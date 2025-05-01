Вас когда-нибудь предавали, дорогие читатели? Уверен, что предавали. Поэтому вы и проявили интерес к этой статье, не так ли?

И теперь вы хотите узнать о том, как вам жить дальше, с той болью в душе, которую вы испытываете, и которая не дает вам покоя. Впрочем, вполне возможно, что вы сами кого-то предали, и из-за этого у вас теперь тяжкий груз на душе, от которого вы хотите избавиться. Вы хотите знать, какого это – быть преданным, хотите понять, что чувствует человек, которого предали, насколько сильна его боль. И вы об этом обязательно узнаете, ведь в этой статье я собираюсь рассказать вам о предательстве все, что знаю сам. А знаю я о нем, поверьте, немало.

Предавая других, мы часто предаем самих себя

Предательство – это то, с чем я неоднократно сталкивался в своей жизни не только как специалист, но и как человек, которого несколько раз жестоко предавали. Поэтому я поделюсь с вами не только своими знаниями о предательстве, но и своими чувствами.

К сожалению, предательство является неотъемлемой частью нашей жизни. Люди предавали, предают и судя по всему будут и впредь продолжать предавать друг друга. А раз так, то совершенно очевидно, что с предательством нужно уметь жить, независимо от того – предали вас или предали вы. К предательству следует относиться с пониманием, чтобы оно не травило душу и не отравляло жизнь. Давайте, друзья, выясним, что же такое предательство и посмотрим, как с ним можно жить.

Некоторым людям, испытавшим боль предательства на собственной шкуре, очень сложно понять, почему люди вообще предают друг друга, почему они поступают с другими так, как не хотели бы, чтобы поступили с ними. С другой стороны, те люди, которые сами кого-то предали, порой ищут оправдания своему предательскому поступку, и как правило, находят его.

Понять можно, и я считаю, что нужно, и тех и других. Ведь все мы люди, а значит, все не без греха. Но чтобы понять другого человека, хоть преданного, хоть предавшего, нужно постараться увидеть в нем самого себя. Я постарался раскрыть тему предательства максимально подробно, учитывая ее важность, и я уверен, что мне удалось это сделать. Так что вы обязательно получите пользу от прочтения этого материала, можете не сомневаться в этом.

Хочу сказать вам, друзья, что мне доводилось работать, как с теми людьми, которых предавали, причем порой очень жестоко, так и с теми, кто сам кого-то когда-то предавал. И в большинстве случаев, страдают от предательства и те, и другие. Ведь в глубине души мы все понимаем, что некоторые поступки, независимо от нашего к ним отношения, являются не совсем, скажем так, нужными в этой жизни, что от них больше вреда, чем пользы.

Вы только подумайте, скольких бы проблем мы могли избежать, если бы задумывались о последствиях своих поступков. Ведь далеко не всегда предатели получают выгоду от своих предательских поступков, наоборот, они часто сами от них страдают, потому что последствия этих поступков могут быть ужасными для всех. И будь эти предатели малость предусмотрительнее, они бы не предавали других людей, особенно, близких и преданных им людей. Ведь предавая других, мы часто предаем самих себя!

Предательство может привести к массе негативных последствий, с которыми потом не всегда и не всем удается справиться. Поэтому я считаю, что когда кто-нибудь кого-нибудь предает, он совершает великое зло. Я видел это зло, я работал с этим злом, я вытаскивал преданных людей из ужаснейших состояний, в которых они пребывали из-за испытываемой ими боли. Люди очень, очень сильно страдают, когда их предают, может быть не все, но многие, это точно.

Ну что там говорить, некоторые преданные люди даже стареют на несколько лет из-за пережитого ими стресса, в то время как сам предатель не редко вынужден до конца своей жизни жить с чувством вины.

Вот так вот, друзья, предавая других людей, мы можем забрать у них несколько лет жизни, и ради чего, ради каких таких благ, ради какой такой выгоды? Не думаю, что гадить в чужую душу это слишком выгодное занятие, я, во всяком случае, не встречал в своей жизни счастливых предателей, которые построили великое счастье на чужом несчастье. Что же, давайте разбираться с этим вопросом более подробно.

Что такое предательство?

О том, какую сильную боль, какие неимоверные страдания и какой ущерб может причинить человеку чье-то предательство, многие из нас знают хорошо, или, во всяком случае, догадываются. Особенно это хорошо известно тем, кого уже хотя бы раз предавали в этой жизни. Но вот о том, что такое предательство, знают не многие. Наши переживания и наша боль, не дают нам ответа на простые и естественные вопросы: «почему?», «за что?» и «зачем?» нас предали? А знаете что самое интересное? Предатели сами этого часто не знают!

Предательством называют нарушение верности кому-либо или неисполнение перед кем-либо долга. Морально-нравственными законами общества, предательство и предатели осуждаются, равно, как и большинство религий считают предательские поступки грехом, нарушением табу.

Предатели действительно творят великое зло, когда кого-нибудь предают, ибо своими предательскими поступками они разрушают те морально-нравственные основы, на которых построено наше общество. Они уничтожают такое явление, как доверие людей друг к другу. Ведь в любом обществе, мы придерживаемся определенных правил и норм не просто так, не потому, что нам просто хочется соблюдать какие-то ограничивающие нас в наших действиях правила, а для того, чтобы это самое общество существовало. Если мы не будем соблюдать определенные правила, весь порядок в нашем обществе нарушится и наступит всеразрушающий хаос.

