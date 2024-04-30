Предвкушение удовольствия: как работают нейромедиаторы

Нейробиологи и нейрофизиологи могут точно сказать, что все начинается в нашем разуме. В головном мозге протекает настоящая, невидимая жизнь. Еще бы! Мозг формирует визуальную картинку, дарит вкус пищи, восприятие пространства, тактильные ощущения, эмоции и чувства.

В 1960-е годы ученые открыли нейромедиаторы. Люди в то время уже знали о том, что нервная система и головной мозг состоят из нейронов. Нейроны имеют отростки, которыми, будто держась за руки, нервные клетки связаны и могут передавать нервные импульсы. Импульс идет через нейронные отростки по типу электрического разряда. Но между кончиками отростков имеется малый просвет. И там, где сходятся концы обоих нейронов, вырабатываются особые химические соединения. Это и есть нейромедиаторы.

Действие нейромедиаторов в получении удовольствия

Серотонин

Серотонин работает в функции ЖКТ, контролирует активность движения, тонус мускулатуры и счастливое настроение.

В комбинации с различными гормонами диапазон «серотониновых» эмоций колеблется от мрачного состояния до душевного подъема. Дефицит серотонина становится причиной депрессивных состояний. Для синтеза серотонина в теле человека требуются триптофан и глюкоза. И первое, и второе присутствует в углеводной пище - сдобе, шоколаде, сластях.

Дофамин

Дофамин отвечает за формирование чувства удовольствия. Поведение человека направлено на то, чтобы выживать и размножиться, поэтому процесс зачатия сопровождается именно приятными ощущениями. Так что дофамин можно считать «подарком» эволюции. Повышается показатель дофамина во время приема пищи и секса. Можно просто подумать об ожидающем нас удовольствии - и дофамин начинает вырабатываться. Есть мнение, что дофамин производится и в ходе принятия решения - он задействован в предвкушении награды за умение определиться. Если есть сбои синтеза дофамина, будут и сложности со способностью определяться.

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Окситоцин

Окситоцин – следующий нейромедиатор и гормон. Матери младенцев испытывают сокращения матки при производстве грудного молока. Возможно, что косвенно окситоцин контролирует эрекцию у сильного пола. В организме этот нейромедиатор отвечает за дружественные, доверительные отношения. Окситоцин производится при прикосновениях и объятиях. Что уж говорить о сексе!

Как еще работает этот нейромедиатор? При контакте с мамой у малыша ослабевает тревога, ему становится комфортно и спокойно.

Гормон используют в терапии аутизма - он дает раскрывать эмоций в общении.

Фенилэтиламин

Не считается нейромедиатором - он контролирует синтез дофамина и норадреналина (это медиатор бодрствования).

Фенилэтиламин «руководит» любовными чувствами. Помните про пресловутые «бабочки в животе»? Это результат действия фенилэтиламина.

Эндогенные опиаты

Эндорфины (синтезируются в организме) схожи по своему эффекту с лабораторными опиатами (с морфием). Эндорфины оказывают антистрессовый эффект, нормализуют артериальное давление и дыхательный ритм. Содержание эндорфина в крови подскакивает в условиях стресса - он дает мобилизовать резервы организма и не ощущать боль.

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Как формируется зависимость

Наркотические вещества, спиртные напитки и курение табака увеличивают синтез и высвобождение серотонина и дофамина. А если систематически вводить вещества, которые искусственно вызывают производство этих нейромедиаторов, организм уже не в состоянии вырабатывать их без толчка. Вот в чем заключается абстинентный синдром - эффект наркотика уже не действует, а синтез нейромедиаторов еще не запущен. По этому сценарию формируется механизм развития зависимости.опубликовано econet