Жертвы интересуют меня больше, чем преступники.

Агата Кристи

Существуют определенные законы, по которым будет проходить любая коммуникация, в которую мы вступаем. Роли участников, принимающих в ней участие, распределяются за доли секунды до начала взаимодействия. Это происходит на бессознательном уровне.

Причины, которые толкают человека проявлять поведение жертвы

Выражение, что «любой проигрывает (или побеждает) еще до того, как вступил в бой» достаточно четко отражает суть процесса. Коммуникация - это, конечно, далеко не всегда сражение или соревнование. Однако в любом ее проявлении интуитивно ясно, кто и какую позицию занимает.

Речь пойдет о позиции жертвы. Сознательно или чаще всего бессознательно кто-то занимает такую позицию в процессе общения. Общая характеристика роли жертвы в том, что она не контролирует ситуацию и вынуждена подчиняться любому влиянию извне. При этом жертва объясняет свое поведение, обвиняя кого-то или что-то извне, что не дает ей жить и чувствовать себя в порядке.

Каковы же на самом деле причины поведения жертвы, из-за которого она вынуждена проигрывать по жизни и все время «уходить в тень» собственных оправданий?

1. Страх перед авторитетными фигурами.

Влияние авторитетов на нашу жизнь весьма велико. Часто можно заметить, как взрослый человек, только что державшийся уверенно и независимо, в присутствии авторитета как-то «съеживается» и начинает заискивать перед последним. Откуда ни возьмись включается пассивность и от былой проактивности не остается и следа. Страх быть наказанным, осмеянным, неправильным связывает такого человека по рукам и ногам. Мы видим не взрослого, а провинившегося ребенка, ждущего справедливого наказания от строгого родителя. В роли последнего может выступать как настоящий родитель, так и непосредственный начальник или просто влиятельная личность.

Рекомендации. Пресмыкание перед авторитетом основывается на страхе, который является благодарной почвой для включения позиции жертвы. Ощущение скованности и связанности в такие моменты возникает не просто так – это проявление эмоциональной созависимости. Ее корни произрастают из детства. Необходимо освободить человека от пут зависимости и вернуть ему ощущение своей неповторимости и уникальности.

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2. Уход от ответственности.

Человек занимает беспомощную обвинительную позицию, потому что ему это выгодно. Так он снимает с себя ответственность за ситуацию. Теперь ему «можно» быть неправильным, глупым, слабым. В то же время он продолжает жаловаться на жизнь, которая несправедливо с ним обходится. И это неудивительно, ведь он утрачивает способность самостоятельно принимать решения. Фразы «я не могу», «я не знаю», «они мне не дают» - постоянно фигурируют в его лексиконе. Еще одним способом ухода от ответственности может быть оправдание своего поведения тем, что человек делает это ради других. Он по сути жертвует собой ради детей, семьи, близких, хотя о такой жертве его никто не просил.

Рекомендации. Необходимо восстановить способность думать и самостоятельно принимать решения. Для этого нужно перестать поощрять такое его поведение, которое, как и в пункте 1, можно назвать созависимым. Одним из способов это сделать – дать человеку посмотреть на себя со стороны. Можно привести живой пример кого-то, кто также пассивно и безответственно себя ведет. И объяснить, что ничего не мешает взять ответственность за свою жизнь в руки. Опять же с помощью другого, уже положительного живого примера человека, осознавшего, что он сам может влиять на свою жизнь.

3. Чувство собственной неполноценности.

Если кто-то постоянно неуверен в себе и считает себя неудачником, не заслуживающим ничего, то он автоматически занимает позицию жертвы. Такой человек считает себя виноватым во всем нехорошем, что с ним случается. Он просто не может позволить себе быть активным творцом своей жизни. Чувство никчемности делает его беспомощным в быстро меняющемся, непредсказуемом и жестоком мире.

Рекомендации. Здесь потребуется глубокая проработка установок о себе. Почему-то такой человек в определенный момент жизни поставил на себе крест. Необходимо воссоздать его образ себя и адекватную самооценку. А еще будет нужно время на встраивание полученных изменений в жизнь. Ведь он слишком привык быть «никем» и не представляет, что такое жить, зная себе цену.

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Как можно заметить, рассмотренные основные причины жертвенного поведения лежат никак не вовне, а внутри индивида.

Если вернуться к ситуации взаимодействия такого человека с другими, то следует упомянуть о таком понятии, как виктимность. Это способность жертвы быть привлекательной для преступника. Термин пришел из криминалистики, поэтому с точки зрения психологии преступника лучше назвать преследователем. А где есть жертва, привлекающая преследователя, там, согласно известному треугольнику Карпмана, вскоре появится и избавитель. Таким образом поведение жертвы еще может весьма успешно провоцировать возникновение конфликтов.

В заключение притча о провокации на конфликт.

В Японии, в одном поселке недалеко от столицы жил старый мудрый самурай.

Однажды, когда он вел занятия со своими учениками, к нему подошел молодой боец, известный своей грубостью и жестокостью. Его любимым приемом была провокация: он выводил противника из себя и, ослепленный яростью, тот принимал его вызов, совершал ошибку за ошибкой и в результате проигрывал бой.

Молодой боец начал оскорблять старика: он бросал в него камни, плевался и ругался последними словами. Но старик оставался невозмутимым и продолжал занятия. В конце дня раздраженный и уставший молодой боец убрался восвояси.

Ученики, удивленные тем, что старик вынес столько оскорблений, спросили его:

- Почему вы не вызвали его на бой? Неужели испугались поражения?

Старый самурай ответил:

- Если кто-то подойдет к вам с подарком и вы не примете его, кому будет принадлежать подарок?

- Своему прежнему хозяину, – ответил один из учеников.

- Тоже самое касается зависти, ненависти и ругательств. До тех пор, пока ты не примешь их, они принадлежат тому, кто их принес.опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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