Честность и верность – это законы сохранения порядка в обществе, и когда предатель нарушает эти законы – он нарушает его, общества, стабильность и устойчивость. Предатели – убивают доверие, причем не только к себе, но и ко всем остальным. Будучи преданными один раз, мы начинаем видеть подвох во всем, мы уже опасаемся кому-то доверяться в полной мере и раскрывать перед кем-то свою душу, жизнь наша становится более закрытой, люди, в нашем обществе становится более закрытыми, более чужими и враждебными друг к другу. Вот какое зло совершают предатели, вот как сильно они вредят нашему обществу. Они, по сути, рушат его, вредя тем самым и самим себе.

Предавать можно по-разному, можно просто обмануть человека, так, знаете, по мелочи, например, обсчитав его в магазине, и нарушив, таким образом, его доверие к себе. А можно напрочь растоптать человеку душу, полностью уничтожив его внутренний мир, посредством, например, той же измены.

Как бы то ни было, и большое, и маленькое предательство – это удар в спину, удар ниже пояса, это вне всяких сомнений подлый и очень жестокий поступок, решившись на который, предатель переступает черту, за которой его человеческие качества медленно, но верно деградируют.

Все мы знаем о том, к чему привело предательство Иуды, и видимо, человечество никогда уже не изменится в этом смысле в лучшую сторону, люди как предавали друг друга, себе же во вред, так и будут предавать впредь.

Предательством мы с вами можем считать следующие поступки:

Супружеская измена.

Оставление друга/подруги в беде.

Государственная измена.

Бросание родителями своих детей.

Апостасия (религиозное отступничество).

Смысл всех вышеперечисленных поступков сводится к тому, что все они, так или иначе, причиняют вред кому-то или чему-то. Собственно говоря, само слово «предать», согласно словарям, означает «нарушение верности кому-то или чему-то, а также это слово означает – покинуть или сдать кого-то». То есть, это явление связанно с разрушением. Мы рушим внешний мир, когда кого-то или что-то предаем, и рушим внутренний мир тому человеку, которого предаем. Предатели, несомненно, ухудшают нашу жизнь и поганят красоту этого мира. Но зато они делают людей, которых предают, сильнее и умнее, но об этом чуть позже.

Болезненней всего мы переживаем предательство любимых людей, от которых удара в спину мы попросту не ожидаем. Да и как мы можем ожидать его от них, ведь любимые нами люди, это те люди, которым мы привыкли доверять. Это люди, которым мы безоговорочно верим и для которых готовы на все. Это люди с большой буквы, для нас. И мы, понятно дело, ждем от них аналогичного отношения к себе.

Мы хотим, чтобы нам отвечали взаимностью, мы хотим быть уверены в надежности тех людей, которые нам самим не безразличны и которых мы сами даже в мыслях не планируем предать. Но в этом-то как раз и заключается опасность для нас, она заключается в том, что мы не допускаем возможности предательства нас близкими и любимыми нами людьми. Мы сами оставляем незащищенными наши тылы, а этого делать ни в коем случае нельзя, как бы нам ни хотелось верить некоторым людям и не видеть в них угрозы.

Жестокость, с которой наши любимые предают нас, конечно, поражает. Однако, для некоторых бездушных людей, предательские поступки, являются нормой, а не дикостью, и мы должны понимать это, чтобы быть готовыми к подобному сценарию в нашей жизни. Ведь предать могут каждого из нас, в любой момент. И именно наша неготовность к предательству, предает нас в первую очередь.

Допустим, для порядочной, честной жены, предательство мужа может стать Настоящим шоком, ведь она со своей стороны делала все для семьи, для дома, для детей, если они есть, и разумеется для мужа, а тут такой удар, такая жестокость. И вроде бы мы все знаем о том, что чем больше людям делаешь добра, тем более жестоко они потом с нами могут поступить, не все конечно, разумный человек никогда не плюнет в распахнутую перед ним душу, но многие люди это сделают, они действительно предадут того, кто был добр с ними.

А знаете, почему? Потому что большинство людей – неразумны. Они движимы своими, в том числе и хищническими инстинктами, а не здравым смыслом. Вот почему людям сложно доверять.

И все равно, мы делаем это добро, делаем его тем, в кого верим, кого любим, на кого надеемся. Мы хотим верить, что окружающие нас люди разумны, мы прекрасно знаем о том, что более девяноста процентов людей неразумны, но мы хотим, чтобы оставшиеся проценты окружали именно нас, мы верим в это, потому что хотим верить. Однако эту веру, предатели в нас убивают.

Так что самое тяжелое и самое жестокое предательство – это предательство в любви, когда эгоизм одного человека, убивает самые светлые, самые чистые и самые искренние чувства другого человека. Если вас предал любимый человек, вы знаете как это больно, как это тяжело, как это ужасно. После такого предательства человек оказывается в глубоком нокауте, мир вокруг чернеет, в голове смятение, в душе тяжесть, а в сердце невыносимая колющая боль, от которой не знаешь куда деться.

Многие проходили через это тяжелое испытание в своей жизни, а кому-то еще только предстоит через него пройти, ведь предатели всегда были, есть, и видимо будут, среди нас. И поэтому кто-то, всегда будет страдать от их черствости, жестокости и бездушия. К сожалению, а на мой взгляд, и к счастью, любовь и предательство всегда будут неразрывно связаны друг с другом. К сожалению потому, что кто-то будет от этого страдать, а к счастью, потому, что будучи преданными, мы становимся мудрее, мы становимся сильнее, мы уже не живем в тех иллюзиях, в которых жили раньше.

Таким образом, предатели, когда предают нас, делают нам прививку от слабости, и если мы продолжаем жить, а слава Богу, именно так в большинстве случаев и происходит, то мы становимся значительно сильнее, умнее, мудрее, защищеннее от внешней агрессии со стороны предателей.

