Притча о Независимой женщине

Независимость — это вовсе не отсутствие зависимостей, как тебе казалось. Это — знание того, что дверь открыта. А ещё независимость — это счастье от того, что у тебя есть кто-то, к кому ты готова триста сорок семь километров идти пешком…

Жила-была Абсолютно Независимая Женщина. Примерно год назад стала она таковой — абсолютно независимой. Чем ужасно гордилась. Она рассталась с подругами, потому что ей не хотелось от них зависеть. Она просыпалась по звонку будильника и никогда не валялась в постели. Ей было всё равно - пить кофе или чай: она долго преодолевала зависимость от кофеина. И преодолела, заодно изгнав из своего рациона всё сладкое,калорийное и не полезное. Поэтому она пила утром воду и ела несладкую и несолёную овсянку.

Абсолютно Независимая или Абсолютно Нормальная Женщина? Выбор за тобой

Она совершенно равнодушно относилась к шопингу — и никто не посмел бы упрекнуть её в том, что из-за блестящей тряпки она способна потерять голову. Да что там шопинг! Она не теряла голову и от мужчин. С тех пор как она прогнала своего любимого (а ведь чуть было не попала в зависимость от него), прошло уже много месяцев.

Короче говоря, Абсолютно Независимая Женщина чувствовала, что ещё немного — и она станет Идеальной Женщиной.

Субботним утром за ее дверью послышался шорох. Она отворила. Шатаясь от усталости, на пороге стояла Кошка.

Женщина всмотрелась и ахнула:

— Ты?! Но… Как же? Триста сорок километров!

— Я шла год, — и Кошка, войдя в дом, обессилено прислонилась к ножке кресла.

— Зачем?

— Соскучилась, — подняла глаза Кошка. — Я не могу жить ни без тебя, ни без нашего дома, ни без нашего мужчины. Кстати, где он?

— Но ведь я отвезла тебя к тётке в деревню… Ты не обиделась?

— Поначалу да, — вздохнула Кошка. — Но потом простила. Я же понимаю: ты так хотела стать независимой…

— И стала! — Голос Женщины вдруг предательски дрогнул.

— Что ж, поздравляю, — прошептала Кошка. — Ничего не поделаешь. Я отдохну день-два и пойду обратно.

Ночью Женщина, вздрогнув, открыла глаза — она всегда просыпалась от непонятного ощущения тоскливой пустоты в груди. Около сердца было холодно — словно кто-то внутри включил вентилятор. По привычке она протянула руку за успокоительным — и наткнулась на теплую шерстку. Кошка мягко протопала по одеялу, улеглась под боком, замурчала. Вскоре холодный вентилятор в груди исчез.

Прошло три дня. Женщина проснулась. Полчаса повалялась в кровати, затем помчалась в кухню, предвкушая крепчайший кофе с чёрным шоколадом. Потом она потянулась к мобилке и задала своему любимому мужчине самый важный вопрос: «Ты где» — всего таких звонков она вчера сделала штук сто. Затем назначила встречу подружке в кафе. И вдруг она увидела Кошку, сидящую у двери

— Выпусти меня, пожалуйста, — попросила та.

— Ты уходишь?! — в глазах Женщины заблестели слёзы. — Но теперь я не смогу без тебя!

— Успокойся, — произнесла Кошка. — Я просто иду погулять, скоро вернусь. И не запирай, пожалуйста, дверь.

Ведь независимость — это вовсе не отсутствие зависимостей, как тебе казалось. Это — знание того, что дверь открыта. А ещё независимость — это счастье от того, что у тебя есть кто-то, к кому ты готова триста сорок семь километров идти пешком…

Кошка вышла за порог, ободряюще улыбнувшись Абсолютно Нормальной Женщине.опубликовано econe

Автор Татьяна Петкова

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