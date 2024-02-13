Практика осознанности: простое упражнение для возвращения в момент

Эту упражнение можно использовать во время волнения или стресса. Она поможет справиться с бурей эмоций.

Когда нас охватывает беспокойство, тревога, накатывает грусть (или что ещё), в уме то и дело появляются мысли-оценки: "я не справляюсь", "это ужасно", "он/она/они подумают, что я …" — и далее о бесконечности. Появление мыслей абсолютно нормально. Так работает сознание, и болтать без умолку — его прямая обязанность.

Упражнение "Цепляемся за настоящее", которая поможет просто обратить внимание на происходящее вокруг прямо сейчас

Мысли/образы — возникают спонтанно.

Оценки напрямую влияют на наше самочувствие.

Бороться с мыслями — такая себе идея. Их это ещё больше раззадорит.

Пытаться объяснить или рационализировать природу беспокойства и мыслей — только усилить беспокойство и разогнать стресс.

Невозможно запретить себе думать о чём-то или запрещать разуму говорить неприятные мысли. Это нереально и невозможно.

Единственный способ "сделать так, чтобы "не думать", существует. Но не буду его называть. Эти действия травматичные и связаны с риском для здоровья и жизни.

Чем больше с бороться с мыслями, тем больше стресса и напряжения.

Оценки и мысли дают самый неблагоприятный прогноз о будущем или напоминают о неприятном из прошлого.

Мысли не всегда факты.

Больше погружаться в мрачные думы = отрываться от реальности = усугублять проблему. Чем глубже погружение, тем хуже психологически.

Проще говоря, появление мыслей — не проблема сама по себе. Проблемы появляются, если поступать так, как говорят мысли.

Разум говорит: "Ты не справишься!"-> "значит, я брошу, не начав, или сольюсь на полпути при первой сложности, а вообще не буду и начинать".

Разум выдаст: "Обо мне плохо подумают"-> "я буду избегать общения".

Раз уж борьба с мыслями только усиливает проблему, то решение — просто вернуться в момент и переключиться на происходящее вокруг, здесь, в моменте. В этом отлично помогает простое упражнение на осознанность "Цепляемся за настоящее".

Практика: упражнение "Цепляемся за настоящее"

Его цель не в размышлениях о смысле замеченных мыслей и объяснении себе своей собственной реакции на происходящее. Оно предназначено для того, чтобы просто обратить внимание на происходящее вокруг прямо сейчас.

Шаг 1. Выберите якорь внимания** и с его помощью удерживайте себя в настоящем.

Якорем внимания могут быть: быть ощущения дыхания в животе, ощущение контакта ног с полом, или переключение внимания на звуки вокруг вас и т.д. Удерживать себя в настоящем — просто обращать и фокусировать внимание на ощущения.

Шаг 2. Проверьте себя:

Что я сейчас думаю?

Что я ощущаю в теле?

Что я сейчас делаю? Что я хочу сделать?Шаг 3. Спросите себя:

Соответствует ли моя реакция (мысли, физические ощущения и действия) происходящему здесь-и-сейчас?

Не реагирую ли я на основании прошлого опыта или прогноза о будущем?

Шаг 4. Измените свою реакцию так, чтобы она соответствовала настоящему моменту.

Эту технику можно использовать во время волнения или стресса. Она поможет справиться с бурей эмоций.

Её можно практиковать и просто по ходу дел. Это обогатит день, а в нужные моменты упростит применение техники. И вот она осознанность.опубликовано econet

Автор Максим Рудой

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