Если молодой парень пережил предательство любимой девушки, он уже не будет прежним, его взгляды на мир, на людей, и в частности на женщин, сильно изменятся. Не обязательно он будет ненавидеть всех женщин, он и не должен этого делать, просто впредь он будет гораздо умнее и не станет впускать, кого попало, в свое сердце.

То же и с девушкой, женщиной, которую предал мужчина, она, если окажется умной и поймет преподнесенный ей урок, уже не подпустит к себе, какого попало самца, думающего только о сексе. И тем более она не позволит какому-нибудь “Дону Жуану” поселиться в ее сердце, чтобы потом разбить его.

Жизнь делает нас мудрее, если мы делаем выводы из пережитой нами боли, и предатели – это наши учителя, они учат нас не доверять людям. Сложно, конечно, жить без доверия к людям, и в принципе сделать этого невозможно, нам приходится кому-то доверять. Но, мы ведь можем быть более предусмотрительными и более осторожными, доверяя людям, не так ли? Так что в этом смысле предательство любимого человека для нас даже полезно и необходимо, и хотя бы разок в жизни, через это испытание нам нужно пройти, чтобы стать мудрыми.

Предают нас не только любимые люди, но и друзья, которые обычно отражают нам нас самих, ведь как говорится – скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Поэтому, друзей необходимо выбирать очень внимательно и не дружить с кем попало, ибо другом или подругой может оказаться хорошо замаскированный враг.

Предательство друзей пережить легче, оно хоть и выбивает нас из колеи, хоть и наносит большой ущерб нашему внутреннему миру, но все же не опустошает полностью нашу душу, как в случае с преданной любовью. Друзья-предатели, после своего предательства нас, оставляют нам кое-что, они оставляют нам веру в себя, лишая нас надежды на них – на наших друзей и на людей вообще.

Надеяться в этом мире человек должен, прежде всего, на самого себя, все остальные люди, которые его окружают, в любой момент могут его предать, причем порой очень жестоко. Но чтобы это понять, некоторым из нас, это надо пережить. И когда друзья нас предают – они подтверждают эту истину своим, пусть и мерзким, но очень поучительным для нас поступком.

Поэтому, уважаемые читатели, старайтесь не подпускать своих друзей к себе слишком близко. Ведь если предательство подруги или предательство друга для вас стало неожиданностью, значит, вы просто не заметили того, как сами подставили для своих друзей свою спину под удар, на который они, в ряду черствости и ничтожности их грешной душенки, в конце концов, решились.

Пережив предательство близких вам людей, вы поймете, что неважно, о каком человеке идет речь, неважно, кем он вам приходиться, ведь если этот человек не разумен, от него можно ожидать чего угодно и когда угодно. Я много раз имел дело с людьми, которых предавали их собственные родители, дети, жены и мужья, лучшие друзья и подруги, другие очень близкие и, казалось бы, надежные люди, от которых ожидать предательского поступка следует в последнюю очередь. Но, многие, тем не менее, решаются на этот поступок, невзирая ни на какие морально-нравственные преграды.

Все дело в слабости людей. Подумайте сами, что это вообще за явление такое — предательство людей, почему оно имеет место в нашей жизни? Разве это не проявление слабости, не ее одной конечно, но и ее в том числе? Предать кого-то легко, согласитесь, намного легче, чем не предать. Все, что для этого нужно – это просто отказаться от всех своих обязательств перед человеком или людьми, отказаться от всего духовного и разумного, что есть в нас, сбросить с себя всю человечность, всю ответственность, отказаться от силы воли и поддаться влиянию своих примитивных животных инстинктов.

Сама по себе тема предательства всегда будет актуальной. Вот сколько времени люди живут на этой планете, вот столько времени они друг друга и предают. Измена, всегда была, есть, и будет, частью нашей жизни, какой бы, условно цивилизованной и развитой эта жизнь ни была. Потому что, пока, во всяком случае, мы не можем воспитывать и обучать людей, по одному общему для нас всех стандарту, чтобы поведение каждого без исключения человека отвечало, как интересам общества в целом, так и интересам каждого из нас в частности.

А сами люди, в большинстве своем, пока еще, к сожалению, слишком слабы и неразумны, чтобы отдавать отчет всем своим действиям и нести полную ответственность за все совершенные ими поступки. Логика большинства людей очень проста – своя рубашка ближе к телу. Поэтому если человеку выгодно предать кого-то, ради своей шкуры – он предаст.

И неважно, что поодиночке никто из нас не выживет в этом мире, и неважно, что один нехороший поступок может породить целую череду таких же нехороших поступков, которые сделают жизнь в обществе очень тяжелой и опасной для большинства людей. Эти простые истины не каждый способен понять и не каждый хочет их понимать. Ведь понимание этих истин – это ответственность, которую необходимо нести. А она, такая тяжелая. Пока людям хорошо, они делают так, как хотят, а вот когда им становится плохо, они начинают делать так, как надо.

Ну а мы теперь с вами поговорим о том, почему люди вообще предают друг друга. Читайте об этом ниже.

Почему люди предают друг друга?

За всю свою историю, человечество испытало достаточно много страданий, которые, в идеале, должны были бы стать полезными уроками для каждого из нас, учиться ведь надо на чужих, а не на своих ошибках! История учит нас тому, как поступать можно, а как нельзя, и она объясняет нам своими примерами, почему нельзя поступать определенным образом.

Но, увы, никакие ошибки наших предков и вызванные ими страдания не научили человечество в целом уму разуму, оно как совершало эти ошибки, так и продолжает их совершать. И получается, что многие наши с вами предки страдали напрасно, ведь мы вновь наступаем на те же грабли, на которые наступали они. Люди неоднократно убеждались в том, что предательство очень сильно вредит всякому упорядоченному обществу, что это зло, это грех, и это очевидно. В противном случае, любое нормальное общество не осуждало бы это явление. А его осуждают, практически все. И тем не менее, люди продолжают друг друга предавать, они творят зло, не задумываясь о последствиях, а они, эти последствия, всегда наступают.

