Предел любви

Право не прощать - это вовсе не кипеть годами от злости и обиды, а всего лишь перестать пускать в свою жизнь тех, кто начал паразитировать на вашем прощении...

У психологически здоровых людей существует предал любви, который оставляет её живой ровно до тех пор, пока чувства взаимны, и пока за получение доступа к человеку не надо расплачиваться уничтожением чувства собственного достоинства...

Любую любовь начинайте с любви к себе

Я называю это защитными механизмами, потому что от больной любви стоит иметь отличный иммунитет...

Надо уметь, друзья мои, закрыть дверь перед носом тех, кто хронически носит своё тело от одного порога до другого...

Это не любовь...

Надо уметь отослать подальше тех, кто хочет получать ПОЖИЗНЕННУЮ РЕНТУ ЛЮБВИ взамен ОДНОРАЗОВОГО ПОСОБИЯ...

Чувствуете разницу?...

И это не любовь...

Надо уметь разочаровать ожидания тех, кто думает, будто их возвращение из любых полей предательства будет прощено просто по факту того, что они завернули свои оглобли обратно...

Если разочарование даётся трудно, то просто поразмышляйте над тем, вернулись бы к вам, получись у них там, куда они отбывали без оглядки на вашу боль и страдание...

Опять не любовь...

Надо уметь прервать свои личные унижения в виде жалкого выпрашивания и заслуживания любви, раз и навсегда поняв, что существующую любовь спешат подарить, а вот несуществующую даже продают с большой неохотой...

Не любовь...

Да, существуют ситуации, гибкость в которых актуальнее, чем категоричность...

Но именно в любви, как показывает практика, первыми ломают как раз тех, кто готов проявить любую степень гибкости ради получения и удержания этой самой любви...



А ценны оказываются те из нас, кто точно знает, КАК С НИМИ НЕЛЬЗЯ, И КАК НЕЛЬЗЯ С ДРУГИМИ...

Всепрощение - это всего лишь ВСЕПОЗВОЛЕНИЕ, выдающее лицензию на убийство личности в том, кто готов проглотить всё...

А право не прощать - это вовсе не кипеть годами от злости и обиды, а всего лишь перестать пускать в свою жизнь тех, кто начал паразитировать на вашем прощении...

И перестать искать им оправдание...



Любую любовь начинайте с любви к себе...опубликовано econet

Автор Лиля Град

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