«Предынфарктный кобелизм» некоторых мужчин за 50+

Почему вообще мужчин так тянет после 50-ти лет на молоденьких девушек? Психолог Виктория Кирста расскажет о трех факторах, которые влияют на то, почему так происходит.

Есть такая категория мужчин, у которых после 50 буквально "сносит крышу" и им срочно нужно снова почувствовать себя молодыми, влюбиться как мальчишка и неважно, что они в это время уже «давно и глубоко женаты надцать с чем-то лет», неважно, что у них уже есть семья, любящая жена, дети или даже внуки.

"Седина в бороду - бес в ребро"

Все это неважно, когда хочется новых ярких ощущений и вовсе не с женой своего же возраста, ведь «какие уже тут могут быть новые ощущения?». Нет, надо найти себе "новую любовь", желательно где-то на минимум 20, а то и 30 лет младше себя. Вот тогда да, новые эмоции и впечатление, что наступила вторая молодость - обеспечены!

В народе такое называют "седина в бороду - бес в ребро", также это можно объяснить "кризисом среднего возраста", когда мужчина хочет почувствовать, что он "еще ничего" и даже ого-го! Но мне очень понравилось, как это явление назвала одна, так скажем "женщина без комплексов" сказав, что это просто "предынфарктный кобелизм". Конечно, звучит это довольно грубо, но что-то в этом есть.

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Ведь мужчина, который одним махом просто перечеркивает все те годы, которые он провел с его некогда любимой и такой родной женщиной только потому, что ему захотелось "чего-то новенького и свеженького" и вообще он "еще в самом соку", а вот "жонушка его уже не та и не так его вдохновляет и возбуждает, как это было в молодости "- заслуживает именно такого «диагноза».

Все умеют быть вместе в молодости, красоте и здоровье, но далеко не все умеют вместе стареть и терять эту красоту и привлекательность тела. Есть те, которые понимают, что мы все - это нечто большее, чем просто красивое или уже не очень тело и что надо ценить родную душу и того, кто всегда рядом с тобой. Но есть и те, которые этого, кажется, ну, совсем не понимают. И это те люди, которые могут с легкостью "обменять" вас на "более новый и более красиво упакованный товар".

Мужчины, которые так делают нередко потом сами же жалеют о своем необдуманном, импульсивном поступке и поджав хвост возвращаются обратно к жене, объясняя это тем, что «ну, не сдержался перед молодухой, ну с кем не бывает? Да, на моем месте любой бы мужик воспользовался такой возможностью и поступил бы точно так же!» и тут уже только женщине решать прощать и принимать назад своего «гулящего мужа» или же отправить его туда, откуда он и пришел.

Но одно я могу вам сказать точно - не все мужчины бы так поступили, не все бы "воспользовались такой возможностью" и есть те, которые все же "устояли бы перед молодухой". Поэтому не надо грести всех под одну гребенку, не надо. Ведь есть те, для которых верность и преданность - это не пустой звук и такие мужчины будут действительно ценить свою семью, так как понимают, что ценнее, чем семья у них и нет в этом мире ничего.

Да, ваш мужчина может со временем вернуться к вам снова, так как окажется, что "молодуха" тоже с характером и что у неё нет большого желания терпеть и его "непростой характер". А еще она, оказывается, не умеет поддерживать, да и готовить не особо-то любит, не то, что жена.

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Но знаете почему вообще мужчин так тянет после 50-ти на молоденьких девушек? Существуют три фактора, которые влияют на то, почему так происходит:

1. Физиологический

Это когда мужчину привлекает молодое тело и он подсознательно думает, что раз с ним молодая девушка, значит и он еще "парень хоть куда".

2. Психологический

Мужчина наивно полагает, что сможет перевоспитать молодую девушку "под себя" и слепить из неё «свою Галатею», как это когда-то сделал Пигмалион, но как бы не так, ведь часто еще и эта девушка сама начинает что-то лепить из этого мужчины.

3. Социальный

"Как же это круто, что на меня еще обращают внимание молодые женщины! Да, все мужики мне просто обзавидуются, как узнают, что я закрутил роман с женщиной на 20 (30) лет моложе меня! Да, мой статус (социальный) в обществе вырастет в разы, ведь не каждый в моем возрасте может себе такое позволить» - вот как примерно думает мужчина, который заводит себе роман на стороне.

Правда, потом может оказаться, что все это может сыграть даже против него и, например, на работе такое не одобрят, ведь довольно часто "примерный семьянин" ценится гораздо больше, чем "подлый изменщик". Поэтому, со временем, мужчина начинает все таки понимать, что так хорошо как дома возле жены ему больше нигде не будет.

Да, и оказывается, что с постели он уже тоже не может не вылезать целыми сутками, как это было когда-то раньше... в молодости. А молодая женщина прям требует то него этого, что еще больше загоняет в комплексы и снижает и так не слишком-то высокую самооценку. Поэтому принимается решение – все же вернуться в семью. В свою такую тихую и всегда спокойную гавань.

Но вот, как жене жить с этим мужчиной после всего этого - вопрос... Сможет ли она действительно его простить? Можно ли начать все сначала, будто и не было ничего и все забыть? Пусть каждый это решает для себя сам.

Но вот, что я еще вам скажу, дорогие мои женщины:

Всегда любите и уважайте себя. Пусть ни один мужчина не повышает своей самооценки путем унижения вас самих, делая вам больно и подавляя уже вашу собственную самооценку. Вы достойны любви и верности в любом возрасте, особенно, если вы ухаживаете и за собой, и за своим мужчиной и вообще за своей семьей. Вы действительно достойны этого. Всегда помните об этом. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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