Что же, давайте в таком случае попробуем разобраться с тем, почему люди предают друг друга, почему они совершают предательские поступки, которые могут навредить, в том числе и им самим.

Есть несколько причин, которые вынуждают людей совершать этот страшный, коварный, вероломный и отвратительный поступок — предательство.

1. Эгоизм. Будучи жутким эгоистом, человек в любой момент может предать кого угодно. Причем заметьте, речь идет далеко не о здоровом эгоизме, при котором люди всегда просчитывают последствия своих решений, речь идет о глупом, безрассудном, безответственном детском эгоизме, при котором человек в своих решениях исходит исключительно из сиюминутной и, нередко, сомнительной выгоды.

2. Слабость. Как я уже писал выше, слабые, во всех смыслах этого слова, люди, склонны к предательству. Отсутствие силы воли, слабый характер, низкий уровень интеллектуального развития, духовная и нравственная нищета, из-за всего этого человек легко может решиться на предательство, чтобы решить какие-то свои проблемы и/или осуществить какие-то свои желания за счет других людей. Слабые люди ищут легкие решения сложных проблем, поэтому предавать им проще, чем не предавать.

3. Неосознанность. Когда человек не понимает, что, почему и зачем он делает, он может таких дел натворить, что сам потом будет им не рад. Действуя неосознанно, человек действует, словно во сне, он ничего не понимает, ничего не контролирует, его поведение примитивно, спонтанно, хаотично, и часто совершенно не отвечает здравому смыслу. Понятное дело, что неосознанный человек может легко предать кого угодно в любой момент, даже самых близких и дорогих ему людей, просто напросто отреагировав примитивным образом на какую-нибудь, располагающую к предательству ситуацию. И что интересно, неосознанный человек часто даже не понимает всю ужасность своего предательского поступка.

Давайте теперь, уважаемые читатели, рассмотрим с вами более подробно, указанные выше причины, толкающие людей на путь предательства. Есть, конечно, и другие причины, из-за которых люди предают друг друга, но вот те причины, которые я указал выше – они друзья, основные.

Эгоизм

Некоторые люди, для получения собственной выгоды, даже самой незначительной, готовы на все, они не останавливаются ни перед чем, когда стремятся удовлетворить свои желания, и поэтому они могут предать кого угодно, даже самых близких им людей, ради себя и своих интересов. Эгоисты - очень неприятные люди, и обычно нормальным людям с ними не комфортно. Мы можем встретить эгоистов, а следовательно и потенциальных предателей, повсюду, но для начала, правильнее будет все-таки обратить внимание на себя.

Вспомните, как часто лично вы пренебрегали интересами других людей, ради собственной выгоды? Вот надо вам что-то получить, вот хочется вам чего-то, и вы делаете все, чтобы свое желание осуществить, совершенно не задумываясь о том, как это может повлиять на окружающих вас людей. Вы не думаете о тех людях, которым, возможно, ваши действия, направленные на удовлетворения ваших желаний, могут как-то навредить, доставить дискомфорт, причинить неудобства или даже боль, ведь главное для вас, ваши собственные интересы, а другие люди – до них вам нет абсолютно никакого дела. Было у вас такое в жизни?

Вот если было у вас подобное в жизни, именно с вами, тогда вы наверняка находили оправдание своим эгоистичным поступкам, и наверняка, были склонны к тому, чтобы кого-нибудь предать, хотя бы в мыслях, с целью что-то получить для себя или чего-то избежать, например, каких-нибудь проблем. Так вот, и другие люди поступают аналогичным образом, эгоистичные, разумеется, люди. И ладно, если бы проблемы эти, ради которых мы кого-то предаем, были серьезными, когда речь идет о жизни и смерти, и когда предателю приходится выбирать – либо он, либо кто-то другой, кого можно предать, должен пострадать. Так ведь нет, эгоисты предают и без особой, острой для них необходимости в этом поступке, а лишь из-за своего каприза или из-за своих безмерных желаний.

Так что некоторые люди всегда предавали, предают и будут предавать друг друга. И они будут это делать не только в сложных, безвыходных ситуациях, когда речь идет об их жизни за которую, понятное дело, стоит бороться, и когда их предательство еще хоть как-то можно оправдать. Они это будут делать всегда, когда посчитают нужным.

Люди также могут стать предателями и из-за различных незначительных мелочей, они могут стать предателями в ситуациях совершенно безобидных для них, ради незначительной, а часто, и весьма сомнительной выгоды. Это “мелкие”, можно даже сказать, жалкие людишки, а иногда и полные ничтожества, неспособные ни на что хорошее и великое, а способные только вредить другим людям.

Это эгоисты, не самые приятные существа в этом мире. Нам надо быть с такими людьми, очень осторожными, и не подпускать их к себе слишком близко, чтобы потом не сетовать на их ничтожество и убогость, когда они нас цинично предадут при первой же возможности. Поэтому внимательно присматривайтесь к людям, которые вас окружают, и с которыми вы намереваетесь вести дела. Если вы видите, что они жуткие эгоисты, что их детский эгоизм прямо-таки из ушей у них лезет, если они капризные, наглые, жадные, думают только о себе и плюют на других людей, даже на самых близких им людей – ни в коем случае не доверяйте этим эгоистичным людям. Доверять вообще никому нельзя в этой жизни, в полной мере, но эгоистам доверять тем более нельзя, это сравни самоубийству, или мазохизму.

Причем, говоря об эгоизме, как о подталкивающем людей к предательству явлении, я говорю о нездоровом, детском эгоизме, а не об эгоизме вообще, который свойственен всем здоровым людям. Просто люди со здоровым эгоизмом, понимают, как их личные интересы переплетаются с интересами других людей, они понимают, что для нормальной жизни, всем, или, во всяком случае, большинству людей, должно житься более или менее хорошо. Здоровые эгоисты гораздо более разумны, более предусмотрительны, более социальны и доброжелательны в своей жизни, нежели эгоисты неразумные. Они знают, что думая только о себе, они тем самым, оттолкнут от себя других людей, на которых они могли бы рассчитывать, в случае необходимости, с которыми могли бы выстраивать взаимовыгодные отношения.

Здоровые эгоисты – это умные эгоисты, а нездоровые эгоисты – это дети, для которых предательские поступки, не являются, не только чем-то аморальным, но и вредным. Так что, в действительности, мы все эгоисты, и это нормально, другое дело, насколько наш эгоизм здоров, и как следствие, насколько мы ответственны за себя и свои поступки. Если речь идет об умном человеке, умеющим грамотно отстаивать свои личные интересы, без существенного ущемления интересов других людей, тогда в таком человеке можно, пусть не полностью, но в значительной степени, быть уверенным, и такой человек, если и предаст, то в самом крайнем случае. А вот от глупых эгоистов, которые как дети думают только о себе, лучше держаться подальше, или, во всяком случае – не доверять им.

И вот что еще важно знать о предательстве, порожденном эгоизмом.

Все люди в той или иной мере стремятся к получению удовольствия, и каждый человек, в меру своих возможностей и в зависимости от уровня своего интеллектуального развития, получает удовольствие от разных вещей, разных дел, и в разном количестве. Нормальный человек, стремится получать удовольствие от улучшающих его жизнь вещей и поступков, а глупый человек, будет получать удовольствие посредством причинения себе вреда, например, посредством причинения вреда своему здоровью. Ну, вы понимаете, табак, алкоголь, наркотики, безответственный секс с плохими последствиями, все это удовольствие для глупых, и как правило, бедных людей.

Помимо этого, умный человек, знает в удовольствиях, равно как и в своих желаниях, меру, придерживаясь которой, он не позволяет этим удовольствиям навредить ему и его жизни. А также, он не позволяет своим удовольствиям навредить окружающим его, дорогих ему, людей. А вот глупый человек, готов положить все, на алтарь удовольствий, и готов получать удовольствие бесконечно, пока все вокруг него, включая его самого, не будет разрушено.

Как вы уже наверное догадались, я говорю вам о тех эгоистах, которые ради удовольствия готовы предать кого угодно и что угодно. И чем более эгоистичен человек по своей натуре, тем большее значение он придает всевозможным удовольствиям, ради которых, многие эгоисты и живут. Следовательно, с теми, кто страстно желает сделать себе очень хорошо, нужно держать ухо востро, чтобы они, ради этого своего хорошо, не сделали плохо вам.

Слабость

Очень часто люди предают друг друга из-за своей слабости. И прежде всего, речь идет об их духовной слабости, из-за которой люди просто не могут, да и часто не хотят, соответствовать образу честного, порядочного, ответственного, сильного человека, на которого можно положиться и которому можно доверять. Быть сильным, это ведь не просто, а вот быть слабаком, быть мразью, предателем, это легко. Слабые люди, они же еще и ленивые часто, а заодно и трусливые, привыкли искать простые решения сложных задач, и поэтому когда им проще предать, нежели как-то иначе поступить, они, не желая напрягаться – предают. Слабый человек всегда найдет оправдание своему предательству, он скажет, что не мог поступить иначе.

Вот, например, он не мог не бросить свою молодую жену с ребёнком, потому что он не был готов к тому, чтобы стать отцом. Мать, бросившая своего ребенка, может сказать, что она вынуждена была это сделать, поскольку обстоятельства в ее жизни сложились таким образом, что не столько даже для нее самой, сколько для ее ребенка, было правильнее, если она его оставит. В общем, вы наверняка встречали в своей жизни людей, которые всегда находят оправдание своим омерзительным поступкам, которые они могли бы и не совершать, обладай они силой духа и силой воли, но совершили, в ряду отсутствия оных. Так, что когда человек, в первую очередь – морально, духовно и интеллектуально слаб, и во вторую очередь – слаб физически, он может предать кого угодно, и в, практически, любой чрезвычайной, или даже просто напрягающей его, ситуации. А затем он может оправдать себя и свой поступок, в своих же собственных глазах, сославшись на необходимость в этом поступке, на его обязательность. Дескать, ничего другого, кроме как предать кого-то, в силу сложившихся обстоятельств, ему не оставалось.

Конечно же, человек не мог поступить иначе, что ему еще оставалось делать, он сделал так, как должен был сделать – он предал. Вот и все оправдания. В жизни, нередко, такие вот, “слабаки”, потом расплачиваются за свои предательские поступки, ибо любая слабость в этом мире, в любом случае, наказуема. Таковы законы жизни. Слабым людям в ней не место.

Слабаки очень трусливы, что естественно для них, и нам всем об этом тоже забывать не стоит. Морально, духовно и интеллектуально слабые люди, многого в этой жизни боятся, и часто страх вынуждает их предавать даже тех людей, в предательстве которых они совершенно не заинтересованы.

Страх, бессознательный, животный страх, прежде всего, порождает панику, истерику, хаос в голове, из-за которого люди скатываются к своему животному состоянию и начинают действовать исключительно инстинктивно, без всякой доли здравого смысла. Сами понимаете, предать в таком состоянии не трудно, трудно не предать, если, не невозможно. Вот люди и предают, они действуют исходя исключительно из сиюминутной ситуации, без учета тех последствий, к которым могут привести их бессознательные поступки, ибо не отдают себе отчета в своих действиях. Таким образом, если вы видите, что человек является трусом, будьте готовы к тому, что он может вас предать, потому что он может это сделать.

Неосознанность

Неосознанность, это, друзья, еще один, достаточно большой, но, тем не менее, естественный для большинства людей недостаток, который вынуждает их предавать друг друга. Неосознанный человек – это и эгоист, и слабак, и мерзавец, и вообще, это человек неразумный, смысл поступков которого часто непонятен даже ему самому. Вот и совершает он такие поступки, весь смысл которых он просто не в состоянии понять. Ведь далеко не всегда, предающий кого-то человек, получает от своего поступка выгоду, особенно если исходить из долгосрочных перспектив, когда плюнув в колодец, мы спустя какое-то время возвращаемся к нему для того, чтобы напиться. Да и вообще, если говорить о слабости и эгоизме человека, то эти его качества, напрямую связаны с его неразумностью, а неразумность человека связана с его неосознанностью.

Если человек не осознает, что и почему он делает, если он не учитывает возможные последствия своих действий, как для него самого, так и для других людей, если его действия вредят, в том числе, и ему самому, тогда такого человека просто невозможно назвать разумным.

Чем такой человек отличается, ну скажем, от кошки? Да ничем. У него разве что только функций побольше, и устроен он посложнее кошки, а так, никакой разницы. Ну и что же мы хотим от неразумного человека, не осознающего, что и почему он делает?

Уж не высоких ли духовно-моральных качеств? Да бросьте вы, примитивные существа, к которым относятся некоторые люди, к их и нашему сожалению, на что-то высокое и достойное, за что человека можно назвать человеком, просто не способны. Для них их примитивные животные инстинкты являются их внутренним голосом и служат для них основанием для принятия тех или иных решений в своей жизни, их только эти инстинкты и побуждают к действию, а не какой-то там здравый смысл.

Точно так же, будучи, либо полностью, либо частично, неразумными людьми, некоторые люди, предают, скажем так, по ошибке, о чем потом сильно сожалеют. Человеческая глупость, к сожалению, как мы знаем, не знает пределов, и иногда человек может предать нас, не имея на то никаких существенных оснований. Сути дела это конечно не меняет, но все же, когда человек в большей степени ошибся и в меньшей степени сознательно и целенаправленно предал кого-то, то его, в принципе, можно и простить.

Хотя, безусловно, в будущем придется быть с ним начеку, ибо полного доверия к такому человеку уже быть не может. Мы с вами не можем надеяться на то, что тот или иной человек, предавший нас из-за своей неосознанности, вдруг, ни с того ни с сего прозреет и ему можно будет начать доверять. Такое если и происходит, то очень редко и лишь с немногими людьми. Поэтому я не рекомендую вам надеяться на это малюсенькое чудо. Хотите простить предавшего вас человека? Замечательно, прощайте. Если только, он этого заслуживает. Но доверять ему в будущем я вам не рекомендую, ибо ей богу, вы в таком случае рискуете дважды наступить на одни и те же грабли.

Как относиться к предательству?

Что касается отношения к предательству, то я предлагаю вам относиться к этому явлению, и к каждому конкретному предательскому поступку, неважно кем совершенному – спокойно и безразлично. Да, я понимаю, что вы можете возразить мне, сказав, что это не тот случай, когда можно сохранять спокойствие и не обращать внимания на предательский поступок человека, из-за которого вы сильно пострадали, тем более, если речь идет об очень близком и очень дорогом вам человеке. Но, если подготовиться к подобному сценарию и не просто допустить вероятность того, что любой, даже самый надежный с вашей точки зрения человек, может вас предать, но и вообразить себе это, то можно сделать для себя такое развитие событий – нормой и соответствующим образом к ним подготовиться. Вы поймите, друзья, что все дело в наших ожиданиях, которые либо оправдываются, либо нет. Именно из-за этого мы страдаем, когда нас кто-то предает. Мы ждем от них одного, а они удивляют нас другим, они предают нас, а мы к этому удару в спину оказываемся неготовыми. В этом вся проблема.

Люди – несовершенны, и это давно известно, а некоторым людям вообще трудно быть людьми, им намного проще быть животными и вести себя соответствующим образом. И поэтому люди, из-за своего несовершенства, в большинстве своем, в принципе, от природы склонны к предательству. А уж те люди, которые находятся на очень низком уровне развития, тем более склонны к предательству, и не только к предательству, но и ко многим другим нехорошим поступкам.

Ну так зачем же ожидать от них чего-то хорошего?

Правильнее будет ожидать от любого человека, прежде всего самого плохого, самого подлого и низкого поступка, и готовиться дать достойный ответ на него, чем возлагать на, неважно какого человека, слишком большие надежды и расстраиваться потом из-за того, что он их не оправдал.

На хорошие поступки со стороны других людей мы можем только надеяться, и радоваться тому, что они ими совершаются, и по возможности отвечать на них взаимностью, чтобы поддерживать в обществе негласные правила человеческого поведения. Но требовать от людей определенного отношения к себе, соблюдения каких-то там обязательств, верности, преданности, честности, ответственности, это слишком наивно. Ведь на самом деле никто вам ничего не должен в этой жизни. И какими бы обязательствами тот или иной человек себя не сковывал и чтобы он вам лично не обещал, он может от всего этого отказаться в любой момент, по собственному желанию. Мы сами себя обманываем, когда безоглядно доверяем другим людям и совершенно необоснованно верим в других людей, возлагая на них свои надежды, поэтому мы и страдаем от предательства, к которому в большинстве случаев, просто не бываем готовы.

