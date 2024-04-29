Правила жизненной мудрости

Никто из нас не рождается мудрым. Что заключает в себе это понятие? Почему одни даже в старости не обретают мудрости, а другие рациональны и разумны не по годам? Вот правила, которым следуют действительно мудрые люди.

Мудрость не имеет ничего общего с IQ или дипломом о высшем образовании. Главный инструмент мудрого человека – это здравый смысл. Ничего необычного, скажете вы. Но мы редко встречаем людей, которые в жизни руководствуются здравым смыслом.

Как быть мудрым

Они надёжные, опытные, рациональные. Вот 6 правил, которых придерживаются в жизни разумные люди.

1. Полагаться на факты, а не на предположения

Когда мы в чём-то не уверены, мы выстраиваем свои версии. А они подчас могут иметь мало общего с действительностью.

Например, мы заинтересовались вакансией на сайте «работа» и отправляем свое резюме. В течение двух дней ответа нет, и мы предлагаем, что наша кандидатура не одобрена. Это предположение основано не на фактах, а на наших догадках. Пока не придет ответ на наше письмо, нельзя утверждать, что ваша кандидатура «провалилась» (или вакансия уже занята).

Ежедневно мы делаем огромное количество подобных предположений. И, как правило, наши допущения строятся на основе субъективного опыта, стереотипов, заблуждений.

Намного рациональнее опираться на факты и избегать собственной интерпретации, основываясь на своих убеждениях и эмоциях. Нужно в любых ситуациях задавать себе больше вопросов, изучать проблему или выждать, пока не будет предоставлен четкий ответ.

2. Мыслить, исходя из первых принципов

Мышление на основе первых принципов обосновал древнегреческий философ Аристотель.

Идея такого мышления заключается в разбивке любой сложной проблемы на базовые компоненты и дальнейшей сборке их с нуля. Первые принципы учат мыслить самостоятельно, позволяют мобилизовать свой интеллектуальный потенциал. Этот метод мышления дает возможность отмести низкопробные аргументы и неадекватные аналогии и отыскать оптимальное решение.

Исходить из первых принципов – это вовсе не значит, что не нужно строить предположения. Но можно выходить за пределы рассмотрения фактов, которые могут ограничивать нас.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Больше читать

Чтение – это не только приятный досуг. Доказано, что чтение укрепляет память, способствует выработке чёткого и ясного мышления. Это полезная подпитка для нашего мозга и источник разносторонних знаний.

Любая полученная мозгом информация может оказаться нужной в самый неожиданный момент. Поэтому мудрые люди не пренебрегают этой полезной привычкой, постоянно расширяют свой кругозор и стремятся к саморазвитию. Чтение в данном случае – одна из лучших стратегий.

4. Посвящать достаточно времени обдумыванию решений

Было бы ошибкой считать, что все умные люди соображают стремительно. На самом деле быстрое принятие решений не гарантирует их точности. Важно посвящать достаточно времени обдумыванию решений, но не «зависать» на каждом вопросе неоправданно долго.

С другой стороны, вполне возможно развить в себе способность быстро мыслить.

5. Прислушиваться к окружающим

Мудрые люди никогда не пренебрегают советами (особенно, если те достаточно толковые).

В реальности нас мало волнует мышление других людей. Большинство слушает только себя. Мудрые же люди постоянно учатся чему-то у других и извлекают пользу из чужого опыта.

6. Учиться на своих ошибках

Для мудрых людей их ошибки являются ценными практическими уроками. Они не занимаются бесполезной самокритикой, а анализируют, делают выводы и двигаются дальше по жизни.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet