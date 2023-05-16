Позвольте мужчине просто быть собой и посмотрите, что из этого получится

В этой статье психолог Виктория Кирста предлагает свой подход к отношениям с мужчиной: : просто позвольте ему быть собой и посмотрите, что из этого получится. Не «вешайте» на него все свои ожидания, а лучше вообще не ожидайте от него неизвестно чего – постарайтесь просто забыть, хотя бы на какое-то время, обо всех своих ожиданиях от него.

Каждый из нас хочет быть собой. Поэтому нас очень обижает, когда кто-то, например, любимый человек хочет нас как-то изменить или, по его мнению, "улучшить". Да, это действительно задевает, но давайте теперь на чистоту, а разве мы сами никогда не выдвигали ни к кому каких-то претензий и ожиданий? А разве мы сами не пробовали немного "подкорректировать" кого-то, кто нам дорог, но если бы только изменить в нем еще это и вот это, то было бы гораздо лучше..? Уверена, что хотя бы раз, но каждый таким грешил. Особенно этим "грешат" женщины, а потом сами же от этого страдают.

Как понять, что это ваш мужчина? Совет психолога

Поэтому я предлагаю вам такой подход к отношениям с мужчиной: просто позвольте ему быть собой и посмотрите, что из этого получится. Не «вешайте» на него все свои ожидания, а лучше вообще не ожидайте от него неизвестно чего – постарайтесь просто забыть, хотя бы на какое-то время, обо всех своих ожиданиях от него.

Просто посмотрите, какой он есть на самом деле, позвольте ему открыться вам из всех, особенно его не самых лучших сторон. Постарайтесь увидеть все, что он собой представляет как личность. И только в таком случае, вы сможете избежать разочарований и ваших разбитых "розовых очков" в будущем. Ведь когда мужчина чувствует, что от него не ожидают чего-то невероятного, не давят, то он начинает расслабляться и становиться собой – и вот тогда-то вы и увидите, какой он настоящий.

Да, мужчина в начале отношений будет стараться поразить вас и показать себя только с самой лучшей стороны, ведь он искренне хочет вам понравиться, и это неплохо. Но, как известно, всю жизнь на цыпочках не простоишь и рано или поздно он все равно проявится во всей красе. Поэтому все же лучше, чтобы это произошло как можно раньше, а не когда вы уже поражены его образом "идеального мужчины" выйдете за него замуж. Вам нужно разобраться каким он является на самом деле еще до того, как это все произойдет.

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И вот когда вы уже поймете, какой он, теперь вам нужно понять еще один важный момент – а подходит ли он вам именно таким, какой он есть, без желания его изменить или улучшить, тем более в случае, если вам и не получится этого сделать? Сможете ли вы принять его вот таким вот, возможно, далеко не идеальным, но зато настоящим?

Подумайте над этим и дайте себе честный ответ, ведь от этого зависит качество ваших отношений и то будете ли вы счастливы с этим мужчиной, а он, соответственно, с вами.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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