Конечно, каждый из нас может иметь и как правило имеет, какие-то свои убеждения и отталкиваясь от этих убеждений может давать оценку тем или иным поступкам других людей, и даже своим собственным поступкам. Собственно, на это мы все имеем право, право на свое мнение. Но нам самим выгодно быть более гибкими в своих взглядах на жизнь, чтобы не пытаться втиснуть все то, что в ней происходит, в узкие рамки нашего ограниченного миропонимания. Все, в том числе и предательство, имеет право на существование в этом мире, во всем есть своя необходимость, своя польза, и у всего есть своя закономерность.

Поэтому мы должны понимать, что ложь и предательство, это такие же естественные явления в нашей жизни, как и противоположные им – честность, доблесть, ответственность, любовь. Мы со всеми людьми и со всеми совершаемыми ими поступками должны уметь уживаться, и с хорошими, и с плохими. Поэтому еще раз повторю, к предательству следует относиться спокойно и безразлично, заранее готовя себя к тому, что любой, повторю, любой человек может вас предать. Примите это, и тогда никто не сможет ошарашить вас своим предательским поведением.

Как пережить предательство?

Ну а если к предательству вы не были готовы, и так получилось, что вас предали, то что делать дальше, как пережить предательство? Первым делом, друзья, посмотрите на закономерность того, что с вами произошло, не принимайте случившееся с вами, как нечто такое, что выпадает из вашей картины мира. Если вас предали, то у этого поступка была своя причина, я не скажу, что у него есть свое оправдание, но то, что объяснение у него есть, это точно.

Люди эгоистичны, трусливы, глупы, жадны, коварны, и поэтому у них всегда будут причины для того, чтобы совершить тот или иной нехороший поступок, нехороший, для кого-то другого, прежде всего, но не для них самих. Нас в любой момент могут предать, никто от этого не застрахован, поэтому удивляться тут нечему, надо просто понять, что и почему мы упустили из виду, что позволили кому-то предать нас. Мы должны учиться на своих поражениях, на своих несчастьях, на своей боли, чтобы в будущем уже не допускать себе такой глупости, как абсолютное доверие другим людям.

Поэтому, когда нас предают – нас учат, нас делают умнее, мудрее, а следовательно и сильнее, а значит, предатели, порой сами того не понимая, делают для нас благо.

Таким образом, чья-то слабость и глупость, делает нас сильнее, и мы, на самом деле, должны радоваться этому, радоваться тому, что кто-то предал нас, как бы абсурдно это не звучало.

Ведь если жизнь подбрасывает нам тяжелые испытания, она возлагает на нас большие надежды, она верит в нас. А если сама жизнь в нас верит, тогда почему бы нам самим в себя не поверить, зачем нам воспринимать предательство другого человека, как какое-то наше поражение, как причиненный нам кем-то ущерб?

Лучше посмотреть на него, как на победу, и увидеть в этом нехорошем для нас поступке, от которого мы пострадали, новые возможности для нашего развития, ведь будучи преданными, мы изменяем свою жизнь, изменяя свои взгляды на нее. Мы становимся сильнее, если не умираем после предательства, а мы от него, как правило, не умираем. Мы разрываем свои отношения с предателем или переводим их на качественно новый уровень, а это уже совсем другие возможности, совсем другая жизнь. И мы получаем очень полезный для нас опыт, без которого, в этом суровом мире довольно сложно выжить. Преданный человек, это человек умудренный опытом, он осторожен с людьми и не доверяет им в полной мере, это человек, которого жизнь сделала взрослее. Таким образом, друзья, практичность вашего мышления, избавит вас от деструктивных эмоций, затмевающих ваш рассудок и причиняющих вам боль, испытываемую вами от предательства вас другим человеком или другими людьми.

Также вы должны понимать, что вокруг нас с вами, часто могут находиться не очень умные люди, которые сами не понимают, что и почему они делают. Такие люди предают по ошибке, или лучше сказать, по глупости, поддаваясь влиянию эмоций, порожденными описанными мною выше инстинктивными позывами, и нередко их ошибки вредят не только окружающим их людям, но и им самим.

Ошибка или предательство? Как отличить одно от другого?

Очень просто, нужно обратить внимание на то, насколько осознанными являются поступки того или иного человека, насколько получаемые им результаты, оправдывают, прежде всего, его собственные ожидания. И вы должны понимать, что вредящий не только другим людям, но и самому себе человек, это не очень умный человек. Ну, а если человек, просто дурачок, тогда он сначала будет что-то делать, а потом уже думать, что он сделал. Так вот, действуя неосознанно, можно допускать невероятное количество ошибок в своей жизни, можно предавать всех, включая себя самого, а потом сожалеть о содеянном.

Уверен, вы сталкивались в своей жизни с такими людьми. И как бы, обижаться на них, это неумно уже с нашей стороны, ибо их глупость, это их беда, а не вина. Но и иметь, с такими вот, глупыми людьми, какие-либо дела, если и следует, то очень осторожно.

Потому что, вы сами понимаете, неразумный человек – это непредсказуемый, непоследовательный, безответственный человек, не заслуживающий к себе доверия, а вместе с ним и уважения. Вот, если именно такой дурачок вас предал, или дурочка, тогда, принимать это предательство слишком близко к сердцу, это лишне. Не стоит вам этого делать. Не придавайте большого значения тому, кто этого не достоин. Что взять с дурачка, зачем на него обижаться, ведь это лишенный разума, а значит, уже наказанный Богом человек. Просто вам надо сделать для себя соответствующие выводы и понять, что с этим человеком никаких серьезных дел иметь не следует, что он или она, уже не изменятся никогда, и ничего хорошего от дурачка-предателя ждать не стоит.

