Правило 4:30: когда НЕТ выбора — все становится возможным

Чтобы достичь цели, часто приходится делать что-то, что вам не нравится или кажется невыполнимым. Ключевое слово здесь — «кажется». Вы способны на большее. Дерзайте!

Ультрамарафонец Тревис Мейси вывел 8 принципов, которые помогают ему выдерживать сверхнагрузки и побеждать в иногда нечеловеческих условиях, и назвал их ультрамышлением. Вся соль в том, что ультрамышление полезно в обычной жизни, не только в спорте.

Рассказываем об одном из них, которое Мейси в своей книге «Ультрамышление» назвал «правилом 4:30 утра».

8 принципов, которые помогают выдерживать сверхнагрузки

Случай в пустыне

Пустыня Руб-эль-Хали в буквальном переводе означает «Пустая четверть»: она вызывает в воображении образы бедуинских караванов, бредущих в поисках оазиса. Бесконечные дюны уходят за горизонт

Никакой растительности. Никакой воды. В такой обстановке нам предстояло пробежать 75 миль — это была приключенческая гонка, — стартовав на следующее утро.

Перед забегом мы ночевали под звездным небом в пустыне. Каково же было мое удивление, когда в 4:30 утра зачирикал будильник и выяснилось, что много команд пакуют вещи не для 75-мильного забега по пустыне, а для поездки на автобусе в пятизвездочный отель, к отдыху и изысканным коктейлям у бассейна. Это был их выбор. Я их не винил. И… как же хотелось уехать с ними!

Здесь, в точке невозврата на краю пустыни, некоторые команды приняли решение вернуться.

Тревоги добавляло и объявленное организаторами прошлой ночью ограничение: на каждую команду выделялось определенное количество бутылок воды на каждого человека, потому что слишком много груза в пустыню доставить они не могли.

Мы рассчитали, что этой воды хватит, чтобы выжить на этапе, но к концу своего пребывания в пустыне мы будем сильно обезвожены.

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Какое облегчение! Знать, что ты по крайней мере не сдохнешь от жажды и твой бездыханный труп не растащат по пустыне стервятники. Нечего и говорить, что в тот момент автобус до отеля казался весьма заманчивой альтернативой.

Я подумал: «Во что мы, черт возьми, ввязались?!»

Но в те утренние сумерки, глядя на мигающие цифры будильника на наручных часах, я вспомнил папино «правило 4:30 утра».

В это время папа всегда просыпается. Он человек, живущий полной жизнью. Вставая рано, он всегда успевал поработать, прокатиться на горном велосипеде и провести время с детьми.

Пути было два. Сдаться, похвалить себя и пойти в автобус. Или воспользоваться ранним подъемом и настроить команду на успех, сделав утро трамплином в новый день, где мы будем упорнее всех, выносливее всех и мужественнее всех. Я выбрал второе. Вспомнив «правило 4:30 утра», я почувствовал воодушевление и готов был бежать впереди всех со старта нашего длинного забега по пустыне.

Ультрамышление на практике

Не только таланты и физиология, но и черты характера, психологические установки, мировоззрение позволяют нам делать то, что мы делаем. И спортсменам, и людям в обычной жизни.

Возьмем то же «правило 4:30 утра». Оно касается не только ранних подъемов, чтобы больше успеть за день, как делает мой отец. В этом правиле есть и более глубокий смысл. Кратко —

если заранее принимаешь твердое решение, то, когда приходит время действовать, уже не отвлекаешься на мысли о том, хочется тебе это делать или нет

Ультрамышление применимо к разным жизненным возможностям — на поприще мотивации, отношений, физической формы, карьеры, зависимости, чего угодно.

«Правило 4:30 утра» применимо к браку и отношениям (нет, я не призываю вас будить свою вторую половину в это время). Хочу подчеркнуть, что не обязательно вставать в такую рань, чтобы применить этот принцип.

Ключевая идея в том, чтобы отменить для себя саму возможность сдаться — потому что решение уже принято заранее.

Для вас «4:30 утра» могут наступить поздно вечером в пятницу, когда вы садитесь вязать мушек, потому что давно мечтали поехать ловить лосося, или в полдень в воскресенье, когда вы начинаете серьезный разговор с женой, который давно не решались затеять.

Твердое внутреннее обязательство — в отношении тренировок, проекта, работы, семьи, воспитания ребенка — это самое важное, что только можно сделать в жизни.

Принятие таких твердых внутренних решений и отказ повиноваться импульсивным желаниям и порывам позволяют достигать колоссальных результатов.

Захотите ли вы встать с утра пораньше на пробежку, или чтобы поработать на свежую голову над научной статьей, или подготовиться к тестам и экзаменам, или разработать сайт для своего нового бизнеса?

Я точно нет.

Но если ваше желание достичь чего-то большего достаточно сильно, вам придется начать ценить свои долгосрочные обязательства и цели больше, чем любые сиюминутные желания.

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Дорога к победе

Пример кадетов, школьников из бедных кварталов, «морских котиков» и победителей конкурсов говорит о том, что упорство имеет принципиальное значение при достижении большой и важной цели.

Даже если ваш длинный путь к важной цели будет в основном вам в радость, наверняка появятся и неприятные, сложные моменты.

Если заранее настроиться и в нужный момент вспомнить о «правиле 4:30 утра», особенно в критических ситуациях, когда хочется все бросить, то вам удастся преодолеть любые трудности.

Образ жизни, ее ритм, график работы обязательно будут влиять на то, когда и как вы сможете применять это правило. Но никогда не поздно начать принимать твердые решения в отношении того, чего вы действительно хотите добиться в жизни.

Чтобы достичь цели, часто приходится делать что-то, что вам не нравится или кажется невыполнимым. Ключевое слово здесь — «кажется».

Вы способны на большее. Дерзайте! опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь

© Тревис Мейси, по материалам книги «Ультрамышление»

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