Понимаете, уважаемые читатели, ошибки совершают все. Мы не идеальны. Но особенно часто это делают глупые люди, коих в нашем мире, надо сказать, немало. Поэтому предательство этих людей – это их очередная глупость. А вот сознательно предают единицы. Это не глупые, а действительно подлые люди. На дураков, как я уже сказал, обижаться смысла не имеет, ибо их дурость вредит не только окружающим их людям, но и им самим. Ну а что касается тех подлецов, которые предают нас сознательно, ради своих корыстных и не редко низменных целей, то, что о них сказать, кроме того, что если мы на них нарвались, то нам сильно не повезло. Вот некоторые психологи рекомендуют научиться прощать своих предателей, что безусловно помогает пережить предательство, но является слишком уж простым решением.

Конечно, ненавидеть предателя тоже смысла не имеет, ибо своей ненавистью мы травим свою собственную душу, но что касается прощения, то прежде чем кого-то простить, нужно сначала понять, за что именно и кого мы прощаем. Ну вот, скажем, как можно простить дурака, который предал вас по глупости, если такого человека, в принципе, серьезно воспринимать не следует?

Если так получилось, что вас предал дурак, тогда вам следует прощать не его, а себя, за то, что вы поверили в дурака, за то, что вы не увидели в дураке дурака, за то, что вы позволили дураку, предать вас, вас, умного человека. Понимаете, какая тут логика должна быть?

Прощать дураков – это знаете ли, слишком большое одолжение для них, ибо для начала надо увидеть в них частичку разума, поверить в нее, потом, обмануться, а уже затем прощать того, кто оказался дурнее, чем вы предполагали. А если вы всего этого не делали, тогда прощать дурака вам не следует, вам следует просто начисто проигнорировать его самого и его предательский поступок.

Что касается подлецов и мерзавцев, сознательно и порой очень жестоко предающих людей, ради своих интересов, то и их, на самом деле, прощать, не то, что не за что, но и незачем. Понимаете, мерзавец, он – мерзавец, и всегда таким будет, потому что это его роль. Как его можно прощать, зачем его прощать? Чтобы потом вновь подпустить его к себе и позволить ему ужалить вас еще раз? Мерзавец предает потому, что он мерзавец, поэтому он и предатель, и его не прощать надо, а, так сказать, помечать, как паршивую овцу, чтобы в будущем с ним не связываться и ни в коем случае не доверять ему ни в чем. Вот и все, что нам необходимо делать, чтобы спокойно, без лишних, негативных эмоций, отнимающих у нас массу сил и нервов, пережить предательство, и получив полезный жизненный урок, продолжить жить дальше.

И лишь немногие люди, которые, действительно, по неопытности, по неразумности, из-за, так сказать, временного помешательства, без всякого злого умысла, в силу сложившихся обстоятельств, к которым они не были готовы и которые вынудили их предать нас, в принципе, заслуживают нашего прощения. Я, во всяком случае, считаю, что таких людей можно простить. Бывает такое, что просто морально слабый человек, из-за своей слабости и трусости, сам того не желая, может предать вас, друзья. И он потом будет дико раскаиваться в своем поступке, он будет сожалеть о том, что сделал, и он бы рад все исправить, но не может, к его и вашему сожалению. Прошлого, как известно, не изменишь. Поэтому он хочет только одного – чтобы вы его простили. Он не ждет от вас человеческого к себе отношения, которого он не заслужил, он ни на что, кроме прощения, не рассчитывает, ибо он понимает, что причинил вам боль, что он поступил очень, очень плохо, предав вас. Он понимает, что теперь вы перестанете видеть в нем того, кого видели раньше. И вы только подумайте, он будет всю жизнь нести в себе этот тяжелый моральный груз. Он действительно будет его нести в себе, друзья, поверьте. Он, ну или она, будет вспоминать свой предательский поступок в течение всей своей жизни, и эти воспоминания будут причинять этому человеку такую же сильную боль, какую испытываете вы, будучи преданными. И я считаю, что нам с вами, не стоит отягощать жизнь таким людям, как бы сильно они нас не предали, и терзать их душу своей обидой на них. Поэтому я предлагаю вам их простить, простить и отпустить, если вы больше не хотите иметь дел с такими людьми.

Вот так, друзья, если посмотреть на предательские поступки с разных точек зрения, и не поддаваясь эмоциям, постараться понять причины, из-за которых они были совершены, то можно пережить любой удар судьбы, связанный с этим явлением. Любую подлость, глупость или ошибку, совершенную каким угодно человеком, можно понять, если попытаться это сделать. Но, я конечно понимаю, что для того, чтобы поступать разумно и не поддаваться эмоциям, необходимо с этими эмоциями сначала справиться. И тут я могу предложить вам только одно решение – обращайтесь к психологам за помощью.

Вы, уважаемый мой читатель, как человек разумный, я уверен, прекрасно понимаете, что лучше уж к психологу обратиться за помощью, чтобы решить свои проблемы, чем заливать их алкоголем, или пытаться еще как-то одурманивать себя, чтобы справиться со своей болью и страданиями. Не нужно вредить своему здоровью, когда есть нормальные способы решения подобных проблем. С проблемами надо работать, а не заглушать их. Главное, навести порядок в своей голове, тогда и в жизни порядок будет. Тяжело пережить предательство, я это понимаю. Но это всегда можно сделать, поверьте.опубликовано econet

Автор Максим Власов

фото © Julia Hetta

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